Por el ritmo y letra pegadizos, pocos podrían negar que llevan la frase "pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh" todo el día dando vueltas en la cabeza. A tan solo poco más de una semana del lanzamiento del “BZRP Music Session #53”, trabajo en colaboración con el productor argentino Bizarrap, los ecos positivos siguen expandiéndose para todos los que por efecto colateral supieron subirse a la ola, entre ellos la tradicional marca de relojería japonesa Casio.

Recordemos que el último tema hit forma parte de la que bien podría denominarse la “trilogía del desamor”, y en su letra no solo hace referencia al final de la relación amorosa con su ex marido, Gerard Piqué, sino que además hace mención cuasi directa a la actual pareja del español y a varias marcas de las más reconocidas del mercado, varias de autos, relojes y plataformas de streaming.

La silbás, tarareás, bailas, cantás a los gritos, no importa cuál sea la forma de mostrar la aceptación. Lo real es que la canción se instaló entre la gente con un éxito inmediato y un efecto inesperado en una de las marcas de relojes que menciona.

Shakira y Bizarrap hicieron el lanzamiento oficial el 11 de enero último, y rápidamente se transformó en un hit pegadizo. No solo por la presencia y trayectoria musical de ambos artistas sinó además por lo ocurrente, irónica y por sobre todo la polémica letra, que tiene como blanco directo a su ex, quien tras doce años de casados, y varias infidelidades por medio decidió afianzar su nuevo vínculo amoroso con Clara Chía Martí, una empleada de su propia empresa. No sin antes haber intentado conseguir fallidamente el perdón de la colombiana.

Muchos motivos hacen memorable cada frase, pero principalmente varias comparaciones entre Shakira y la nueva pareja de Piqué fueron el disparador para infinidad de memes, chistes y reacciones. Sobre todo, cuando destaca la diferencia entre un auto de lujo y uno más modesto, o entre un reloj joyería de lujo y otro más discreto, como precisamente los de la marca japonesa. Muy ocurrentemente menciona “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, y sigue con muy disparatadas y divertidas comparaciones.

Pero nunca mejor honor se le hizo a la frase que se impuso como lema: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. La realidad es que la canción se transformó en un hit instantáneo y escaló a lo más visto en YouTube, donde ya lleva acumuladas más de 150 millones de reproducciones en una semana: 25 millones registradas en las primeras once horas, por lo que quedó desplazado del podio “Despacito”, el tema de Luis Fonsi que también fue un boom explosivo.

También es cierto que lejos de provocar enojos, la situación fue bien aprovechada por las marcas, que salieron casi de inmediato a enorgullecerse en las redes sociales por su nivel “humilde”, al ser comparadas con marcas de mayor lujo y suntuosidad. Y vaya que tal reivindicación tuvo sus frutos.

Fue la propia brand manager del distribuidor autorizado de Casio en la Argentina, Karina Micchiché Saavedra, quien en comunicación con el periodista Federico Ini, no tuvo reparo alguno en agradecer con una gran sonrisa la mención. De hecho refirió que a causa del éxito y furor de la colaboración musical de Shakira con Bizarrap, las ventas se triplicaron y en ciertos casos hasta se cuadruplicaron.

A su vez, expresó que llegaron a triplicar las ventas on line, vendiendo en solo cuatro días, entre el 12 y el 16 de enero, la misma cantidad de productos vendidos en los diez días anteriores al lanzamiento del tema. También sumaron hasta 13 mil seguidores en el perfil de redes sociales.

Los modelos más vendidos, según la ejecutiva, son “vintage”, incluyendo el modelo que se agotó en el país y que el propio Piqué, protagonista de uno de los escándalos amorosos del 2022, mostró en un video en un vivo con el streamer, youtuber y presentador de deportes electrónicos español, Ibai Llanos. Además, desde la compañía también destacan que el efecto fue tal, que impulsó a otros productos de la marca, como despertadores y relojes de otro tipo.

Por otra parte, también la empresa de relojes japonesa vio la repercusión positiva en la plataforma de ventas líder en comercio electrónico: el mismo director de software de Mercado Libre, Christian Cibelli mostró en la red social del pajarito el impacto que tuvo entre los usuarios de la plataforma: el nombre de la marca de relojes “se tipeó 8 veces más que lo habitual en el buscador”.

Si bien no se registran reportes de ventas más elevadas en las sucursales en otros países donde opera la marca en el resto de América, sí se conoció que en México los relojes de la marca japonesa, aumentaron su precio después del lanzamiento oficial de la canción. Mientras que en España la cuenta de Instagram del fabricante de relojes acumuló un 60 % más de seguidores, pasando de 70.000 a 180.000 en apenas horas.

