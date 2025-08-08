Hernán Rossi: "Quienes se van a La Libertad Avanza no son radicales"

Hernán Rossi, secretario general de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), cuestionó las alianzas del radicalismo con el oficialismo de cara a las elecciones legislativas de octubre y afirmó que quienes intentan “arrastrar” al partido hacia La Libertad Avanza no son radicales. “Un radical no vota en contra de los jubilados, ni en contra de la universidad pública, ni de la educación pública”, subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Hernán Rossi es secretario general de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ha quedado el radicalismo? ¿Cómo plantean la elección de octubre?

Este armado de la Ciudad de Buenos Aires está vinculado al armado de Provincias Unidas, que también se conoce como Grito Federal. Es el espacio que una parte importante de la sociedad argentina estaba esperando. Muchos de los cuales incluso se estaban pronunciando no yendo a votar, por estar espantados con las dos propuestas de los extremos. Nadie estaba logrando llenar ese espacio en la política argentina con una oferta potente. Un grupo de gobernadores se puso esa tarea al hombro, para construir una Argentina de la normalidad, del progreso económico, de la estabilidad y de la baja inflación, pero para crecer, para generar empleo, para progresar.

Lo que se constituyó aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, es la expresión de eso. Es la expresión de dejar de lado los extremos y ofrecer una Argentina normal. Estos dos extremos -uno que expresa el presidente Milei y otro que expresa el pasado kirchnerista- se necesitan, se retroalimentan y no nos dejan discutir con tranquilidad la Argentina que queremos todos los argentinos.

Claudio Mardones: ¿Quedó libertad de acción para cada uno de los distritos? En otros casos nos encontramos con Chaco Puede, el frente que había impulsado Leandro Zdero con La Libertad Avanza en su provincia. En el caso de Mendoza, Alfredo Cornejo, el gobernador radical, también llegó a un acuerdo con La Libertad Avanza. ¿Cómo es ese mapa del radicalismo?

El radicalismo se va a reunir pasada la elección de octubre de este año en una convención, y tendremos que definir allí un proyecto alternativo para 2027. Mientras tanto, yo entiendo que la sociedad sabe quiénes son radicales y quiénes no. Entonces, los radicales para la sociedad no votan en contra de la educación pública, no votan en contra de los jubilados, proponen una Argentina del diálogo y cuidan el legado de Raúl Alfonsín, que tiene que ver con una democracia pluralista. Esos son los radicales. La sociedad va a seleccionar quiénes somos radicales. Luego, las instituciones del partido le van a poner un rumbo definitivo de cara a 2027. Es imposible hacerlo ahora. Lo vamos a hacer después.

Mientras tanto, la propia sociedad sabe identificar quiénes son radicales de verdad. Algunos se están yendo por sus propios medios a otras expresiones. Algunos se van por izquierda, hacia el kirchnerismo, y otros se van por derecha, hacia La Libertad Avanza. Quedaremos los radicales que le queremos ofrecer a la sociedad argentina una opción vinculada a la generación de empleo, a la producción, a la división de poderes.

Martín Llaryora (Cordoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy) presentaron el frente Provincias Unidas.

CM: Y faltan las candidaturas, ¿no?

Sí, pero las candidaturas son muy potentes. En la Ciudad de Buenos Aires, vamos a ofrecer a dos personas para el Senado y para la lista de Diputados. Martín Lousteau en el caso de Diputados, Facundo Manes en el caso del Senado. Son dos figuras que nadie puede dudar dónde están parados y cómo se han comportado en todo este tiempo sobre los temas que mencioné.

CM: ¿Usted ve que es posible que la competencia sea del otro lado, con Patricia Bullrich buscando un lugar en el Senado, al frente de esta lista de La Libertad Avanza–PRO?

No lo puedo confirmar, pero todo indica que va a ser así. Y nos parece que está bueno que tengamos este tipo de candidatos, que pueden discutirle de igual a igual, en el mismo plano, a una candidatura tan potente como la de Bullrich. Estoy ansioso porque vayamos a discutir con Patricia Bullrich, e ir a discutir también con el candidato que proponga el kirchnerismo, como espacio político novedoso en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tiene que ver con esta expresión también nacional.

Vamos a discutir que la Argentina de los extremos se tiene que terminar, y que tenemos que ir a una Argentina en la cual podamos discutir los problemas de la sociedad, porque los ciudadanos se están quedando en su casa. Están decidiendo no ir a votar porque no estamos hablando de los temas que tienen los argentinos todos los días, que son la falta de empleo y no avizorar una Argentina productiva que se inserte en el mundo.

AG: Ahí imaginamos la disputa para tratar de tener el senador por la minoría. Suponemos que con Recalde. Ahí va a haber una disputa de la oposición a este frente de La Libertad Avanza y el PRO.

