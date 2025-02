Gustavo Córdoba: "¿Por qué Milei manejaría bien la economía y mal las criptomonedas?

El analista político Gustavo Córdoba analizó los datos obtenidos en el sondeo sobre el escándalo cripto y explicó que "cuando cualquier gobierno, en cualquier lugar del mundo, está atravesado de sospechas de financiamiento ilegal de campañas electorales o coimas, ese gobierno está obligado a dar señales de transparencia". En ese sentido, destacó que "la narrativa del Gobierno de Javier Milei es medio incoherente". Además, señaló que "quisieron clausurar de manera unilateral esta crisis con el reportaje que Milei le dio a Joni Viale. En lugar de introducir certidumbre en este proceso, lo que lograron fue todo lo contrario", explicó en La Previa por Modo Fontevecchia, en Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gustavo Córdoba es consultor político, director de la consultora Zuban Córdoba, y de la Maratón ComPol, un importante seminario de comunicación política. Además, es especialista en comunicación electoral y gubernamental, máster en comunicación política y licenciado en ciencias políticas. Gustavo fue uno de los profesionales que se pronunció contra los dichos de Javier Milei sobre el colectivo LGBTQ.

Alejandro Gomel: Estábamos mirando el último trabajo que hicieron sobre el escándalo cripto, que es muy interesante. ¿Con qué se encontraron?

Sin entrar en detalle de los números, que son impactantes, algunos, como por ejemplo, cerca de un 90% de los consultados refirieron estar al tanto e informados de este tema, lo cual tira por tierra algunos argumentos de que el tema cripto es un tema muy de nicho. La vinculación con la palabra "estafa" me parece que le da la masividad y la transversalidad necesaria. Creo que ahí todo el mundo entendió de qué se trataba. En segundo lugar, casi el 70% nos dijo que esta era la crisis más importante desde que Milei es presidente, lo cual denota, como mínimo, que la mitad de los votantes de Milei acusan el golpe, acusan el recibo de esta crisis. En tercero, y me parece que aquí hay... yo voy a interpretar... el dilema que le queda a la sociedad argentina planteado después de esto es la pérdida de credibilidad del presidente en temas económicos, con lo cual yo me pregunto, y mucha gente también lo hace por estos momentos, si el gobierno y el presidente manejan la economía de la misma manera que manejaron este tema de la criptomoneda. Lo cual es una pregunta que obviamente no tiene respuesta ahora, que siembra la duda, de las limitaciones... (se corta la comunicación).

AG: Quería quedarme con lo que mencionabas sobre la economía. Es decir, esto afecta directamente al gobierno en su punto más fuerte, ya que Milei mismo decía: "Me llamaron para bajar la inflación, me llamaron para resolver los problemas económicos". Entonces, el impacto se da precisamente ahí. ¿Es así?

Sí, es así. Y déjame decirte también que cuando cualquier gobierno, acá o en cualquier lugar del mundo, está atravesado de sospechas de financiamiento ilegal de campañas electorales o coimas para lograr provecho de alguna relación con algún funcionario público, bueno, ese gobierno está obligado a dar señales de transparencia. Y me parece que este gobierno no ha reaccionado de la mejor manera. De hecho, desde el día viernes a la noche que Milei subió ese fatídico tweet, vemos que la defensa del gobierno está complicada. La narrativa es medio incoherente, no están ejerciendo un buen momento de defensa, una comunicación que, por otro lado, durante todo este mandato ha sido muy potente. Y, sin embargo, fíjate que en un contexto de crisis se revierten los papeles y es como que quisieron clausurar de manera unilateral esta crisis con el reportaje que Milei le dio a Joni Viale. Y, sin embargo, fíjense que los escándalos derivados de ese cierre pretendido, cierre unilateral, generaron más escándalos todavía. Entonces estamos ante la evidencia de lo que los especialistas denominan una crisis de "sombra larga". ¿Qué significa esto? Que, lejos de poder cerrarla operativamente, el gobierno, en lugar de introducir certidumbre en este proceso, lo que generó es todo lo contrario. Van a haber más coletazos todavía a futuro porque evidentemente no es un tema cerrado. En el medio está la sospecha de coimas, que es muy fuerte, muy potente, y la mala respuesta del gobierno. No, creo que ahí está el combo redondo.

