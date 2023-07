Guillermo Moreno, referente del PJ, teorizó acerca de los partidos histórico en el país. "El ala bien gorila de los radicales son los alfonsinistas", manifestó el precandidato presidencial. Además, conjeturó al respecto de un triunfo de Sergio Massa: "Si llegara a pasar, es absurdo pensar que se puede administrar el país con 15 tipos de cambios", señaló en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Hay un spot suyo que apunta directo al poder de Cristina Kirchner. ¿Qué pasa, no se atreven a decirle a la reina que está "desnuda"?

El problema es que ha habido una serie de equivocaciones en la toma de decisiones, que son producto de un corpus decisional que no se orienta a la manera que hicimos los peronistas la década ganada.

Por eso se construyó la década perdida que comienza con la autorización de la devaluación de Kicillof en el 2014. En ese momento, había un debate acerca del esquema de salida, habiéndose completado el modelo con orientación al consumo.

Algunos economistas peronistas decíamos que teníamos que ir por oferta, mientras que otros, más vinculados al progresismo, adujeron que eso podía ser ajustar y plantearon la devaluación, amigándose con los mercados. O sea, se empieza a generar el modelo de toma de deuda que tenemos hasta ahora.

También hubo una señal importante cuando Cristina empezó a hablar de Unidad Ciudadana e incluso la metodología para designar a Alberto Fernández, que es muy similar a la de Massa, negando las internas. Está claro que metodología e ideología van de la mano.

¿Qué piensa de Grabois? ¿Es peronista?

Alberto es socialdemócrata, es de esta historia de los enamorados de Alfonsín. Sé que usted también lo es, pero tiene que saber que el que estuvo en contra de la fórmula Perón-Balbín fue Alfonsín, al igual que se puso en contra del discurso de Balbín cuando despidió a Perón en el féretro. El ala bien gorila de los radicales son los alfonsinistas. En la dictadura tuvo una conducta errante, vale decir.

En mi caso, por lo menos, no fue así, en 1981 le puedo asegurar que fue abogado de mi hábeas corpus…

Pero la historia no se escribe a partir de uno, empezó en 1976. La trayectoria de Alfonsín no empezó en 1981, sino mucho antes. Por eso, él tuvo una posición errante, muchos funcionarios de Alfonsín estuvieron en la dictadura.

El padre de la democracia, en realidad, fueron todos los que lucharon y dieron su vida para que se terminara el régimen dictatorial. Entre los cuales está usted, que sufrió las consecuencias con su familia. La violencia se terminó en 1976, la derrota había sido total.

En 1979 mataron al embajador argentino en Venezuela en las internas que había entre los blandos y los duros del Ejército. En marzo de ese año estuve detenido en El Olimpo. En esos años la violencia no se terminó.

No, yo estoy hablando de la violencia contrainsurgente. La violencia de la dictadura empezó en 1976. Fue ambivalente, una fue al principio y otra cuando se sabía que el proceso se estaba cayendo.

Pero no me respondió qué sensación le deja Grabois…

Está en un proceso de maduración, es joven. Yo leí que se consideraba marxista.

¿Es como Milei, más tarde o más temprano va a terminar siendo peronista?

Hay que tener paciencia con esto porque si no somos injustos, ellos van a vivir cerca de 100 años.

Acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo como vice.

¿Y a Schiaretti lo coloca dentro del peronismo verdadero o no?

En términos políticos él es uno de los fundadores de Juventud Peronista. Participó activamente en el juicio de La Perla. y eso es muy importante. Pero Schiaretti se sometió a la conducción de Larreta y eso me deja muchas dudas.

¿Y qué piensa de Patricia Bullrich, que en algún momento estuvo en el peronismo de Cafiero?

Sí, me acuerdo que salió segunda en esa lista que encabezaba Erman González. Ha habido una metamorfosis pero, obviamente, ya no se identifica con el peronismo. No sé si le interesa ganar la elección porque eligió un perdedor para vicepresidente. Y menos cuando Larreta pone a un, nos guste o no, claro ganador como Gerardo Morales.

Además, lanzó un spot demasiado conflictivo con eso de “si no cambiamos todo no cambiamos nada”. Me parece raro su diseño, aunque ella habrá hecho su propia evaluación. Dentro del oficialismo también ponen en duda si ganar o no ganar.

¿Cómo imagina al que pierda? Y en el eventual caso, ¿qué papel tendrían Massa y Cristina?

Todo depende de cuál sea la interface de este gobierno y el que viene. Hay una palabra clave que es sincerar, ya lo está diciendo a viva voz Melconian.

El único en otra sintonía es Massa, que no le puede echar la culpa al anterior de la gestión porque es él mismo. Y ahí vemos el horror del oficialismo de haberlo elegido como candidato, lo que parece bueno tácticamente puede ser un desastre estratégicamente. Porque si la situación económica se termina de desmoronar ya no van a tener ni candidato.

De todas maneras, supongamos que consiguen llegar como están ahora, la culpa sería de Massa. Además, es absurdo pensar que se puede administrar el país con 15 tipos de cambios.

Ahora bien, si el peronismo se organiza bajo su propia doctrina, puede haber una sorpresa. Lo que pasó con el coreano en nuestra lista en Capital, habla de un espíritu solidario. Es que los inmigrantes forman parte de la Argentina, hay que terminar con esta xenofobia latente. Y eso es bien peronista, no de Massa.

