Jaime Durán Barba: “Los cubanos construyeron en Miami un modelo más exitoso que los que se quedaron en La Habana”

La proyección de crecimiento mínima del 1% para Cuba refleja años de contracción y dificultades económicas persistentes. A diferencia de la isla, el consultor Jaime Durán Barba afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “Los cubanos construyeron en Miami un modelo más exitoso que los que se quedaron en La Habana”, con la diáspora generando billones en actividad económica y controlando sectores como construcción, banca y medios.

El consultor político y asesor de imagen ecuatoriano, Jaime Durán Barba, es considerado uno de los fundadores de la consultoría política en América Latina. Se desempeñó como asesor de líderes como Mauricio Macri y otros candidatos en América Latina, fue dirigente campañas electorales y ha publicado varios libros sobre estrategia y comunicación política. Además, fue secretario de la Administración Pública en Ecuador y colabora como columnista en medios como PERFIL.

Cuba lleva 60 y pico de años. Muchas de las jóvenes no vivieron la bonanza que pudieron vivir cuando el petróleo pasó de 10 a 100 en Venezuela. Pero, de cualquier forma, parece haber una concientización y un storytelling, como decías vos. La dictadura cubana tiene una narrativa que es compartida por muchos, uno nacional. ¿Cómo imaginás que repercute lo de Trump en Venezuela? ¿Cómo repercute en la política y la sociedad cubana?

Lo de Cuba resulta muy doloroso. Si uno calcula que la revolución se produjo en 1959, son más de 60 años en que ha muerto gente y se han cercenado todas las libertades. ¿Para qué? Para producir lo que se cantaba en internacional: un paraíso, una tierra. Y Cuba, en este momento, es un país que vive de la mendicidad, solicitando alimentos a las Naciones Unidas. Es una situación calamitosa. Depende en gran parte del petróleo que le regalaba la dictadura venezolana y que ahora ya no recibirá. Cuba es objetivamente un fracaso más del socialismo real, como Rusia, como los países de Europa del Este, como la China de Mao, que terminó siendo otra cosa por las reformas de Deng Xiaoping. Pero Cuba es un país cuyo modelo fracasó y cuya población atraviesa una situación muy compleja.

Tengo un pariente muy cercano que estuvo hace poco en Cuba y me decía que allí no hay condimentos. Es algo rarísimo y cuesta un dineral. Es un país hundido en la miseria. Simpatizo mucho con la revolución socialista siempre, pero la idea es hacerla para que la gente viva mejor, no para que termine en la miseria. Cuba no tiene futuro; es el único país comunista que subsiste en el mundo. Vietnam, Laos, Camboya y China se convirtieron en países autoritarios, capitalistas, pero no comunistas. Además, mi impresión es que el político más sagaz del gobierno de Trump, que en las últimas encuestas aparece como el candidato republicano más votable, es Marco Rubio, que es cubano. Rubio siente la desgracia de su país. Yo creo que la suerte de Cuba está acabada, aunque sea más difícil de comprender para quienes nos formamos en la Guerra Fría, y que de todas formas mantenemos un pálpito pro-Cuba por historia.

Me tocó actuar en distintos momentos en Rusia, en la transición de la salida del comunismo a la llegada del capitalismo. Siempre me llamó la atención cómo un país había podido resistir 70 años. Y siempre pensé que solamente un país tan rico, tan poderoso como Rusia, con tantos recursos naturales y humanos, podía haber resistido tanto tiempo. Ahora Cuba, que no tiene nada, ni población ni recursos naturales ni territorio, va camino a igualar eso porque ya lleva 60 y pico de años. Creo que si llega a 2031 sería el país del mundo con mayor cantidad de años bajo un sistema de economía planificada. ¿A qué atribuí esa resiliencia cubana y si esa resiliencia como factor cultural es un problema? Es más fácil con lo difícil que es la salida del régimen venezolano que el cubano.

Hubo una época de gran fuerza de Cuba cuando la financió la Unión Soviética. Recordemos que es el único país latinoamericano que ha enviado tropas a África, interviniendo en Angola, Eritrea, Etiopía y Namibia. El propio Che Guevara estuvo al mando de tropas allí. Cuba fue una potencia durante la Guerra Fría, completamente financiada por la Unión Soviética. Era, de alguna manera, una fuerza artificial. Acabaron con el sistema productivo, lo que hundió a los regímenes de ese modelo con economía centralmente planificada; no tienen de qué vivir. Eso es real.

También provocaron la anterior gran migración dentro de América Latina. Casi un tercio de su población se fue de Cuba con una mano adelante y otra detrás porque les quitaron todo, y construyeron la ciudad latina más próspera del continente, Miami. Económicamente, la Cuba comunista fue un fracaso total, mientras que la Cuba en el exilio ha sido muy exitosa: cuentan con una ciudad bonita, próspera y desarrollada. Es un escombro flotando en el mar de los argazos, destinado a hundirse. No tiene ninguna posibilidad, porque la revolución tuvo sentido cuando era mundial.

Esta revolución bolivariana, o la de Correa en Ecuador, o la de Evo en Bolivia, eran revoluciones nacionalistas. Y creo que si hay algo contrapuesto al pensamiento revolucionario es el nacionalismo y la religiosidad iraní.

Casualmente entrevistábamos un especialista de Medio Oriente hoy, que decía que los gritos en las manifestaciones en las calles de Teherán eran: “dejemos de financiar al terrorismo antiisraelí, dejemos de financiar Líbano, dejemos de financiar Siria”. Bastante parecido a lo que decía Boris Yeltsin al llegar a la presidencia: “dejemos de financiar a los cubanos”. Finalmente, la crisis de los países que quieren hacer imperialismo y no tienen los recursos para hacerlo parece que solo les queda a Estados Unidos.

También le pasó eso a Venezuela: gastó una cantidad de plata descomunal en todos lados, para mantener una serie de países que eran los antiguos atolones e islotes de los filibusteros que existen ahora en el Caribe, mantenidos por Venezuela; botaron la plata en eso y perdieron su propia prosperidad. Lo mismo le ha pasado a Cuba, dedicarse a hacer la revolución afuera sin tener ninguna función interna. Esos esquemas terminaron.

Hay un libro extraordinario, Conversando con el demonio, de un periodista italiano, en el que reproduce diálogos con Mengistu Haile Mariam, el dictador de Etiopía, quien asumió con el apoyo de tropas cubanas y soviéticas. Un último diálogo es con Yeltsin, en que dice: “Miren, necesito esta plata para hacer la próxima celebración de la revolución rusa”, y Yeltsin le responde: “Por hacer este tipo de cosas hemos quebrado. Ya no hay más plata. Si le gusta la Revolución Soviética, hágala con su plata”. Es un diálogo literal, que está en este libro.

