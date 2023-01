El analista político, Jaime Durán Barba, se refirió al estado de las democracias en el continente y la situación política en Argentina. "Lo más probable es una segunda vuelta entre Juntos por el Cambio y los libertarios", concluyó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Le resulta imaginable, en un futuro lejano, una Unión Sudamericana similar a la Unión Europea que se conformó después de la Segunda Guerra Mundial?

Aquí hay una diferencia clara. En América Latina no estamos de acuerdo en la vigencia de la democracia y de las instituciones, eso es sumamente grave. En Europa había un acuerdo, todos eran países democráticos con sus lógicas variables, pero a nadie se le ocurría hacer algo como lo que hizo Pedro Castillo de disolver el Congreso sin ningún respaldo constitucional.

Otro ejemplo es el del presidente argentino enjuiciando a la Corte Suprema. En ese sentido, Alberto Fernández es parecido a Jair Bolsonaro. A su vez, Cristina Kirchner no entregó los atributos presidenciales a Macri, de la misma forma que Bolsonaro no lo hizo con Lula y luego puso gente a arder cuarteles para pedir un golpe militar.

Es una persona que está fuera del sistema democrático y nos guste o no sacó el 49% de los votos en Brasil. El presidente Laso tampoco respeta a los otros poderes del Estado, y no quiero dejar de mencionar a las dos dictaduras militares del Caribe que han producido una pobreza descomunal tanto en Nicaragua como en Venezuela.

Escribiste muchas veces que Mauricio Macri le podía hacer mal a Juntos por el Cambio, creando una situación de paternidad de quien pueda ser el candidato del espacio. ¿Cómo vez que está evolucionando la interna?

La veo un poco caótica, creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene fuerza como jefe de Gobierno porteño y me parece que le ayuda un gobierno nacional que tiene una política curiosa, que es la de criticar a una ciudad porque está bien. La idea de ellos de igualar hacia abajo les está generando un daño muy grande.

Patricia Bullrich hace bien su campaña y ya ha crecido su espacio propio. En el caso de los radicales, no veo que se esté prendiendo demasiado una candidatura. Por último lo de Macri es incierto, no se sabe si será candidato o no.

Si lo es, deberá intentar ganar la presidencia y deseo que le vaya bien. Si no lo es, creo que la experiencia de un país gobernado por la vicepresidenta, con un presidente nominal, ha sido catastrófica. No dudo en decir que este gobierno es el peor desde el retorno de la democracia.

En Estados Unidos se está dando la situación de que Donald Trump no fue relecto y por lo tanto puede ser candidato en las próximas elecciones, ¿encuentra una similitud con lo que sucede en Argentina y la posible candidatura de Mauricio Macri?

La situación de Trump es muy parecida a la de Bolsonaro y a la de Castillo. Representan una nueva forma de hacer política anti sistema, anti partidos y anti república. Para quienes no simpatizamos con Trump, las elecciones de medio término fueron un alivio.

Todos los candidatos digitados por él tuvieron serios reveces. Incluso en la extrema derecha está surgiendo una nueva alternativa que lo va a desplazar.

¿Cree que Macri va a ser candidato?

No tengo mucha idea, la última vez que hablé con él fue hace un par de meses, no tengo claro qué es lo que está pensando. Es natural que un ex presidente pretenda tener poder. Pero sería errado que sin ser presidente pretenda imponer condiciones y manejar a su propio Alberto Fernández.

Aunque no lo haga, ¿no cree que tácitamente se va a suponer que él sigue teniendo el poder?

Mi impresión es que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich tienen una personalidad muy importante y no van a jugar a "Alberto Fernández". Tendrán que dialogar para recibir los consejos de Macri.

A excepción de México, donde pareciera que el próximo presidente va a estar aliado con el actual, todos los oficialismos del continente están perdiendo de forma estrepitosa, el cambio es algo que se vive en todos lados y es el cambio por el cambio en sí mismo. En países donde gobernaba la izquierda se viró a la derecha y viceversa.

Las posibilidades electorales del Gobierno

¿Cómo ves la competitividad del Frente de Todos para llegar al balotaje?

El Frente de Todos tiene un problema objetivo: la economía está muy mal. El desempleo, el crecimiento de la pobreza y la inflación que llega casi al 100% son resultado de un gobierno integrado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Ellos jugaron una carta importante, intentaron que la economía salga para adelante con la conducción de Massa. Pero mientras Massa quiere ir hacia adelante, Cristina quiere ir hacia atrás y sigue con las viejas leyendas del corporativismo argentino.

El dólar blue sigue subiendo, los inversores no llegan a un país que enjuicia al Poder Judicial, y de esta forma no veo posibilidad de que la economía mejore para hacer competitivo a Massa o a cualquier candidato del Frente de Todos. Como están las cosas, lo más probable es una segunda vuelta entre Juntos por el Cambio y los libertarios.

El panorama electoral para este año

¿Será eso lo que está esperando Mauricio Macri para tomar la decisión de ser candidato?

El tema es que en Argentina, tenemos décadas de una economía bastante desquiciada. Fui estudiante universitario durante el Rodrigazo, donde la inflación se disparó y nadie podía entender hacia donde iba la cosa.

El hecho de que la economía Argentina sea tan caótica durante tanto tiempo, hace pensar que sólo la economía va a determinar lo que ocurra. Pero la discusión es mucho más compleja, es una cuestión de identidad.

Es imposible que una persona que ha militado en el kirchnerismo y vive en La Matanza, vea como posible candidato a una persona de Recoleta. Son identidades, gustos, formas de vestir, de ver la vida, de escuchar música. De otra manera, no se podría explicar cómo Maduro y Ortega tengan tanto respaldo popular.

