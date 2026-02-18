Hugo "Cachorro" Godoy: "Detrás de cada algoritmo hay un patrón, no es trabajo independiente"

En la previa al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, ratificó el paro y la movilización convocados por el frente sindical y lanzó duras críticas contra la iniciativa del Gobierno. “Nada de modernización, solamente imposición de destrucción de derechos para los trabajadores y violación de la Constitución Nacional”, afirmó y advirtió que el proyecto oficial “declara trabajadores independientes” a quienes, en los hechos, mantienen un vínculo de dependencia. “Es una ley que atrasa más de 100 años”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Hugo Ernesto Godoy, también conocido como "Cachorro" Godoy es un dirigente sindical y político argentino. Es el secretario general nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina. En 2008 participó de la fundación del partido político Unidad Popular, del que fue presidente del Consejo Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires hasta el 2018. Luego asumió el cargo de vicepresidente de ese partido a nivel nacional en el 2018, manteniéndose en el cargo hasta el 2022, y actualmente es parte del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Unidad Popular.

Néstor Sclauzero: En el sector suyo hay una medida de fuerza por encima de la programada para mañana. ¿Es así?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así es. La CTA Autónoma, junto a la CTA de los Trabajadores y un grupo de gremios de la CGT encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica, hemos constituido un frente sindical de unidad que ya, desde apenas comenzó el mes de febrero, estamos desarrollando acciones, movilizaciones en Córdoba, en Santa Fe.

La semana pasada, cuando se sesionó el Senado, realizamos paro con movilización y un acto en el Congreso de la Nación y, en esta oportunidad, ratificamos la decisión de parar y movilizar cuando se trate el día jueves, en la Cámara de Diputados, esta ley nefasta que quieren aprobar para llevar a la Argentina al siglo XIX. Nada de modernización, solamente imposición de destrucción de derechos para los trabajadores y violación de la Constitución Nacional de manera sistemática en la absoluta mayoría de los 200 artículos que componen este proyecto de ley.

Fate cerró definitivamente su planta y despide a más de 900 trabajadores

¿Coincide en que hay que hacer algún cambio en la ley o no, dentro de la legislación que regla la relación entre el trabajador y los empresarios?

Nosotros venimos proponiendo desde hace años ya una serie de medidas. Es más, algunas llegaron a constituirse como ley, que este gobierno ha derogado, que es la ley que regula el trabajo a distancia. Hemos planteado en la OIT, y está a punto de aprobarse un proyecto para el trabajo de plataformas, porque detrás de cada algoritmo hay un patrón que define las relaciones laborales, no hay trabajo independiente.

Y venimos también promoviendo, con avances importantes en el marco de la OIT, modificaciones para atender lo que es el trabajo de cuidados, un trabajo que fundamentalmente, acá y en todo el mundo, atienden o llevan adelante mujeres y que es un área de trabajo que crece y que debe ser mejor regulado para garantizar la justicia y la equidad en esas condiciones de trabajo.

Si a esto le agregamos proyectos de ley que hemos presentado en el Congreso para que se reduzca la jornada laboral, como se está sucediendo en la mayoría de los lugares del mundo, inclusive países vecinos, como el caso de Chile, o en otros países de América Latina, como en México, porque el avance tecnológico solamente favorece al sector empresarial y desplaza puestos de trabajo, y nosotros creemos que ese aumento de la productividad debe ser distribuido de manera más equitativa, reduciendo horarios de trabajo a 6 horas por jornada, no a 12 como quiere plantear el gobierno, y además planteando la necesidad de formación en horario de trabajo para que el trabajador no quede expulsado por el avance tecnológico, sino que pueda capitalizar en conocimiento y en mejora de sus condiciones de trabajo ese crecimiento y avance tecnológico.

El Gobierno limita la cobertura periodística en la marcha contra la reforma laboral

O sea que propuestas llevamos a cabo, las hemos concretado, y, sin embargo, este proyecto arrasa con lo concretado, no tiene nada de modernidad y, al contrario, ¿qué hace? A los trabajadores de plataforma los declara trabajadores independientes. A los trabajadores que navegan en los mares o en los ríos los saca del contrato de trabajo y los pone como trabajadores independientes, regidos por la ley civil y comercial. Evidentemente, esta es una ley que atrasa más de 100 años.

En lo macro, digamos, en las reglas que alimentan el trato entre los trabajadores y las empresas, ¿hay que hacer algún cambio o no? Porque acá es todo blanco o negro. El sector empresario, que hoy, con beneficio de la postura política del gobierno, diciendo que con estas leyes y estas reglas de juego no se pueden generar más puestos de trabajo, incluso están cada vez peor. Y del otro lado se dice todo lo contrario. Es como que no hay grises.

Es que el gobierno miente, miente, miente, que algo quedará. Convengamos que el gobierno ya hizo una reforma laboral con la ley bases. Hizo una reforma laboral. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esa reforma laboral? 300.000 puestos de trabajo perdidos, de trabajo formal, perdidos en dos años de gobierno. Que esta supuesta reforma laboral iba a favorecer a la pequeña y la mediana empresa. En dos años de gobierno han cerrado 22.000 empresas.

Hoy está cerrando una de las empresas emblemáticas del país, como es la empresa del neumático Fate. O sea, es mentira que se generan puestos de trabajo con normas de reforma laboral que derogan derechos existentes. La prueba al canto, y esto es lo evidente. Por eso es que nosotros decimos: hemos propuesto y seguiremos proponiendo alternativas para que se discutan en el ámbito del Congreso.

Ahora, ¿por qué el gobierno la quiere resolver en sesiones extraordinarias? Porque en sesiones extraordinarias se discute solamente lo que presenta el Ejecutivo y no hay modo de que se puedan poner sobre la mesa todas estas propuestas de las que te estuve hablando y sobre las cuales venimos trabajando desde el movimiento de trabajadores en los últimos años.

LT