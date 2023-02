Hernán Lombardi, Secretario de Movilización PRO, apoyó fuertemente a Patricia Bullrich para la presidencia y dijo que la prioridad del país tiene que ser volver a un orden. “Argentina necesita coraje y determinación, y eso exhibe Patricia”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo viste el lanzamiento de Larreta?

Es legítimo que inicie su campaña electoral, creo que tenemos que generar la política. Hoy hay que mirar muy profundamente los problemas de la gente y sintonizar lo que está pasando.

El drama es que hay un gobierno que, quedándole un año de mandato, dejó de gobernar, es un gobierno sin un plan y que están peleados entre ellos. Yo me pregunto, ¿para que se presentan de nuevo si todavía les queda un año y no hacen nada? ¿Qué van a hacer los próximos cuatro años que vienen? ¿La misma nada que hoy?

No alcanza para comprar las cosas del colegio, ese es el drama de la gente. Ahí tiene que sintonizar la política.

Rodríguez Larreta se lanzó con críticas a la grieta y Patricia Bullrich lo cruzó

¿Juntos por el Cambio sintoniza?

Nosotros tenemos que estar ahí. Yo soy diputado nacional, llamaron a extraordinarias y no tocaron el tema de la ley de alquileres. En principio hay que derogar, las jubilaciones y los sueldos no tuvieron aumentaron así. Hoy hay que hablar de los problemas de la gente.

¿No falta coherencia de parte de la dirigencia política?

A mí me parece que el punto central es ordenar las prioridades. Vos te metiste en política para solucionar los problemas, y eso requiere mucho coraje y buen diagnóstico de cuáles son los causantes de eso.

Acá, durante muchos años hubo muchas mafias y corporaciones que se beneficiaron de las crisis de la Argentina. Hay un 5% de políticos corruptos, de sindicalistas mafiosos y de piqueteros que han hecho una industria del piquete y se benefician del dolor de la gente, y con esos no puede haber diálogo.

Y no significa que uno quiera un conflicto permanente. Tenés que ganar una elección que te permita cambiar esa matriz de poder que ha empobrecido a la Argentina.

Con Mauricio Macri y Patricia Bullrich en silencio, quiénes respaldaron la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta

¿El diálogo entre Sebastián Ramos y Marcelo D´Alessandro no forma parte de la corrupción?

No lo escuché y no sé de qué me estás hablando. Pero con la corrupción no puede haber tolerancia en ningún nivel. Aunque repito que no sé de qué me estás hablando.

Alejandro Gomel (AG): Al Juez Sebastián Ramos, quien cerró la causa por el viaje a Lago Escondido, se le preguntó si tenía una relación con Robles y D´Alessandro, dijo que rotundamente que no, y al tiempo empezaron a circular los chats donde se demostraba una relación muy cercana. ¿Larreta tiene un discurso y en realidad es un problema?

Siempre hay que poner la energía en qué hacemos con los problemas más severos, como la inflación y la inseguridad. No da el momento para tener peleas entre políticos. No coincido en que el problema de la Argentina sea la grieta.

Si la grieta es entre corruptos y gente honesta, me parece bien que haya una división. Si la grieta está entre los que buscan una Argentina más equitativa con un modelo productivo y los que viven a expensas del Estado hace años, eso está bien. Hay que ser cuidadosos.

Parece casi una reivindicación de la grieta.

No, no simplifiques, profundicemos porque si no es un título. Hay un solo lado que fue el que agredió la democracia argentina: el kirchnerismo, que usó la división de los argentinos como método para gobernar, y el resto se defendió como pudo.

Larreta le recriminó a Cristina Kirchner "ser la principal fogonera de la grieta"

Algunos intentamos poner el cuerpo para que no hicieran más daño. No es lo mismo. Dividir para gobernar no es solo en este país, está vinculado con el populismo europeo.

Cuando hablamos con el kirchnerismo dicen lo mismo.

No podemos tener una posición del justo medio. Vos teorizarías que porque alguien dice la cosa opuesta, la razón está en el medio. Me parece un razonamiento dudoso.

Las declaraciones de Patricia Bullrich sobre que no se puede salir con tibios hicieron mucho ruido. ¿Cómo de desarrolla la discusión interna en el PRO?

Estoy convencido de que Argentina necesita coraje y determinación, y eso exhibe Patricia. La decadencia de Argentina viene de hace muchos años, y son problemas graves, no hay soluciones fáciles, se necesita foco en cual es el problema e intentar resolverlo.

Es necesario romper algunos huevos, porque hay gente que se beneficia de la situación que vive la Argentina. El primero cambio es volver a un orden. La sociedad no tiene orden en la economía, en las calles ni en la seguridad. Republicano y democrático, pero un orden.

Encuesta: con alto rechazo, los dirigentes con mejor imagen son Patricia Bullrich, Javier Milei y Cristina Kirchner

¿Cómo lo ves a Mauricio Macri?

Estuve con él ayer y lo veo generando una sana competencia dentro del PRO y de Juntos por el Cambio para que se elijan los mejores candidatos

¿Cómo lo ves a él en lo personal?

Son decisiones que tomará él, pero como siempre dijo: “no me quieran bajar de donde nunca me subí”.

Macri a dos puntas: tras visitar el bunker de Vidal, apoyó que Rodríguez Larreta "compita"

¿Y Cristina Kirchner?

Es una decisión de ella también. Cristina falsea la verdad y le miente a su fuerza política y a los argentinos diciendo que está proscrita.

El fallo que la condenó, por graves delitos, y que le impediría presentarse, no queda firme porque está apelado. Ella podría presentarse igual, pero como gobernaron tan mal estos años y se le terminaron todos los mitos, vuelven a la idea del peronismo de la proscripción y del renunciamiento.

Ella trata de emparentar su renunciamiento con el de Eva Perón. No hay proscripción vigente sobre ella en este momento.

MVB JL