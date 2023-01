Graciela Camaño, ex ministra de Trabajo, comparó la actual solicitud de juicio político a la Corte con el que llevó adelante Néstor Kirchner hace 20 años. "En ese momento no voté todo porque tenía la convicción de que había algunos miembros que no correspondía que se los enjuicie". El posible escenario electoral, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A usted le tocó, en el 2002 y 2003, el juicio político a la Corte Suprema de aquel entonces. ¿Votó a favor cuando fue diputada?

Sí, en realidad hubo un trámite mucho más complejo porque había que separar algunos miembros y otros renunciaron. No eran cinco como ahora. Había casos donde yo no compartía el juicio, pero no formaba parte de la Comisión, ni tenía la preparación profesional que tengo ahora.

¿Si hubiese tenido la experiencia de ahora, en lugar de votar a favor de avanzar contra la Corte, votaría de otra forma?

No hubo una votación general, y hubo casos muy puntuales. Por eso no voté todo: tenía la convicción de que en ese momento había algunos miembros que no correspondía que se los enjuicie.

¿Y cómo ve este actual pedido?

El pedido de juicio a la Corte no tiene ningún sustento. En principio porque hay un prejuzgamiento de los dichos del presidente de la Corte de inmiscuirse en otros poderes del Estado, por sostener que para una reforma judicial se necesita un consenso.

En ese sentido, comparto que necesitamos una reforma judicial y que los tres poderes tengan la capacidad políticas para llevarlo a cabo. A su vez, hay un cuestionamiento a distintos fallos en donde la Corte se pronunció como instancia superior. O sea que hay un cuestionamiento jurisdiccional.

Ahora se sumaron otros argumentos en Diputados: es el tema de la supuesta conversación entre el letrado de la Corte y el ministro Marcelo D'Alessandro. Nuestro bloque se va a reunir hoy para definir qué se va a hacer. No quiero paralizar el Congreso en el contexto adverso que tenemos en el país.

Todos los que formamos parte del Estado debemos tener algo que rige nuestra conducta al tomar una decisión: examinar la oportunidad, el mérito y la conveniencia de lo que hacemos.

Con respecto a la ley del Consejo de la Magistratura, hubo una tozudez del oficialismo, porque no tiene el número para votar. Este tipo de jugadas no se hace. La actitud de las fuerzas políticas más importantes es de obstrucción, por eso el país está parado.

Saliendo de esa polarización, ¿le genera alguna expectativa esta reunión entre Juan Schiaretti con Juan Urtubey, y luego con Alberto Rodríguez Saá?

Hace mucho milito en el partido Tercera Posición, salgo de los dos grandes esquemas de la Argentina. El problema es que los partidos se juntan para ganar elecciones pero sin proyecto de país. Y cuando el otro gana, no lo dejan gobernar.

Florencio Randazzo, que es compañero del bloque, también es parte de esta amplia avenida del medio. Pero hay muchos dirigentes que están en una disyuntiva.

Fijense que la estrategia de Cambiemos fue que valga todo en la medida que no se separen. Y en realidad hay que buscar el bien común. Estamos auto boicoteando la institución a la que pertenecemos.

La posibilidad de una tercera vía

¿Entonces habrá dos coaliciones pujando o se cambiará el status quo con divisiones en estas dos fuerzas y el agregado de una tercera fuerza?

Nosotros vamos a construir una tercera opción e intentaremos que la sociedad se despegue de estos dos grandes conglomerados que sólo se contradicen sin propuestas. Y para poder hacerlas hay que pararse en la realidad del país. Seguro competiremos.

Hay mucha confusión en el escenario político, Y en Juntos por el Cambio tienen que resolver la falta de liderazgo. Fueron un fracaso como oposición. Estar juntos no es un valor social sino de conveniencia política.

En esa tercera posición navegó mucho tiempo Sergio Massa, ¿cómo lo ve siendo posible candidato?

Él dice que no va a ser candidato hasta el próximo proceso electoral. Hay que ver en qué depara la economía. Está en una acción de gobierno que no es neutra, y es el más observado y medido desde el punto de vista de los resultados concretos de su gestión.

Cuando a la ciudadanía argentina le toque votar en las urnas, deseo que lo hagan con la misma sabiduría que tuvieron para festejar en paz la Copa del Mundo. Y eso sólo va a suceder si hay dirigentes políticos que puedan dar fe de que existen otros caminos.

