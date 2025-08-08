Elecciones en Corrientes: la Junta Electoral prepara 2.808 urnas para los comicios del 31 de agosto

Con un trabajo coordinado y sostenido, la Junta Electoral de la provincia de Corrientes avanza con las etapas finales del calendario electoral de cara a los comicios provinciales que se celebrarán el próximo 31 de agosto.

El esfuerzo se concentra en el armado y la logística de todo el material que se utilizará en las mesas de votación.

El licenciado Augusto Daniel Godoy, encargado de logística e integrante de la Junta Electoral Provincial, informó que en el segundo subsuelo del edificio del Poder Judicial, un equipo de 44 personas trabaja sin descanso, incluso los fines de semana y feriados, para cumplir con el plazo establecido y garantizar que todo esté listo para la jornada electoral.

Un operativo a gran escala: 2.808 urnas en toda la provincia

El operativo logístico es de gran magnitud, y su principal objetivo es la confección de las urnas que serán distribuidas en toda la provincia.

En total, se están preparando 2.808 urnas: 905 destinadas a la capital, Corrientes, y 1.903 al interior provincial.

El equipo de logística y armado está organizado en dos turnos de 22 integrantes cada uno, con la participación equitativa de hombres y mujeres.

Su labor es fundamental para asegurar que cada escuela y cada mesa de votación cuenten con el material necesario en tiempo y forma.

Elección de autoridades en 73 municipios y con novedades

Las elecciones provinciales del 31 de agosto definirán un amplio abanico de cargos en todo el territorio. Los votantes elegirán gobernador y vicegobernador, 15 bancas de diputados provinciales y 5 de senadores provinciales.

Además, se votarán intendentes, viceintendentes y concejales en 73 municipios. El padrón de este año presenta una novedad importante, ya que los municipios de Cecilio Echeverría y Cazadores Correntinos elegirán a sus autoridades por primera vez. También se elegirá un juez de faltas en San Miguel y un defensor de los vecinos en 9 de Julio.

La logística electoral como pilar de la democracia

El intenso trabajo de la Junta Electoral de Corrientes en el armado de las urnas es un claro ejemplo de la dedicación necesaria para sostener el proceso democrático.

Este esfuerzo coordinado, que va desde el conteo de votos hasta la preparación del material, es el pilar que garantiza que las elecciones del 31 de agosto se lleven a cabo de manera ordenada y eficiente. Con todo listo, la provincia se prepara para una jornada electoral clave en la que los ciudadanos elegirán a sus representantes en todos los niveles de gobierno.