Hernán Lacunza: “El mercado no permite patear la deuda para el próximo gobierno”

Hernán Lacunza analizó la situación económica y planteó que la única salida será mediante el diálogo y el consenso. “Llevamos años estancados en una discusión política sorda” aseguró el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Recuerdo un comentario tuyo respecto de las posibilidades de producir cambios estructurales en el sistema económico argentino si llegara a ser gobierno Juntos por el Cambio. Me gustaría una reflexión sobre el clima que pueda permitir hacer las modificaciones que haya que hacer...

En Argentina llevamos años estancado en una discusión pública sorda, y no vamos a poder salir de ese pantano haciendo reformas si no está precedido por un debate público más sano, constructivo y veraz.

Hay un daño cultural que dejó el kirchnerismo con el Indec, consagró el vale mentir y sin consecuencias, incluso ganó con 54% una elección después de empezar a mentir, con lo cual la sociedad no lo repudió. Ese deterioro en el debate público no es gratis a la hora de hacer reformas, porque se mezclan las causas con las consecuencias. Se perdió la calidad de debate.

Uno de los temores a partir de la palabra “bomba” es la posibilidad que tendría el candidato a presidente de refinanciar la deuda pública en pesos, ¿Qué visión tenés respecto de la responsabilidad de la oposición en cuanto al tránsito final de un gobierno?

La palabra bomba a mi no me gusta porque la guerra es otra cosa. Los problemas los hereda la sociedad, no el próximo gobierno, ellos tendrán mayor o menor pericia para administrarlo, pero no más que eso. Estamos en el juego de que pague el que sigue, pero eso lo sufre la sociedad, y los de menos recursos sobre todo.

Las últimas transiciones no fueron muy ejemplares, y te diría que para la actual cambio de Gobierno, hay que ver las elecciones primero. Si cambia el Gobierno, lo que está haciendo la oposición es advertir a la población que hay dificultades, que tienen que saber la verdad y ser conscientes de eso.

Porque muchas veces en economía las causas y consecuencias no son contemporáneas, y este gobierno es experto en reprimir y postergar los resultados.

¿Cómo podría explicar si la deuda en pesos es distinta a la de dólares? Si es mejor emitir y pagar con inflación que pagar el costo de reprogramar una deuda en pesos.

Si me decís, vas a deber 100 dólares o el equivalente en pesos, te digo okey, mejor en pesos. Pero si debes 100 mil millones de dólares en pesos, no es tan okey. El volumen importa.

El que dice que es mejor, dice “total te la puedo licuar” porque eso es emitir, y ya le avisa al acreedor que hay un riesgo de que te paguen menos.

Con el reperfilamiento de 2019, nosotros terminamos con 54% de inflación, se reperfiló también deuda en dólares porque no había posibilidad de pagar.

El 30% de la base monetaria vencía en dos meses, emitir ese porcentaje en ese tiempo con la demanda de dinero derrumbándose tenía un riesgo de hiper y la certeza de que hubiera habido 100% de inflación, que hubieran pagado los argentinos seis meses después.

Es un ejercicio de responsabilidad, claro que tiene daños laterales, pero uno en esa circunstancia trata de elegir el mal menor.

¿Qué podría pasar entre octubre, noviembre y diciembre de este año? ¿Qué estimación haces vos como porcentaje circulante que va a ser lo que venza de deuda en pesos en esos meses?

La deuda en pesos vence en el equivalente a 17 mil millones de dólares, es una barbaridad. No es infinanciable pero depende de las condiciones. Lo que advierte Juntos por el Cambio es que a este ritmo, pateando todo para delante y gastando más de lo que tenemos, va a ser un desafío. La capacidad de pago de una deuda se define durante los años previos, si es que se juntan los recursos para pagar al vencimiento, no juntas la plata ese día.

Lo que está previsto a vencer en deuda en pesos, ¿Es pagable o tiene que ser reperfilado también?

No quiero entrar ahí. Lo que viene haciendo el gobierno es patear la deuda cada tres meses, así que no es tanto entre octubre y diciembre, sino que le vence como del 1% entre abril y junio, que es mucho, y está construyendo otras torres de vencimiento entre julio y septiembre que es el tercer trimestre. Y ahí va a tratar de patearla, imagino, para la última parte del año y después para el próximo Gobierno.

Hoy, el mercado no se lo está permitiendo, entonces está construyendo una pared de deuda en pesos en torno a las elecciones. El mercado no permite patear la deuda para el próximo gobierno.

Eso lo tienen que resolver mostrando un plan financiero que no sea patear para adelante, no se puede trabajar sin escrúpulos.

Nuria Am: ¿Qué tres medidas tomarías para bajar la inflación? Que hoy está en un promedio del 100%.

Nunca se hace con tres medidas sino con un programa. Pero lo primero es dejar de gastar más de lo que ingresa, porque si seguimos recurriendo al Banco Central todo lo que se haga va a tener resultados efímeros, como tiene este gobierno.

La segunda es recuperar capacidad de financiamiento, porque si el financiador es el BC eso tiene consecuencias.

La tercera es tener una economía integral al mundo, para que circulen las mercancías y los insumos entre el exterior y la economía local, que no haya cepos inhibitorios, porque eso distorsiona la microeconomía. Para empezar esos tres pilares deben estar.

