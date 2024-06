Gustavo González: "Nunca hubiera imaginado que Milei iba a domar a la Argentina como la domó"

El presidente de Grupo Perfil, Gustavo González, sostuvo que Javier Milei está en el apogeo de su presidencia y destacó que el mandatario logró domar a ciertos partidos desde que tomó el poder, algo que se deja ver en la destrucción de Juntos por el Cambio. Además, señaló que otro mérito del Presidente es la falta de liderazgo en el peronismo. “La rebeldía de Milei recrea la rebeldía histórica del peronismo frente a los partidos tradicionales", analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: Queremos terminar de entender lo que está pasando en la Argentina, sobre todo con esta semana tan movilizante.

Cómo mencionaba Walter Curia, veníamos de una semana horrible del Gobierno a una semana buena, seguramente la mejor desde que asumieron. Realmente es meritorio que un outsider sin estructura partidaria, parlamentaria o técnica en el manejo del Estado, con ministerios y secretarías que todavía no tienen staff, con tan poco haya logrado tanto.

No es lo que Javier Milei hubiera preferido, obviamente. Él hubiera preferido que se aprobaran los 644 artículos de la Ley Bases inicial, que se aprobaran las reformas en Ganancias y Bienes personales, pero lo que se aprobó es una cantidad impresionante de leyes, que más allá de la suerte que vayan a tener en Diputados, marca que hubo una aprobación en el Senado que lo coloca a Javier Milei como un presidente empoderado, quizás es esa la importancia de la figura presidencial.

Hace un tiempo, hablando con alguien que pasó por distintas administraciones en roles protagónicos, yo le comentaba que la figura del presidente no era tan relevante en regímenes como los nuestros donde hay parlamento, estructuras judiciales, oposiciones fuertes. Y este exministro de distintos gobiernos me decía que no era así, que el rol de presidente sigue siendo muy importante. Y quizás es verdad.

Nosotros veníamos de dos presidencias débiles como la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández, debilidad en distintos sentidos. Macri no tenía la mayoría parlamentaria, Alberto estuvo hackeado desde el primer día por su vicepresidenta. Y ahora nos encontramos con un presidente ultraempoderado por las fuerzas del cielo, por su propia voluntad de generar una revolución económica, política y cultural. Y es por eso que logra llevar a cabo cambios, aún con esta debilidad de orígen.

AG: Al Gobierno no le gusta la Constitución del 1994, ni tampoco la figura del jefe de Gabinete. Ellos afirman que este es un país presidencialista y le sacan atribuciones a la Jefatura de Gabinete. El poder lo tiene que ejercer totalmente el Presidente.

Yendo al extremo, cómo dice el examigo de Javier Milei, desde el punto de vista del anarcocapitalismo más puro y duro, la Constitución es un problema. La condición de aceptar la Constitución y aceptar un Estado no tiene nada que ver con la filosofía de Javier Milei y los anarcocapitalistas. Pero mientras tanto, la práctica del poder lo maneja un triunvirato presidencial, y eso es una novedad porque hace varias décadas esto no pasaba, y hoy lo tenemos. El presidente Milei, su hermana Karina y el estratega, Santiago Caputo. Los tres son anarcocapitalistas, hay dos que vienen por el lado místico y otro por el lado racional, que es el estratega, y los tres son la base política argumentativa, el relato y el poder de este gobierno está en manos de ellos.

Claudio Mardones: Hay una Villarruel empoderada que desempató tres veces en el Senado. Esa foto poderosa quedó, pero se puede opacar mucho si Karina Milei y Martín Menem definen todo en Diputados, ¿cómo lo ve?

Últimamente se habló mucho del pragmatismo final de este Gobierno. Yo no creo que sea así. Javier Milei, como buen líder mesiánico, es filosóficamente dogmático. El pragmatismo es un recurso de última instancia, como cuando él mismo menciona que él choca cinco veces contra la pared hasta que aparece Guillermo Francos y toma como última herramienta la negociación. No es lo que originalmente le sirve a él, y sospecho que esa será la lógica permanente de este Gobierno.

Pero volviendo a lo anterior, hemos tenido momentos de otros presidentes que se convirtieron en súper presidentes. La tapa de esta semana de la Revista Noticias, muestra a un "SuperMilei", el mismo estilo con el que hace unos años se hizo "SuperAlberto" y años anteriores "SuperNéstor". Ese "super presidente" marca el momento de un presidente que está en su apogeo.

