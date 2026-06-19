Gustavo Córdoba: “En la última semana en CABA, Macri tiene mejor intención de voto que Milei y Bullrich”

Según reveló el politólogo Gustavo Córdoba en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), "esta es la primera vez en que Mauricio Macri ha superado no solamente a Javier Milei en la potencialidad electoral presidencial, sino también a Patricia Bullrich". Para el director de Zuban Córdoba, este fenómeno responde directamente a que el Gobierno nacional tiene hoy "en riesgo el quiebre de los pilares constitutivos de su legitimidad política", arrastrado por el impacto del escándalo en torno a Manuel Adorni, el cual provocó que "el PRO y Mauricio Macri han retenido y recuperado cierto vacío".

Gustavo Córdoba es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y Magíster en Comunicación Política por la Universidad Austral. Es el director de la consultora Zuban Córdoba y asociado a una de las firmas de investigación y encuestas más citadas por los medios y el arco político del país.

¿Qué costo político está pagando Milei por mantener a rajatabla a Adorni? ¿Y si en algún momento no puede convertirse en un caso que se lo lleve puesto exclusivamente al propio gobierno'

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Probablemente estemos ya viendo cómo el tema Adorni ya es un tema terminado. No hay un solo elemento objetivo que lo mantenga con racionalidad en el cargo. Lo que sí creo es que se ha desplazado la responsabilidad política, ya no está en Adorni, sino que está sobre el presidente Milei y su gobierno. Ante la falta de evidencia de respuestas concretas del porqué del mantenimiento y las sospechas de que pueda haber otros temas, claramente hoy la responsabilidad ya deja de ser de Adorni y pasa a ser de Milei.

Este desplazamiento en la responsabilidad política nos habla de un gobierno debilitado a partir de este episodio. Fíjate que ha tenido un rechazo masivo, incluso en redes sociales, donde era el ámbito del predominio político del gobierno. Hoy de cada 17 personas que hablan del tema, 16 hablan en contra. Y una no es que habla a favor, sino que defiende al presidente.

Esto se ha transformado en algo inédito, en un escándalo de cuarto orden: ha tenido cuatro episodios incrementales, inclusive en donde las mentiras anteriores fueron superadas por nuevas mentiras y cada explicación posterior ha generado una reacción escandalosa más fuerte que la anterior. Esto es algo inédito. Recordemos, por ejemplo, desde la foto de Radio Jai, pasando por la primer conferencia de Adorni, donde él reconoció que se estaba deslomando en Nueva York. Después, la declaración y la puesta en escena en el Congreso, donde fue Javier Milei y todo el gabinete, la Casa Militar a respaldarlo, donde le gritaban "¡Bravo, Manuel!".

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Por último, lo del pendrive, la cascada, y el contratista, y todas estas cuestiones que no hacen más que degradar, por un lado, a la política. En segundo lugar, al propio gobierno. En el caso de Adorni, a mayor soberbia, a mayor caída simbólica; y en el caso del gobierno, yo te diría, tiene hoy en riesgo el quiebre de los pilares constitutivos de su legitimidad política. Por un lado, el combate contra la casta y la corrupción, que hoy prácticamente el gobierno no puede hablar de eso. Y el segundo pilar que está comprometido es el de la cuestión económica. Porque mucha gente percibe que el gobierno no está dando pasos vigorosos a el restablecimiento de la economía en el país.

Inmediatamente me viene a la mente, obviamente incomparable, pero en mi caso es por la cercanía emocional que nos produce, lo que pasó con Yabrán, que cada aparición, cada explicación, lo que producía era el efecto exactamente contrario. Y paralelamente me parece que hay un tema con la prensa en particular, porque pareciera que Milei siente que se lo entrega a la prensa. Entonces hay un embate allí, en que mantener a Adorni como jefe de gabinete es vencer a la prensa, y entregarlo es una derrota frente a la prensa, cuando la prensa simplemente es un espejo del reflejo de lo que siente la mayoría de la clase política, ¿no?