Elizabeth Peger: Mencionabas la pérdida de credibilidad del presidente, tanto en su expertise económica como en el ámbito político, especialmente en términos de honestidad y su lucha contra la casta. Las dudas que surgen en este caso se asemejan mucho a las sospechas que siempre han rodeado a la casta política.

Eventualmente, yo soy un convencido que el gobierno no va a cambiar la actitud y va a redoblar la apuesta en todo. Va a seguir con el mismo estilo. Lo cual es bastante complejo en este momento porque la sociedad argentina está mirando ahora con mucha más atención. Ahora sí, van a prestar atención a un montón de cosas que a lo mejor antes no observaban de este gobierno o que le toleraban. Entonces, yo diría que, a partir de aquí, la narrativa del gobierno debería ser mucho más prolija, mucho más transparente, mucho más cuidada, mucho más pedagógica. Pareciera ser todo lo contrario, ¿no? Esta privatización del Banco Nación por decreto habla que, independientemente del contexto, el gobierno va en una dirección y no piensa cambiar. Así que, bueno, es esperable que en el corto plazo tengamos un poquito más de falta de credibilidad también del gobierno.

AG: Estamos hablando de otra pregunta que hicieron, que pareció muy interesante cuando consultan, si el periodismo político argentino... es una afirmación: el periodismo político argentino es poco creíble, y casi el 82% de los consultados dice que sí, que el periodismo político argentino es poco creíble.

¡Gracias, Johnny Viali! Le deben decir todos los periodistas políticos. No es muy... es muy impresionante ese número.

—Yo, en principio, debo decirte que no estoy de acuerdo con esa apreciación. Eh, debo decirte que yo creo que en la Argentina hay muy buen periodismo político. Hay también del otro, mucho. Eh, la tensión que vivimos hoy es que hay cosas que parecen periodismo pero no lo son.

—Ahí está claro, ¿no? Es cierto.

—Entonces, creo yo que... bueno, creo que fue el director de ustedes, Jorge Fonte, que dijo que "periodismo es aquello que el poder no quiere que publiques". Vemos, y hemos visto, por ejemplo, en La Nación, reflejos saludables de periodismo gráfico que, independientemente de la línea editorial, se permiten avanzar a fondo en este contexto. Y eso es lo saludable.

—Me parece que, eh, esa pregunta lo que marca también es una gran oportunidad de demostrar lo contrario.

—Eh, Gustavo, te quería preguntar en este marco también sobre el rol de la oposición, ¿no? Porque generó bastante réplica en la semana la reacción del expresidente Mauricio Macri, sobre todo porque fue bastante crítico y duro hacia Mi ley y hacia su entorno.

—Y muchos deslizaron, mencionaron que, bueno, que el expresidente Macri, de alguna manera, hasta lo hablamos hace un ratito con una senadora del PRO, pero que buscaba de alguna manera recuperar terreno, ¿no?, este a partir de lo que había pasado. E incluso recordando una crítica que él venía haciendo hace tiempo al gobierno de Mi ley, que tiene que ver con la queja del entorno, ¿no?, o algunas figuras del entorno presidencial.

—¿Sacará la cabeza el PRO o como alternativa político-electoral con esto?

—No lo sé, y yo dudo de que haya alguna fuerza política hoy que pudiese sacar algún rédito de este despiste narrativo político del gobierno nacional, ¿no? En principio, creería que no.

—Sí, me parece que hay algunas condiciones, algunas preguntas que hemos hecho, nos pueden dar alguna pista en dirección a octubre. Cuando nosotros planteamos: "¿Mi ley hay que controlar más las cosas que hace Mi ley como presidente del país?", casi un 7% dijo estar de acuerdo. Imagínense que eso es un gran argumento para pedir el voto en contra del gobierno y de una manera elegante.