El kirchnerismo ha atacado la autonomía porteña y Milei ataca la autonomía porteña. Si los tres senadores por la Ciudad de Buenos Aires terminan en los extremos, tenemos un problema. Entonces, nosotros vamos a salir a trabajar para ganar la elección. Por supuesto que el senador de la minoría es un objetivo, pero vamos a salir a defender una posición política que represente a la Ciudad y a sus intereses, integrada al federalismo nacional. La Ciudad está integrada al conjunto de jurisdicciones que este gobierno nacional ataca permanentemente, con su lógica de un Estado inexistente. Vamos a salir a ganar la elección para defender los intereses de la Ciudad.

CM: Como integrante del partido, usted tiene una mirada federal por la dinámica y la naturaleza del partido. En estas últimas horas nos encontramos con una decisión del Congreso partidario de habilitar un acuerdo político. Después vino un planteo judicial, intervino la Justicia de Córdoba, pero finalmente Rodrigo de Loredo iría por afuera. ¿Qué es lo que pasó finalmente en Córdoba y cuál es la foto hasta este momento?

En Córdoba hay una interna convocada para este fin de semana. Entiendo que va a haber proclamación de candidaturas porque una de las listas se retiró. Pero, más allá de eso, lo que nosotros tenemos que hacer en Córdoba, como tenemos que hacer en todo el país, es conformar el espacio alternativo a los extremos.

La sociedad nos está exigiendo algo más que la vieja política de los partidos. Nos está pidiendo que quienes tenemos una mirada de la normalidad en la Argentina nos juntemos. Acá hay un grupo de gobernadores que han pateado el tablero. Han pateado el tablero porque están diciendo: "Miren, señores, en el Congreso de la Nación se tiene que conformar un bloque de legisladores en las dos cámaras que represente a la Argentina del trabajo, a la Argentina de la producción, a la Argentina verdadera". En todas las provincias, los radicales tenemos la obligación de sumarnos a ese proceso político, porque 2027 es una oportunidad para una Argentina diferente.

El radicalismo va a resolver sus situaciones como las tiene que resolver, provincia por provincia. Pero lo importante es que lo que tenemos para hacer a partir del 10 de diciembre en el Congreso de la Nación es armar un bloque que incluso tiene que ser más amplio que el radicalismo. Tiene que ser un bloque de la Argentina de la normalidad, por afuera del pasado kirchnerista, por afuera de este presente que nos quiere decir que, en nombre del déficit fiscal vale todo, como hambrear a los jubilados y destruir el CONICET.

CM: ¿La presencia de este bloque de los gobernadores y su impacto en el radicalismo cordobés forzó la salida de De Loredo? Finalmente, no se suspendió la interna, pero todo parece indicar que entonces va Mestre dentro de lo que va a ser la dinámica de interna, pero Rodrigo de Loredo jugando afuera. ¿Es así?

Yo lo lamento mucho, pero todo pareciera indicar que ese era el plan desde el principio. Por eso digo que la sociedad argentina es la que va a decidir quiénes somos radicales y quiénes no. Quiénes se van a La Libertad Avanza o quieren arrastrar al partido hacia La Libertad Avanza no son radicales. Más allá de una afiliación o más allá de una discusión en la Justicia, lo importante es cómo identifica la sociedad argentina a un radical.

Un radical no vota en contra de los jubilados, ni en contra de la universidad pública, ni de la educación pública. Es así de sencillo, así de simple. Un radical no está con un gobierno que ataca a la prensa, y no está con un gobierno que destruye las instituciones que funcionan en la Argentina, desde la universidad hasta los organismos encargados de incorporarle ciencia y tecnología a nuestros productos primarios. La gente sabe que un radical no hace todo eso.

AG: Si se pone peluca no es radical…

Si se pone peluca no es radical. Pero si se hace kirchnerista, tampoco lo es. Porque muchas de las cosas que este gobierno está haciendo también las hizo el kirchnerismo, y se parecen demasiado. Nosotros necesitamos hacer una oferta distinta. Cuando digo que hay gente que no está yendo a votar es porque no encuentra a quién. Y por eso yo celebro que un grupo de gobernadores, compuesto por dos radicales, el de Jujuy y el de Santa Fe, uno del PRO y dos de extracción justicialista, se junten a decir que desde sus diferencias quieren ofrecerle a la sociedad argentina una alternativa.

Fíjense cómo resuelven las listas en La Libertad Avanza: con la lapicera de la secretaria general de la Presidencia. Fíjense cómo arman las listas desde el peronismo: con la lapicera de la expresidenta presa. Y acá se sientan personas que vienen de diferentes espacios, en el marco de una gran pluralidad, y dicen: "Muchachos y muchachas, cada uno vaya a las elecciones a juntar lo que pueda y después nos encontramos en el Congreso para empezar a construir la alternativa". Como dijo Maximiliano Pullaro el otro día, de ahí va a salir el próximo presidente de los argentinos. Los invito a recordarlo.

