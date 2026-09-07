Guillemo Michel: "El tirunfo el peronismo unido en las elecciones de ayer en Marcos Paz, Córdoba, es otra señál de la unidad del peronismo"

La unidad del peronismo vuelve a ocupar el centro de la escena política. El triunfo del peronismo unido en Marcos Juárez, donde distintos sectores que históricamente compitieron entre sí confluyeron en una misma propuesta, aparece como una señal que excede el resultado local y vuelve a poner en discusión la posibilidad de reconstruir una alternativa nacional. En diálogo con Jorge Fontevecchia, Guillermo Michel analiza este escenario y sostiene que el peronismo debe dejar atrás las discusiones internas para volver a concentrarse en los problemas concretos de la sociedad.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Michel también se refiere a la estrategia electoral hacia 2027, las PASO, las posibles candidaturas de Axel Kicillof y Sergio Massa, el rol de los gobernadores y la necesidad de construir una propuesta con una mirada más federal. Además, cuestiona la política del Gobierno sobre Malvinas y plantea medidas que, según su visión, podrían generar un impacto económico concreto frente al Reino Unido.

Guillermo Michel es abogado y contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una especialización en Derecho Tributario por la Universidad Austral y una maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Es considerado uno de los principales referentes económicos y técnicos del peronismo de centro y del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa. Actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, representando al bloque Unión por la Patria.

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Guillermo, muy buenos días, gracias por estar acá. Impulsaste un proyecto de ley para dejar sin efecto un acuerdo que evita la doble imposición tributaria justo con el Reino Unido. ¿Cómo es eso?

Buen día, Jorge. Gracias por la invitación y felicitaciones por el estudio, que es la primera vez que estoy. Bueno, nosotros tenemos un planteo dentro del peronismo vinculado al tema Malvinas. Venimos presentando varios proyectos de ley y pedidos de informe, sobre todo vinculados al patrullero de la Armada Británica que atravesó aguas argentinas sin pedir autorización y sin cumplir con el Acuerdo de Madrid del año 90. Luego planteamos otros proyectos vinculados a la pesca ilegal y también, obviamente, al tema del petróleo. Te digo por qué presenté este proyecto y lo hice después de la cadena nacional. ¿Por qué lo impulsamos? Porque lo que estoy viendo es que Milei se está montando de manera superficial a la cuestión Malvinas. Planteo que, si quiere hacer algo en serio, que impulse algo que ni siquiera requiere una ley: que impulse la denuncia del convenio de doble imposición con el Reino Unido, que le da beneficios fiscales en nuestro país a las empresas inglesas que obtienen renta en la Argentina. Eso es algo que depende de él, de su Cancillería, y tiene efecto inmediato. Es decir, lo que digo es: si nos vamos a poner en una situación de negociación seria con el Reino Unido, avancemos con herramientas que le generan un impacto económico inmediato y no hagamos —para decirlo de manera coloquial— “fulbito para la tribuna”, porque todo lo que está haciendo Milei es aplicar leyes que ya estaban vigentes. Si prestamos atención a la cadena nacional, lo que dice es: “Voy a modificar el decreto para acelerar el proceso de sanción a empresas que trabajan en Malvinas”. ¿Por qué? Porque ya hay una ley vigente, que es la famosa Ley Pino Solanas del 2011. Luego, la verdad es que el presidente no ha hecho nada con el tema e incluso hay dos cuestiones: él estuvo en Chile y Chile anunció una ruta marítima a Malvinas; tampoco el Gobierno hace nada con la ruta aérea que hay desde Punta Arenas a Malvinas, que es un vuelo regular una vez por semana de LATAM. Entonces, si queremos hacer acciones reales, con impacto inmediato y concreto, vayamos con medidas en serio; no hagamos medidas para la tribuna o “para la galería”, como se dice.

Vos sos una de las espadas técnicas del espacio de Sergio Massa. Contanos cómo ves la evolución de la unión en el peronismo. Pasó prácticamente un mes de esa reunión en la que estuvo Sergio Massa con Máximo Kirchner, Axel Kicillof, gobernadores del peronismo y los presidentes de las dos bancadas en Diputados y Senadores, y no hubo ninguna otra reunión posterior ni otra señal de unidad. ¿Cómo está avanzando esa unidad del peronismo?