Cuando se hizo la de SuperAlberto, Alberto Fernández tenía 80% de imagen positiva, y hoy tiene el 80% de imagen negativa. Hay un momento en la vida de un mandatario de cuatro años que es su momento, y este parece ser el de Javier Milei. Y la similitud con los momentos anteriores es el nivel de “oficilitis” que logra ese momento de poder absoluto del presidente.

La volanta de la próxima tapa de la Revista Noticias se titula “La Argentina domesticada”, y en un sentido lo es. Hay un 50% de argentinos que genuinamente siguen teniendo una mirada positiva, optimista, esperanzadora del Gobierno. Pero después, hay una oposición mayoritaria, pero que en la práctica ante un Presidente tan empoderado, no termina siendo mayoritaria, como lo vimos en las últimas votaciones.

Es un momento único y no sé cuánto va a durar. Obviamente las repercusiones de este ajuste, el más profundo en la historia de la humanidad, como le gusta mencionar al Presidente, hoy tiene la repercusión de que en la economía real, más allá de los aplausos del mercado y periodistas más afines al Gobierno, está a niveles de la pandemia.

Hay algunos índices que indican una reversión, pero son absolutamente sutiles.

AG: El súper Néstor, el súper Alberto, el súper Milei, ¿no tiene que ver con que aún no aparece una figura para contrarrestar? Es decir, hubo un super Nestor y una super Cristina hasta que apareció la figura de Macri para contrarrestar. Hoy no hay una figura para contrarrestar...

Esa es una comparación muy curiosa con Néstor Kirchner. Porque más allá de que Néstor venía del peronismo, y eso ya es una diferencia sustancial en cuanto al poder con respecto a Javier Milei, venía de un 22% de votos. Había salido segundo en esa elección que ganó Menem, pero luego Menem se retiró del balotaje. Néstor empezó a construir poder desde la voluntad política, desde la nada. Y por encima dentro del peronismo, que es otra cuestión, sea para bien o para mal.

Milei está intentando hacer eso. Pero el poder de Néstor Kirchner se mantuvo durante muchos años, y la “oficialitis”, esa enfermedad que nos asiste tanto a los argentinos duró muchos años con Kirchner. No sé cuántos años duraría ese oficialismo generalizado que hoy rodea a esta administración. Pero en algún sentido es parecido a lo que pasó con ese outsider del peronismo que fue Néstor Kirchner.

CM: Van seis meses de Javier Milei y se configura una diferencia con experiencias anteriores, incluso con Mauricio Macri y la decisión de no profundizar en el shock que le reclamaban. ¿Esta primera foto alcanza a justificar los dividendos del shock?

Siempre repito que va a ser difícil volver a encontrar a otro candidato presidencial que intente cumplir con todas sus promesas como Javier Milei. Entiendo que por eso hay un 50% de la gente que lo sigue apoyando del 56% que lo votó. Él fue explícito durante toda su campaña, e inclusive antes de ella, de que iba a tratar de destruir al Estado, iba a tratar de hacer el mayor ajuste, e iba a tratar de bajar la inflación a lo que de. Y creo que lo está haciendo.

Si por él fuera, lo hubiera hecho mucho más rápido. Él podría decir que esto no es lo que él quería hacer, sino lo que la casta le permitió hacer. Yo creo que debería estar extremadamente satisfecho porque nadie se hubiera imaginado que seis meses después logró domar a la Argentina como lo hizo. Desde su punto de vista quizás es poco, pero yo creo que debería estar muy orgulloso de lo que él y todo su gobierno logró, de llegar a lo que llegó.

Hoy hay una oposición sin liderazgo, destruyó a Juntos por el Cambio, que venía de gobernar cuatro años con una estructura que se había mantenido sólida haciendo de oposición en una administración peronista, y llega Javier Milei y lo destruye. Y hay un peronismo que no encuentra liderazgo, y eso también es parte del mérito de Milei, porque él recrea lo que son algunas simbologías peronistas.

La rebeldía de Milei recrea lo que era la rebeldía histórica del peronismo frente a los partidos tradicionales, al círculo rojo y al establishment cultural, eso es hoy Javier Milei.