—Hay que ver si la oposición o los distintos grupos opositores sintonizan esa frecuencia también.

—Creo que el gobierno está todavía demasiado lejos del clima electoral de octubre. Falta demasiado. Eh... ellos esperan seguramente algún rebote de estas situaciones, probablemente que lo tengan.

—Ahora, eh... esta mala praxis nos hace pensar también que, eh... la polarización no funciona de una manera muy importante. Fíjense, cuando preguntamos el tema del juicio político, se reparten prácticamente en mitades iguales: 48 a favor, 49 en contra, lo cual muestra los límites de la apropiación político-electoral de este tema.

—Ahora, lo económico puede tapar todo porque ayer hablaba con alguien que trabaja en el gobierno y decía: "Obviamente, la crisis", y decía: "Aquí lo que puede de aquí a las elecciones a octubre tapar esto es lo económico. Si seguimos haciendo las cosas bien en lo económico, de esto se van a olvidar, esto no va a contar".

—¿Puede suceder eso?

—Tapa lo económico el resto. Vamos a usar ese argumento y vamos a usar lo que yo decía al principio, esta sospecha de si habrán manejado la economía como manejaron el tema criptomoneda. Y hoy no se sabe si se está manejando bien o no.

—Yo te diría que hay dudas. Hay dudas en el círculo rojo, hay dudas en los sectores productivos, hay dudas en los inversores extranjeros. El gobierno tiene por sí tiene por delante una tarea muy relevante, que es la de transmitir confianza.

—Sí, que es justamente lo que ha perdido a raíz de este episodio.

—Entonces yo diría que va a haber un antes y un después. Este puede ser un momento bisagra para la reputación económica de este gobierno. Así que, bueno, habrá que ver cómo la manejan.

—No, yo, desde una perspectiva del país, diría: Ojalá podamos transitar un camino en donde sea todo previsible, podamos mejorar la economía, vaya mejorando día a día. Pero la manera en la que el gobierno está manejando el tema criptomoneda me hace pensar que por qué manejarían bien un tema y mal otro, ¿no?

—Digo, el mismo... la misma matriz política, la misma matriz decisional a veces no tiene complicaciones. Y esto me parece que la pelota está en el campo del gobierno, y tienen que demostrar ellos ahora o invertir la carga de la prueba.

—No, bueno, por eso me parece que por ese objetivo, por esa pretensión de invertir la carga de la prueba, es que el enfoque del gobierno por estas horas está apuntando a que se anuncie antes el acuerdo con el Fondo, alguna cuestión vinculada sobre todo a lo económico. Porque el gobierno está viendo que ahí es donde es el golpe, me parece.

—Más allá del cuestionamiento al entorno y lo que vos mencionabas de la sospecha o no de corrupción, me parece que está apuntado ahí, sobre todo, porque a otra de las preguntas que vos decías, cuando la gente dice que esta es la crisis más importante del gobierno, porque es la crisis que pega de lleno la figura del presidente. Hasta ahora, el tema universitario, que fue otra crisis, si querés, el tema jubilados, estaba este más disuelta esa responsabilidad o ese sujeto de la crisis en el concepto gobierno.

—Acá me parece que en esta crisis lo que está el sujeto no es otro que Javier Mi ley.

—Sí, además hay que entenderlo también en la lógica de que está involucrada Karina Mi ley, que fíjense ustedes, es un personaje político que no da reportajes, que nadie sabe cómo piensa al respecto. Y que estaría bueno por ahí conocer un poco su opinión.

—No, creo que el problema gigantesco es que quizás ellos nunca previeron estar en esta situación.

—Seguro, seguro.

—Y eventualmente hay que pensar que los gobiernos tienen que estar preparados porque las organizaciones, como el Estado, son crisis propensas. Esto es... son... digo, los momentos de tranquilidad son excepcionales, siempre vas a estar en crisis. Y entonces la formación de cuadros políticos que manejen la crisis es absolutamente relevante.

—Bueno, lo que estamos viendo del gobierno en este punto es que no es así.