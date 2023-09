Hugo Yasky: "Planteamos que la jornada laboral sea de 40 horas semanales"

Hugo Yasky es uno de los diputados que presentó un proyecto para la reducción de la jornada laboral. El sindicalista asegura que la reducción de la jornada laboral no debería implicar una reducción en el salario. “La productividad se elevó exponencialmente en los últimos años por los cambios tecnológicos y los salarios no. Eso da amplísimo margen para poder hacer este cambio sin que implique achicar los salarios” afirmó el dirigente de la CTA en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

¿Todavía quedan rubros en los cuales se trabajan 48 horas semanales y sin la contemplación de horas extras?

La jornada legal que rige en la Argentina es de 48 horas semanales. Eso fue lo que instituyó la OIT en el año 1919.

Década después, en Argentina, lo convirtió en ley, y es la misma que tenía Chile hasta que, en los últimos años, se fue cambiando, y pasaron de 48 a 40 horas semanales.

Eso es lo que plantea el proyecto que presenté. Otros de los proyectos, que seguramente intentemos unificar, plantean 36 horas semanales de trabajo. Estamos en el proceso de iniciar la discusión en la Comisión de Trabajo. Ayer fue la primera reunión informativa y la semana que viene habrá otra.

¿Qué convenios tienen más de 8 horas por día y 5 días por semana?

Hay muchos: comercio, gastronomía, construcción, etc. La mayoría se rige por la norma de las 48 horas. Diría que la excepción son los sindicatos, que tienen convenios donde se distribuye la carga de trabajo y llegan a 44 o 42 horas semanales.

¿Es decir que la minoría de los argentinos son los que trabajan 40 horas?

Sí, la mayoría está entre las 44 y las 48 horas.

Dio la casualidad que ayer México empezó a discutir la reducción de la jornada. Al igual que Argentina y Bolivia tienen 48 horas. El resto de los países de Latinoamérica tienen menos horas: Colombia, Hondúraz, El Salvador, Chile, Ecuardor, etc. Brasil tiene un régimen de 44 horas semanales.

Me sorprende, porque nunca ví que en Argentina se trabaje más que en Brasil y que los sindicatos sean más débiles. ¿Puede ser que la situación haya estado corregida por cada convenio?

En este punto sí.

Hay otro punto en el que estamos muy por detrás que es en el tema de las licencias parentales.

En Argentina, cuando nace un hijo, el hombre tiene dos días de licencia. Eso es prehistórico. Ahora hay un proyecto de ley que probablemente lo aprobemos en el curso de este año.

Argentina tiene mucho más avanzado que Brasil el tema de las horas extras que acá se respetan meticulosamente y allá casi no existen.

Claudio Mardones: El ministerio de trabajo plantea que la nueva legislación sea escalonada para que haya un marco general para adecuarse a cada convenio colectivo. ¿Cree que antes de fin de año se podrá lograr un consenso?

Vamos a intentarlo. La ministra Kelly Olmos planteó una gradualidad muy razonable. Creo que en un lapso prudencial de 3 o 4 años se puede ir disminuyendo la jornada.

Por otro lado, cada convenio colectivo debería poder distribuir la carga horaria de acuerdo a las características del tipo de producción y el tipo de trabajo. No es lo mismo la construcción, la metalúrgica y la gastronomía. Cada convenio deberá adecuarse a lo que marca la ley.

Alejandro Gomel: Otra de las cuestiones que se ponía en debate es si la nueva legislación puede llegar a ser perjudicial para las Pymes. El representante de la Unión Industrial planteó una reducción del sueldo en caso de reducir la jornada laboral...

El planteo no tiene ningún asidero, porque la productividad se elevó exponencialmente en los últimos años por los cambios tecnológicos.

Los salarios no se elevaron exponencialmente, y ese margen entre lo que se elevó la productividad y los salarios, que no se elevaron, dan un amplísimo margen para poder hacer este cambio sin que implique achicar los salarios.