Bueno, yo creo que hay señales de unidad. Si mirás el triunfo del peronismo en un bastión histórico de Marcos Juárez para Cambiemos, lo que ves es que fue el peronismo unido y el antiperonismo dividido en tres. Fue el peronismo unido con concejales en la lista de diputados que representaban a todos los sectores del espacio. Yo creo que las conversaciones se dan todo el tiempo. A mí me tocó la semana pasada estar en una reunión en el PJ para hablar del programa económico con Coqui Capitanich, Santiago Fraschina y Mercedes D'Alessandro, que representan a otros espacios dentro del peronismo, distintos a los que yo represento, que tal vez es un peronismo del interior del país, como el de Entre Ríos, más federal y con otra visión de la economía. Y bueno, ahí lo que hicimos fue discutir; nadie tiene la verdad absoluta en esto, cada uno tiene su verdad relativa para aportar. Pero creo que esos procesos de unidad y de charla se dan todo el tiempo. Estamos trabajando fuerte para la sesión del miércoles, para que estén todos los espacios del peronismo presentes, lograr el cuórum de 129 y avanzar en un gran problema como es el sobreendeudamiento de las familias argentinas y el tema de discapacidad. Yo soy muy optimista con lo que podemos hacer desde el peronismo. Vuelvo a decir lo que he planteado anteriormente con vos: si el peronismo quiere dejar de ser oposición y ser una alternativa, lo que tiene que hacer es hablar de los problemas de la gente. Por eso me parece muy importante qué temas se tratan en la sesión de este miércoles. Tenemos que salir de la discusión de la interna de la provincia de Buenos Aires, del AMBA. En definitiva, no podemos enfrascar al peronismo en una discusión estricta de una interna bonaerense; tenemos que hablar de todos los problemas del peronismo, sobre todo a nivel federal. Las provincias y las ciudades del interior del país de los gobernadores peronistas están teniendo el gran problema de la necesidad de dar respuesta inmediata a los vecinos frente a la falta de recursos coparticipables y transferencias directas. Y ya no solo eso, sino todo lo que tiene que ver con el arreglo de las rutas y el fondo hídrico. En mi provincia, el efecto de El Niño va a ser muy gravoso, sobre todo para la costa del Uruguay: Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú. Se está esperando una situación compleja producto de las lluvias en Brasil y en la Argentina. Los fondos hídricos, que forman parte también del 4,23% que se recauda del impuesto a los combustibles y tiene un destino específico, Milei no los está transfiriendo, Caputo no los está transfiriendo a las provincias. Nosotros le presentamos una nota al gobernador para ver qué reclamos estamos haciendo con eso. El fondo hídrico —para el que está del otro lado y no tiene por qué saberlo— es plata específica para prevenir inundaciones y consecuencias climáticas producto del cambio climático. Bueno, esa plata no está yendo a las provincias y las provincias la necesitan.

A ver, Guillermo, lo que pasó en Marcos Juárez es el kilómetro cero de la unificación del peronismo: el hecho de que el peronismo cordobés oficialista y el peronismo cordobés disidente —sectores más asociados al kirchnerismo y sectores del oficialismo provincial— hayan ido juntos en Marcos Juárez... ¿Es mucho más que lo que pasó allí; es una señal de lo que va a pasar en la provincia toda y luego en el país todo?

Bueno, yo creo que es una continuidad de acciones que van en camino a eso. Creo que la votación de la Ley de Tierras fue muy importante para el peronismo en el Senado; se logró articular con otros sectores. Nosotros, con Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Omar Félix y Federico Achával, visitamos al gobernador de Misiones, Passalacqua, y tuvimos una buena charla con él. Lo que ocurrió en Marcos Juárez es muy importante de nuevo porque, si uno ve a qué espacios políticos representan los concejales, da cuenta de lo que usted recién señalaba, Jorge: esta vocación del peronismo de lograr la unidad, una unidad que la gente está reclamando para volver a ser alternativa y el año que viene poder articular y mostrarle a la sociedad que el peronismo puede volver a ser gobierno. Hay cuestiones que hay que mejorar del gobierno anterior, pero sobre todo hay que tener una visión de futuro de lo que viene para el país: desarrollar la minería, el petróleo y el gas con una visión federal, pensar la logística, pensar la política tributaria con el agro —que es un debate que nos tenemos que dar— y pensar la industria. Lo que vemos es permanentemente cierre y cierre de fábricas, y personas que van quedando sin empleo todo el tiempo en nuestro país; entonces tenemos que pensar eso también.