Comparto. Por lo general, en la psicología política se percibe que nunca el votante va a ir en contra del dirigente que votó en el máximo cargo de un país, sino que le va a echar siempre la culpa de los problemas al entorno, a las personas que están alrededor del presidente. Creo que hasta el caso Adorni podía pasar mucho de eso, pero en este caso puntual, creo que ya la responsabilidad está sobre el propio presidente Milei.

La paradoja: Adorni arrancó como vocero de Milei y hoy Milei es vocero de Adorni. Es una cosa insólita la que estamos viendo en estos días por la Argentina, en el cual, la falta de capacidad, la falta de comprensión política nos pone ante la evidencia de un gobierno que no está preparado para ser objeto de crítica, cuando la crítica es el componente esencial de la democracia. Y por lo general la manejan los medios de comunicación.

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Siento que hay un dilema allí irresoluble. Salvo que el presidente cambie su psicología, vamos a un choque de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, y entre el PRO y La Libertad Avanza. ¿Se beneficia finalmente el PRO de la pérdida de los pilares constitutivos del pacto electoral que tenía La Libertad Avanza con sus votantes?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nosotros siempre preguntamos el voto potencial a presidente. Esta es la primera vez en que Mauricio Macri ha superado no solamente a Javier Milei en la potencialidad electoral presidencial, sino también a Patricia Bullrich. Me parece que este es un dato que habla a las claras de que el PRO y Mauricio Macri han retenido y recuperado cierto vacío que se había generado a partir de este escándalo de Adorni.

Porque recordemos que Adorni ganó la elección el año pasado en la ciudad de Buenos Aires para legislatura porteña. Recordemos que Adorni era el candidato que estaba mejor posicionado del gobierno nacional para encarar la carrera para jefe de gobierno. No es un dato menor este, porque creo que refleja a las claras que el PRO está hoy, al menos en la ciudad Capital, con una recuperación y un vigor político que antes no tenía.

Parece haber una transferencia de votantes de La Libertad Avanza hacia el PRO, como fue antes en el sentido inverso, ¿no?

Sin dudas, porque esto que hablamos de los pilares que le daban legitimidad a Milei, la economía y el combate contra la casta y la corrupción, al quedar desdibujados, ¿por qué ese grupo de votantes seguirían apoyando al gobierno? Macri y el PRO son mucho más nítidos en términos de oferta política.

¿Podría trasladarse esto que vos marcás de la ciudad de Buenos Aires al resto del país?

Eso está un poco más complejo porque quizás la Capital, al ser un epicentro mediático, político, cultural y económico al mismo tiempo, tiene características únicas que no se pueden equiparar al resto de la Argentina. Hay lugares en donde sí está pasando esto y otros lugares donde va mucho más lento el desgaste del gobierno.

Probablemente lo que vos encontraste en estas mediciones de la ciudad de Buenos Aires sea una especie de la punta del iceberg de lo que probablemente terminemos viendo que sería así. En contra de lo que opinaba Durán Barba, de que si al gobierno le iba mal, también le iba mal al PRO, y si al gobierno le iba bien, el PRO se quedaba en la libertad, más allá, se quedaba con el PRO, pareciera que se está dando que si al gobierno le va mal, el PRO se recupera.

Al menos en el distrito donde gobierna, recordemos que titularizan el gobierno de la ciudad y nos parece que esa debería ser la referencia concreta. En el resto de la Argentina tienen algunos gobernadores, pero no tan nítidos como Jorge Macri. La paradoja me parece que la vive Patricia Bullrich, porque fíjate que una caída o una pérdida electoral del gobierno no significa que Patricia Bullrich mejore. Y, eventualmente, si el gobierno y Javier Milei mejoran con la economía el año próximo, ¿por qué el mismo votante de Milei votaría a Patricia Bullrich y no a Javier Milei?

RM/AF