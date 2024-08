Hasta hoy la motosierra de Milei significó una pérdida de más de 700 mil pesos para los jubilados

Guillermo Oglietti sostuvo que la pérdida salarial de los jubilados, desde noviembre de 2023 a agosto de 2024, es de 700 mil pesos, una cifra que podría irse a 900 mil si las pérdidas se siguen actualizando. Además, mencionó que la situación económica no solo afecta a los jubilados, sino que impacta sobre los trabajadores, tanto registrados como informales, quienes también vieron una reducción de sus ingresos, perdiendo entre 800 mil y un millón de pesos. Criticó la política del actual Gobierno, ya que no logró mejorar ni los salarios de los trabajadores ni las ganancias de las empresas, y hace que todos pierdan. “Argentina ya ha hecho un ajuste brutal en términos de salarios​”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Oglietti es miembro del Consejo Directivo de la CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), doctor en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Lo recibimos porque, según el último informe de la CELAG, más de tres millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima, han perdido más de 700 mil pesos desde la llegada de Milei a la presidencia.

Alejandro Gomel: Estamos interesados en el informe y lo que significa la pérdida para la jubilación en estos meses. ¿Cómo llegan a este número de casi superar los 700 mil pesos que han perdido los jubilados en estos meses?

Es un cálculo muy sencillo. Nos fijamos cuánto ganaba un jubilado, con la mínima, incluyendo los bonos, en noviembre del año 23 y nos fijamos cuanto gana ahora, pero en poder adquisitivo, es decir, lo ajustamos por inflación para ver cuánto tendría que ser el salario actual. Así lo hicimos mes a mes, hasta llegar al mes de agosto, y la cuenta para saber cuál es la diferencia, nos da que los jubilados han recibido 704 mil pesos menos de lo que deberían haber recibido.

Para que tengan una idea de a qué me refiero, hoy en día el jubilado en agosto está cobrando 295 mil pesos, pero tendría que cobrar 379 mil pesos, es decir, 84 mil pesos más, para tener el mismo poder adquisitivo que tenía en noviembre del año 23. Si sumamos esa pérdida mensual, nos da que les han robado 704 mil pesos en total. Esa es la cuenta.

AG: Esa es la cuenta con el bono de 70 mil, que tampoco aumentó.

Claro, durante varios meses no aumentó el bono de 70 mil.

En noviembre del año pasado recibieron dos bonos, porque la inflación en noviembre se aceleró. Entonces, comparado con esa situación, nos da esta pérdida.

AG: Ahora, ¿qué hubiera pasado si se mantenía la fórmula anterior? ¿Hubiera sido mayor la pérdida, estaría en una situación similar, o hubiera sido mejor?

El punto clave son los bonos, que no se actualizaron. Y sobre esta pérdida, te digo que es una pérdida que estamos subestimando, porque en realidad estamos contando el dinero como si valiera siempre igual. Y la pérdida que tuvieron, por ejemplo, los jubilados en enero o diciembre, que fue muy grande, la tendríamos que actualizar para ver cuánto es lo que ha perdido a valor de hoy. Ajustarla por inflación para traerla al momento actual. La pérdida sería casi cercana a 900 mil pesos. Eso es lo que perdieron los jubilados.

AG: Siempre los que cobran la mínima o hasta llegar a ese tope, digo, los que no cobraron bono, ya vienen perdiendo hace rato.

Vienen perdiendo hace rato, y sobre esa situación, se ha agravado mucho. Pero no solo afectó a los jubilados. Hemos hecho la misma cuenta para varios sectores y, como anticipo porque aun no lo hemos publicado, te puedo indicar que, por ejemplo, el trabajador que cobraba el mismo valor que el RIPTE, el registro del valor que cobran en promedio los trabajadores registrados, públicos y privados, han perdido casi 800 mil. Un trabajador con un salario mínimo ha perdido 670 mil. Un empleado público, por ejemplo, que hoy en día cobra alrededor de un millón de pesos, un profesional que tiene una categoría como para cobrar hoy alrededor de un millón de pesos, ha perdido el equivalente a un millón de pesos a lo largo de estos meses. Y un trabajador informal, que hoy estaría cobrando, esto es una estimación nuestra, unos 300 mil pesos, ha perdido medio millón de pesos, acumulado en todos estos meses porque su salario no se ha ajustado tanto como la inflación.