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Guillermo, mi pregunta es si Schiaretti y Llaryora, en esta decisión de ir juntos en Marcos Juárez con el peronismo más cercano en el pasado al kirchnerismo, están tomando una decisión que va más allá de ese distrito. Es decir, ¿hay avances en conversaciones con ellos en la posibilidad de que esta vez el peronismo cordobés se sume al peronismo nacional?

Mirá, yo creo que es una necesidad del peronismo. Ellos también tienen una cuestión vinculada a las elecciones del año que viene y la necesidad de que el peronismo vaya unido para la candidatura a gobernador, si es que Martín Llaryora decide repetir —no lo ha manifestado, pero asumo que es así—. Así que creo que tiene que ver con eso también, con una necesidad desde el punto de vista pragmático de lo político de lograr la unidad del peronismo en Córdoba. Ojalá todo lo que usted acaba de señalar, Jorge, sea la realidad: esta vocación de generar una nueva mayoría con el peronismo como principal pata de este armado político para ganar las elecciones presidenciales del año que viene.

Dicen que Sergio Massa tiene una herida que le quedó con Schiaretti porque considera que, si Schiaretti hubiese apoyado su candidatura, ese 3% que le faltó para ganar en primera vuelta hubiera estado. Y al mismo tiempo está claro que, por parte del cordobesismo, hay una herida abierta también con el kirchnerismo de aquella vez que la policía cordobesa hizo una huelga y la Gendarmería Nacional y las fuerzas subnacionales no salieron en auxilio del gobernador. ¿Esas heridas están cicatrizadas? ¿Cuál es tu propia visión de lo que está sucediendo con eso?

En política uno no está para darse gustos personales; en política uno tiene que ser pragmático y ver cómo gana las elecciones. Para eso, si hay alguna cuestión dando vuelta, lo que tiene que hacer es dar vuelta la página y ver cómo se construye a futuro. Yo pienso eso: creo que hay que dar vuelta la página y construir a futuro. Mañana hay una actividad importante vinculada al peronismo de Córdoba: Candelaria de la Sota le hace un homenaje a su padre, a José Manuel de la Sota, así que va a ser un punto de reunión.

¿Es acá en Buenos Aires o en Córdoba?

Es en Buenos Aires, cerca del Congreso. Así que va a ser un punto importante para esta visión. Y de nuevo: yo creo que además no hay proyecto político del peronismo si seguimos pensando que en Córdoba podemos sacar cinco o seis puntos.

¿Va a estar Sergio Massa allí?

No, eso no lo he charlado con él.

Guillermo, en el Congreso, ¿hay ánimo para que las PASO sean modificadas, pospuestas o para que se mantengan?

Bueno, yo te puedo dar la visión que tenemos del peronismo y de muchos sectores aliados con los que estamos buscando mantener las PASO. También, en este sentido de pragmatismo con el que te digo que hay que analizar la política no desde lo que uno quiere sino desde la realidad, el Gobierno tiene un montón de herramientas para avanzar en la suspensión de las PASO y lo está haciendo; lo vimos con otras leyes o cómo avanza con el nombramiento de jueces. Así que las blancas también juegan en esto, no hay que subestimar la capacidad del oficialismo. Yo lo que creo es que tenemos que avanzar en mantener las PASO y, si no, ir al esquema de PAS, que es que sean simultáneas pero que no sean obligatorias, porque nos va a permitir al peronismo dirimir una jefatura política dentro de una contienda sometida al voto popular. En cualquiera de los casos se decide quién va a encabezar la candidatura presidencial a través de una interna, sea obligatoria o no.

No obligatoria o, como les gusta decir, mantener la sigla de PASO pero que la “O” sea de optativa, no obligatoria.

Bueno, eso es lo que se está trabajando ahora. Vuelvo a plantearle, Jorge: yo puedo hablar de lo que nosotros estamos trabajando, pero soy consciente de que la política se hace desde la realidad y que el Gobierno está jugando fuerte en esto.

¿Y si no hubiera ninguna de esas dos alternativas a través de una interna?

