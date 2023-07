Horacio Rovelli: “No creo que Patricia Bullrich ni Javier Milei puedan conducir el país”

Horacio Rovelli habló sobre las tasas de interés actuales del Fondo con nuestro país, de la renegociación del acuerdo y el swap con China. Además, aseguró que Patricia Bullrich no genera certezas, sin importar su posición ideológica. "Yo no sé cuál es la posición ideológica de Bullrich cuando fue de todo en la vida, recorrió cuanto partido político hubo" manifestó el profesor y periodista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Podría explicar de qué se trata la negociación que se está llevando a cabo entre el gobierno y el FMI? ¿En qué consiste cuando se habla de un nuevo acuerdo?

Es sencillo, estamos convirtiendo un standby, que había tomado Mauricio Macri, en un crédito de facilidades extendidas a diez años. Esto es, a cada vencimiento de capital de las cuotas que había acordado el gobierno de Cambiemos, el FMI dice “no me pagues, yo te lo refinanció a diez años”.

Esto fue cierto hasta junio, pero como nosotros no cumplimos con las metas que se habían acordado, porque cada año se acuerdan tres metas fundamentales, de déficit fiscal, de incremento en las reservas internacionales y de emisión monetaria, en el segundo trimestre del año, todavía no nos dieron el crédito. Entonces, cómo hubo que pagarle al FMI, la Argentina tuvo que recurrir a los últimos derechos especiales de giro (DEG) que tenía, que fue el préstamo que le había dado el Fondo en 2018 a Macri, que sumaban 1700 millones de dólares. Los DEG son una canasta de monedas del Fondo, y hubo que pedirle a China un swap, que es una especie de adelanto en descubierto de cuenta corriente, o sea yo puedo utilizar esa plata pero tengo que pagar una tasa de interés que ronda el 8% anual en dólares.

Lo que le estamos pagando al FMI es una tasa de 9,39% anual en dólares, le pagamos más al Fondo que lo que le estamos pagando a China. Y nos permite usar esa plata, no para importar productos de China, sino para pagarle al Fondo. Con esos mil millones de dólares que se tomó de crédito de China, y los 1700 que quedaron en el DEG, se pagaron los 2700 millones de dólares.

Pese al acuerdo con el FMI, se espera una "crisis económica profunda" en Argentina

Lo que pasa es que este mes hay que pagar intereses, hay que pagar al FMI 1294 millones de dólares de intereses, no de capital. Y con los bonistas, pasó lo mismo, el canje que hizo Martín Guzmán con fecha 31 de agosto del 2020 hace que todos los que tenían título de deuda hayan canjeado por diversos títulos donde se pagan solamente intereses, y se pagaría capital a partir del segundo semestre del 2024. Hay que pagar 1022 millones de dólares más, en total son 2316 millones de dólares, que por supuesto la Argentina no tiene.

Entonces de ahí viene la premura de decir “no me diste el crédito de capital, no me refinancias el capital el 30 de junio, y ahora tengo que pagar esto y sabes que no tengo plata, entonces revisemos el acuerdo y veamos que podemos cumplir”.

El acuerdo no se pudo cumplir, no porque tuvo mala intención la Argentina, sino por la sequía, que significó menor ingreso por derecho de exportaciones.

Nosotros tenemos una fuerte merma en las exportaciones, en este momento tenemos déficit comercial, y tuvimos un brutal superávit comercial en 2020, 2021 y 2022, que acumulando los tres años, fueron 34 mil millones de dólares que superaron las exportaciones e importaciones.

Ahora tenemos déficit comercial, que en junio cerraba 2500 millones de dólares abajo, pero tal vez ahora sea mayor. Esta situación es la que hace que se tenga que renegociar una enmienda del acuerdo por no haber podido cumplir en junio, y ahora re escalonar para poder cumplir de acá a fin de año.

Las empantanadas negociaciones con el FMI enojan al mercado

¿Usted dice que la tasa de interés que cobra el Fondo es más de 9%?

9,39%. Todo el staff del FMI, los sueldos que tienen, los viajes que hacen por el mundo, los mejores restaurantes y hoteles, los pagamos todos los argentinos. Somos el mayor deudor del Fondo gracias a Macri y a Trump.

¿Qué porcentaje del total de los créditos del FMI representa nuestro crédito de 40 mil y algo de millones?

Alrededor de 40%, tal vez ahora sea un poco menos y era más cuando nos lo dieron, lo que pasa es que nosotros hemos amortizado algo del total de dos créditos.

Las empresas argentinas de mejor calificación, triple A, ¿a qué porcentaje de interés en deuda?

La tasa de Estados Unidos de corto plazo es de 5% de la reserva federal, y 5,25% para tres años o más. Pero el Fondo tiene un trato especial y debe estar cobrando una tasa del 3,5% al 3,9% anual.

Nosotros pagamos el doble, más del doble, pagamos 9,39% anual de intereses en dólares. Una barbaridad.

¿Eso tiene que ver con la famosa discusión que había de los intereses agregados que pagan los deudores mayores?

Exacto, como somos el mayor deudor por riesgo país, nos cobran esa tasa. Está estipulado en la carta del Fondo, lo que no está estipulado es porque la Argentina tomó esa barbaridad de plata y a donde fue.

Hoy, la tasa de interés es más de 9%, ¿hace cuatro años cuando se tomó el crédito de cuánto era?

Esta tasa era del 0,25% al 0,50%, no existía.

¿Y la del Fondo?