“La baja inflación es fundamental para garantizar el consumo y el funcionamiento del capitalismo”

Elizabeth Peger: A partir de lo que vos estás mencionando con el tema de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, y también de todos aquellos que tienen ingresos fijos, observamos que cuando uno se pregunta qué pasa con la recesión y la caída del consumo, vemos que esta situación, que algunos sectores mencionan o definen como un empobrecimiento significativo de la población, es una caída de ingresos respecto a lo que ocurre con los precios.

Exacto, y lo más curioso de esta situación es que habitualmente cuando hay un gobierno conservador o de derecha, lo habitual es que sacrifica el salario para tener más beneficios empresarios. Ahora estamos en lo peor de los mundos, porque no sucede ni lo uno ni lo otro.

Tenemos esta disyuntiva. Sube un gobierno más progresista, peronista o popular, sube los salarios y sacrifica un poco las ganancias. La mayoría de las veces no, porque esos salarios a veces impactan en mayores ventas de las empresas y por lo tanto terminan ganando los dos. Pero cuando suben los gobiernos conservadores, definitivamente, hay una merma en los ingresos de los trabajadores, activos o pasivos como los jubilados, que se reproduce en un aumento de las ganancias de las empresas. En este caso no. Vemos que todos están perdiendo.

EP: Hay algunos argumentos que hablan de que el problema es el costo laboral. En este caso no estaría siendo el costo laboral claramente.

No. Argentina ya ha hecho un ajuste brutal en términos de salarios, no es ese el problema de Argentina.

EP: ¿Cuánto necesitarían, los trabajadores, recuperar en términos porcentuales por lo menos para tener un mismo poder de compra que el que tenían el año pasado?

Y, por ejemplo, el promedio del que cobra un RIPTE está en 755 mil pesos. Estos son datos a junio del RIPTE, los de julio aun no salieron. En junio estaban cobrando en promedio 933 mil pesos, y tendrían que haber cobrado un 10% más, o sea 75 mil pesos adicionales para llegar.

EP: Es que por lo menos perdieron 10%.

Claro.

EP: ¿Y de qué habla el Gobierno cuando dice que los salarios ya le están empatando a la inflación y de recuperación salarial? ¿Dónde está esa recuperación?

Yo no la veo. Nosotros no la vemos. Ninguno la ve.

Hemos analizado algunos sectores, seguramente habrá sectores que tienen mejores recompensas salariales, los más vinculados a estas economías de enclave, es decir, con pocas cadenas productivas relacionadas con nuestro país, como la minería y los hidrocarburos. Pero el resto de la economía no va bien. Ni el sector público, ni los informales, ni los que cobran el RIPTE.

EP: Los que cobran el RIPTE sería como el salario promedio de un trabajador que está en blanco, además. Y, por decirlo de alguna manera, está en el mejor de los mundos, porque el deterioro salarial en el informal es bastante más significativo.

Sí, en el informal es tremendo. Que ya, como dijiste vos recién, en noviembre del 2023 venía de un gobierno muy malo Alberto Fernández, y la cosa ha empeorado más, esa es la gravedad del asunto. Repito el dato, porque es impresionante, el trabajador informal ha perdido medio millón de pesos de ingresos en lo que va del gobierno de Milei, el acumulado. Tendría que cobrar o tener ingresos por unos 70 mil pesos adicionales mes a mes. Así llegamos a esa cifra.

Claudio Mardones: A partir de la foto que estás compartiendo con nosotros, quiero preguntarte cómo impacta este debate parlamentario que, por una parte, deja una demostración de fuerza opositora en las dos cámaras del Congreso, una sanción de un cambio en la ley de movilidad jubilatoria, el veto del presidente Javier Milei, la pulseada que se abre ahora, otra vez la pelea por los dos tercios que parece que la oposición lo podría tener y ratificar eso.