Debería ser a través de una interna. En el 2003, no sé si usted recuerda, se eligió otro camino dentro del peronismo: fue que se oficialicen tres listas. Yo creo que eso es más complejo porque le permite al Gobierno... Yo estoy convencido de que el peronismo va a ganar las elecciones el año que viene en un balotaje. Veo al oficialismo con la posibilidad de superar con un núcleo duro el 30%, pero lo veo muy difícil que supere la mitad más uno, producto fundamentalmente de la situación económica y de cómo está la economía. La gente, al final del día... Había un político francés que decía que el francés tiene el corazón en la izquierda pero el bolsillo en la derecha, y la gente termina votando con el bolsillo. Yo creo que eso va a llevar a que el peronismo gane la elección el año que viene y que el oficialismo pierda.

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Pero en un balotaje, al revés de lo que normalmente se dice: que el peronismo ganaba cuando ganaba en primera vuelta y perdía en balotaje.

Estoy convencido de eso.

Siguiendo ese planteo y voy concretamente a la pregunta: ¿imaginás una interna entre Kicillof, Sergio Massa y algún gobernador?

El punto acá, Jorge, es que ni siquiera Kicillof ha dicho que va a ser candidato. Ni siquiera él ha dicho que...

Bueno, pero en las formas lo es.

Bueno, sí, pero no lo ha señalado.

¿Y Massa lo es?

Tampoco lo ha señalado. Por eso digo; en las formas, no, yo no lo veo todavía. Y voy a decir algo para no escaparle a la pregunta: creo que Kicillof también, al decidir no tal vez representar a todo el conjunto del peronismo sino generar su propio espacio —el MDF o como se llame, Movimiento Derecho al Futuro—, perdió una oportunidad de trabajar en el marco de todo el peronismo. Entonces, la verdad, todavía si hablás con ellos no está claro; es más, cada vez que uno habla, no manifiestan concretamente tener lanzada la candidatura. También soy consciente de que falta mucho, ¿no? Si uno mira los diarios de agosto o septiembre del año 22, para todos los analistas políticos del periodismo el futuro presidente ya era Larreta, y terminó saliendo cuarto en las elecciones. Esto es Argentina: falta la elección de Brasil, falta la elección de Estados Unidos y la reacción de los mercados americanos según resulta esa elección; falta ver cómo se dirime todo el proceso interno político de Argentina a partir de febrero o marzo, que creo que es donde va a tomar intensidad, y falta ver qué otros gobernadores desdoblan. Hasta ahora el único oficializado es Tucumán, no hay otra provincia que oficialmente haya propuesto el desdoblamiento. Falta un montón.

Se dice —lo dijeron acá en este programa varios invitados; el primero creo que fue Jorge Asís o Horacio Verbitsky— que Cristina prefiere cualquier candidato que no sea Kicillof, y que Kicillof cree que el candidato de Cristina y su competidor es Sergio Massa. Más allá de la especulación propia de los analistas, ¿te parece un escenario posible ese?

Voy a hablar desde mi experiencia de haber formado parte del gabinete de Cristina y haber compartido muchas reuniones con Cristina y Axel, y de manera posterior también. En el gobierno anterior, yo siempre lo vi muy cercano a Kicillof con Cristina y vi que ella siempre lo respetaba mucho intelectualmente; aparte, lo trataba casi como un hijo, como un invento político de ella. Me tocó verlo en persona, con lo cual me cuesta ver ese escenario. Yo lo veo como que es casi una creación política de Cristina, así que más tarde o más temprano Cristina y Kicillof se van a poner de acuerdo. A mí me cuesta ver que sea al contrario. De nuevo, yo no soy quién para hablar por Cristina, hablo de lo que veo. Estamos haciendo conjeturas, obviamente, cada uno desde nuestras perspectivas.

Y en ese sentido, cuando vos decís: “Ojo que el peronismo, al revés de lo que se dice, puede ganar más factiblemente en segunda vuelta que en primera”, en segunda vuelta va a pesar el “anti”: el anti-Milei o el antiperonismo. En ese sentido, no siempre el mejor candidato para la primera vuelta es el mejor para la segunda. Un candidato peronista más de centro, menos asociado al kirchnerismo, ¿sería mejor candidato para la segunda vuelta? Interpreto que es lo que estarías planteando.

Yo creo que el peronismo tiene posibilidades con un candidato que tal vez represente algo más del interior del país y esté menos identificado con una posición más dogmática.