No tengo el cálculo acá, pero rondaría el 3,5% anual en dólares, pero ahora es 9,39%.

Juan Manuel Carnevale: "El mercado y los inversores del exterior quieren una elección entre Larreta y Massa"

Las empresas triple A de la Argentina que toman deuda en el mercado financiero privado internacional, ¿lo hacen al 7% u 8%?

No, la Argentina tiene un riesgo país de 2000 puntos.

La Argentina sí, ¿pero una empresa del más alto nivel privado toma crédito al 7% u 8% anual?

No sé.

Parece que si la tasa del fondo es casi 10% conviene. Convendría al crédito con China, que finalmente es al 8%.

Pasa que China te dice que parte podés usar libremente y cual no. El año pasado tuvimos un déficit de 9400 millones de dólares con China, el swap era para que le paguemos las importaciones como empezó a instrumentar Sergio Massa ahora.

¿Te acordas que se decía que el swap con China era una deuda que pagaba un interés más caro que la que cancelábamos con el Fondo?

Antes, pero ahora la situación cambió porque Estados Unidos empezó a subir fuertemente la tasa de recuento de ellos. Hace tres años la tasa era de 0,25% a 0,50% anual y ahora de 5% a 5,50%.

¿Y eso modifica la tasa del FMI?

Sí, de todo. No creo que ningún privado tome menos que el Fondo, por eso es que no colocan título de deuda. No creo que ninguna empresa pueda tomar títulos porque tiene el riesgo país de la Argentina.

El riesgo país de la Argentina condiciona pero recordarás que las empresas se endeudaban a menos que el Estado, porque tenían triple A y el Estado no.

Habría que ver cada caso. De hecho cuando tomaron deuda alegremente fue en la época de Macri donde la tasa era bajísima a nivel internacional.

El engaño de siempre, entramos con tasas bajas y cuando hay que pagarlas te suben las tasas.

Cuáles son las exigencias del Fondo Monetario Internacional para cerrar un nuevo acuerdo con Argentina

No es lo mismo un crédito con una tasa de 0,25% que de casi el 10%, es impagable. Las deudas, las empresas, y los Estados también, no las pagan, las renuevan, en la medida en que la tasa de interés que se pague sea igual o menor que la tasa de crecimiento que tiene el país o la empresa.

Lo que decís es verdad, las tasas de interés son complicatorias del capital seguro, pero las empresas privadas nuestras pagaron la deuda que tenían, por ejemplo el grupo Arcor tomó una obligación negociable de 500 millones de dólares para quedarse con ⅓ de La Serenísima, esa plata la pagaron a una tasa más baja y los dólares se los vendió el BCRA a precio oficial, esto es, a $62 en diciembre de 2019 y $230 en abril de este año cuando pagó la última cuota.

Estamos viendo que las empresas tuvieron doble subsidio, por un lado la tasa de interés más baja que por eso la pagaron, y por otro lado que compraron a dólar oficial, cosa que no puede hacer ningún mortal.

Ahí no hay situación pecaminosa por parte de la empresa, compró cuando no había desdoblamiento cambiario y no puede pagar de otra manera. El punto es que la Argentina entró en una situación en la que tenemos un dólar libre sobredimensionado respecto del tamaño de la economía de la Argentina.

Te recuerdo que cuando fue designado ministro, antes de asumir, lo cuenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó un centro de estudios en el Partido Justicialista en La Plata, Martín Guzmán dijo que hacemos con la deuda y propuso el segmento de negociación bilateral (Senebi), que las empresas compren los dólares al mercado libre y no que le saquen reservas internacionales al BCRA, y Sergio Massa se opuso.

Habló ante el trípode de poder político, que eran Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, y este último se opuso a que las empresas compraran los dólares y se las sacaron al Banco Central, cuando cualquiera de los mortales puede comprar, si es que puede, solamente 200 dólares por mes.

Cristina Kirchner: "Hay 100 mil argentinos que tienen casi un PBI afuera del país"

¿Decís que quién tenía razón era Martín Guzmán y quien se equivocaba era Sergio Massa?

Estoy seguro y convencido de que fue un gravísimo error. Después ella misma continuó su discurso y dijo que ella y Néstor en sus gobiernos no permitían que esto pase.

En el gobierno de Alberto se le dio a las empresas, según los cálculos que hice yo tomando el balance cambiario, 18070 como a un millón de dólares. Pero según un cálculo que hace CIFRA, que es un centro de estudio de la CTA de los trabajadores que preside Hugo Yasky, le dan más de 24 mil millones.

O sea, nosotros estamos raspando la olla, buscando de donde podemos sacar un dólar o un yuan para pagar, y tuvimos un fuerte superávit comercial y, en parte se usó para pagar intereses de la deuda y está bien, pero otra parte se usó para pagar las deudas de las empresas privadas, y ahora vemos que fue un error.

Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero y precandidato presidencial, decía que el establishment prefiere a Sergio Massa y no a Javier Milei o Patricia Bullrich. ¿Massa es el candidato de las corporaciones?

Eso no lo sé, pero desde el punto de vista psicológico no creo que Milei o Bullrich puedan conducir un colectivo. ¿Vos le darías a manejar un auto a Milei o Bullrich?

Creo que el punto central es que genera incerteza independientemente de la posición ideológica.

Seguro. Yo no sé cuál es la posición ideológica de Bullrich cuando fue de todo en la vida, recorrió cuanto partido político hubo. Yo vengo del radicalismo, y ella participó del gobierno de De La Rúa, pero por suerte a la UCR nunca se sumó.

MVB JL