Pero, este cambio que podría llevar la mínima a 317 mil pesos y que establece la aplicación del índice de precios al consumidor como la forma de actualización, ¿cómo impactaría en el caso de que finalmente no fuera vetada?

Ha habido mucho debate al respecto, incluso muchos le han recomendado al presidente que no lo vete, de que de ese modo además tiene un impacto positivo sobre el déficit fiscal. ¿Qué ves vos a la luz de estos datos de depreciación tan pronunciada en el ingreso de los jubilados y las jubiladas?

En primer lugar, que los jubilados tendrían que recuperar lo que han perdido. Si se empieza a ajustar a partir de ahora, se va a ajustar a tasas bajas propias de la inflación baja que tenemos por la recesión que hay. Así que sería mantener ese status quo de bajos ingresos, a partir de ahora.

Esto pensando en que la economía y este sistema funcione, que no lo veo posible, porque va a haber alteraciones significativas, por lo tanto cualquier mejora de los ingresos de los jubilados vinculada a la inflación los va a defender un poco mejor, pero partiendo de la base que mantendría el status quo actual, y lo que necesitan los trabajadores pasivos es recuperar lo que han perdido.

CM: Esa es una de las discusiones que, en este contexto, parece que pasaría a un segundo plano, incluso en este segundo round en el Congreso. Ahora, el año que viene es un año electoral, y vemos que directamente esa pulseada puede tener consecuencias muy importantes para el Gobierno. ¿Cuánto cree que va a determinar de horadar la capacidad de compra de los jubilados la proyección de estos números para el 2025 y especialmente para el primer semestre o para este fin de año?

Qué buena pregunta. Lo que pasa es que, en el marco de la economía, hacer proyecciones hoy en día es un ejercicio de voluntarismo absoluto. ¿Qué se puede proyectar hoy? No sabemos. Con la inestabilidad política y las dificultades macroeconómicas que tenemos de falta de sistema, creo que es imposible pensar qué puede pasar el mes que viene, no el semestre que viene y menos el año 2025.

Hace poquito estaba elaborando una tabla con las proyecciones de crecimiento para el año 2024, de toda América Latina, son más o menos 33 países, 10 de Sudamérica y el resto de América Central y Argentina. La peor proyección la está dando Argentina con el 3,2% o 4% de caída. Es el único país junto con Haití que va a caer este año. El resto crece en todos, en algunos modestos, en Sudamérica es modesto, en torno al 2%, en Centroamérica y Caribe es bastante más alto, está en torno al 3 o 4% excepto algunos países raros como Haití que caerá un 2 o 3%, pero Argentina es el peor crecimiento con la situación actual de impredecibilidad que tenemos.

Creo que esto puede ser peor, por las proyecciones que estamos viendo. Por ejemplo, la última la hizo el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en su centro de estudio, que pronostica una caída del 4% para este año. Y a medida que se desarrollan los acontecimientos, esto puede ser peor porque no encuentra salida ni sustento a esta situación. La principal variable que puede afectar todo, es el tipo de cambio. ¿Y cómo se estima? Estoy tratando de responder la pregunta sobre la previsibilidad del semestre que viene o el año que viene. ¿Cuál es el valor del tipo de cambio mañana o el mes que viene? Es imposible saberlo.

Por lo tanto, todos los escenarios pueden cambiar, porque si el tipo de cambio se dispara, creo que hasta el Gobierno va a estar en problemas para sustentarse en el poder. Es muy difícil pensar que el tipo de cambio no se va a disparar, que no va a pasar el tipo de cambio, dado el nivel de reservas que tenemos y la dificultad para conseguir dólares. Si no hay un milagro de lluvia de inversiones, como deseaba Macri en su momento, es muy difícil que el tipo de cambio se pueda sustentar.

Por lo tanto, si el tipo de cambio no se puede sustentar, cualquier previsión para el año que viene es fallida.