Las dos cosas: menos bonaerense y menos dogmático.

Sí, yo lo veo por ese lado; alguien que tenga la capacidad de representar con un criterio federal al resto del país y que tenga la posibilidad de articular mayorías con el resto del espacio.

Los dos de los que se habla hasta ahora que representarían ese interior son los dos exgobernadores de San Juan y de Santiago del Estero: Sergio Uñac y Gerardo Zamora. ¿A ellos te referís o imaginás algún otro candidato que represente al interior?

No, a ver, primero yo tanto a Axel como a ellos, o incluso si me preguntás el caso de Sergio, siempre digo que el peronismo está hoy en pie como está gracias a que Sergio logró terminar la gestión luego de un pésimo gobierno desde el punto de vista presidencial...

¿Al gobierno anterior te referís, a Alberto Fernández?

Por supuesto, por supuesto.

Pero el de Sergio Massa era un gobierno distinto. Lo dijo Ferraresi, no sé si recordás.

Sí, bueno... Si no, se iba en helicóptero. Y se logró no solo eso: recién señalabas 3% y fue 2,7% en la primera vuelta. Hizo una excelente campaña y permitió retener la provincia de Buenos Aires. Pero creo de nuevo que adjudicarse el “peronómetro” de quién va a ser candidato o no es muy subjetivo. Yo lo que creo es que el próximo candidato a presidente del peronismo tiene que representar las ideas federales del resto del país y no estar concentrado únicamente en la interna del AMBA.

Recuerdo también que Sergio Massa decía que ese 2,7% hubiese sido conseguible: uno, si los gobernadores no desdoblaban las elecciones; y dos, si lo hubieran dejado tener en la fórmula a De la Sota y no completar la fórmula con una mujer, porque en ese caso hubiera tenido los votos cordobeses que le faltaban. ¿Imaginás que la fórmula necesariamente tiene que ser hombre-mujer e interior-bonaerense? Después de esa experiencia, ¿cómo tendría que ser?

Déjame decir algo respecto al primer punto. Es así lo que planteó Sergio; tal es así que, por ejemplo, nosotros en Entre Ríos perdimos la gobernación, pero ganó Massa en las generales del 23 y ganamos también la lista de diputados nacionales. Si se hubiese traccionado con todos los candidatos a gobernadores juntos, creo que nos hubiese ayudado a empujar para lograr ese 2,7% que se necesitó. Pero bueno, a llorar al campito: lo que pasó, pasó. Respecto a lo de la mujer, me parece que es necesario que en la lista o en la fórmula haya una mujer, porque creo que el mayor rechazo a Milei está en el universo de las mujeres. Es muy importante que haya una visión femenina en la fórmula y tener esa mirada hacia la sociedad. Vuelvo a plantear: hoy la mayor aceptación al Gobierno está en los varones jóvenes y el mayor rechazo está en las mujeres.

Y en ese caso, ¿quién sería? Además de Natalia de la Sota, ¿queda otra mujer candidata? Porque todavía aparecen todos hombres.

Claro. La verdad, Jorge, hay un montón de compañeras muy valiosas dentro del espacio: Victoria Tolosa Paz, y también hay senadoras. No quiero dar nombres porque además no soy quién para decirlo. Lo digo no con una falsa humildad, sino desde la realidad. Vuelvo a plantear: ¿cómo vamos a hablar nosotros de otros compañeros que fueron gobernadores cuando a mí todavía no me tocó tener el privilegio de gobernar mi provincia? Así que no puedo decirlo.

¿Podés ser candidato nuevamente a gobernador de tu provincia?

No, yo creo —y esto es algo que he discutido con todos los intendentes del espacio peronista— que nosotros en esta elección, desde el peronismo, tenemos que confrontar con la actual gestión de Frigerio, que tiene la característica de ser un gobernador ausente: es un porteño que está en Buenos Aires. Para eso necesitamos mostrar un proyecto con un gestor territorial actual, y para eso tenemos muy buenos intendentes que pueden ir por la elección. Además, yo soy joven.

¿Podés esperar?

Tengo que esperar y ver qué es lo mejor para el espacio, para que saque la mayor cantidad de votos y gane la provincia.

Guillermo, muchísimas gracias.

Gracias, Jorge, y de nuevo felicidades.



LMM