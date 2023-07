El analista financiero, Javier Timerman, aseveró que "el rol de Milei, hoy en día, no es algo que vaya a preocupar". Los escenarios que se imaginan los inversores, según los candidatos presidenciales más fuertes, y qué debe hacer el próximo gobierno, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Parece que al mercado se le están yendo las dudas. ¿La duda que plantea Javier Milei se hace abstracta porque sus posibilidades de triunfo se reducen?

¿Y, al mismo tiempo, la duda que podría plantear un eventual triunfo del oficialismo también se desvanece porque el candidato que quedó es más pro mercado o el mercado sigue teniendo dudas?

El tema Milei creaba mucha incertidumbre y lo siguió durante todas estas semanas. El fenómeno Milei, que les preocupaba más a los de fuera que a los de adentro, se está desvaneciendo, así que por ese lado las dudas son menores.

Por otro lado, surge un nuevo candidato que es Sergio Massa, que no estaba hasta el viernes del cierre de listas, donde parecía que no lo sería, y eso dejaba a JxC, tal vez, más cerca de un triunfo. Y los inversores se iban con la idea de que sería entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

La interna de JxC no solamente es lo que están mirando, sino también la chance de que en segunda vuelta el candidato oficialista pueda ganar. Entonces, siguen las dudas, con la Argentina siempre hay dudas.

Siempre hay dudas y las habrás consuetudinariamente por el pasado, no importa quién gobierne...

Claro. Este domingo llegué de Nueva York, tras varias semanas en las que estuve juntándome con muchos inversores, y la realidad es que cuando uno se pone a hablar les preocupa mucho más la política que la economía.

Es algo que, quizá, es difícil de entender para los que viven acá, porque el día a día es más relacionado a temas de inflación, déficit, cómo será el nuevo gobierno, entre otras cosas.

Pero la realidad es que afuera creen (con cierta razón) que los problemas argentinos en temas económicos se pueden solucionar si cambiás de este círculo vicioso a uno virtuoso, en base a ciertas políticas que entusiasmen a la gente que tengan chances de éxito.

Porque el problema es que uno puede tener las políticas acertadas, pero si no tiene posibilidades de triunfar por muchos motivos, no tiene ningún sentido.

Entonces, estaba hablando el otro día con un inversor que me recordaba que en Grecia el ajuste (cuando fue la crisis del euro) que tenían que hacer era del 12% del producto. Nosotros estamos tratando de hacer uno del 4%. O sea, 12% realmente era mucho, y el gobierno de izquierda de ese momento llamó a un referendo porque los alemanes le exigían a Grecia hacer el ajuste o irse del euro.

Recordá que los "criterios de Maastricht" imponían un límite de 60% del Producto Interior Bruto (PIB) al endeuda de los países de la UE y de 3% al déficit..

Si. Estuve muy de cerca en todo ese proceso porque Maastricht se habrá firmado, si mal no recuerdo, en el '89, '90 o '91, pero se terminó ejecutando y fueron 10 años de preparación más o menos, en donde los países tenían 10 años para poder llegar a este límite del 3%.

Si yo no entiendo mal, Massa, quien entregue el gobierno o quien asuma el próximo el 10 de diciembre se encontrará con 3,5% de déficit y un 1%, lo generó la sequía. O sea, que la próxima gestión podría, sin hacer nada, entrar en Maastricht, porque tendría 2,5% de déficit. Es decir, el déficit no parece ser el problema.

Lo que vos decís es correcto, pero es como cuando Domingo Cavallo quiso hizo hacer el déficit cero y con eso recuperar la confianza de los mercados, y no la recuperó.

El problema es reputacional, es tu historia y no lo que uno hace hoy.

Es reputacional porque tenemos una historia, pero también tenemos una forma de hacer política que no convence a la gente, por lo que el próximo gobierno tendrá que pasar cinco, seis o siete leyes claves que tengan que ver con reforma laboral, pero en serio, y ver cuáles son los puntos que a nosotros no nos permiten generar empleo en blanco.

También tendremos que ver la seguridad jurídica para que las inversiones, de alguna forma, puedan venir, ya que es la única forma de aumentar las reservas, más allá de las exportaciones, y tenés que hacer todo esto.

La gente se pregunta "¿tendrá éxito el próximo gobierno?", y se responde "no sé", se están cuestionando las políticas. Vienen los inversores o va Laspina a Nueva York y se junta con 10 o 15 inversores y le menciona las cosas que le dice, seguramente, Larreta o que, quizá, pueda llegar a ser Sergio Massa. El tema es "¿puede hacerlo?" o no.

Estamos sin crédito desde el primer trimestre del 2018, a tres o cuatro meses de que Mauricio Macri ganara por goleada las elecciones parlamentarias. Entonces, algo falló y lo que creo que falla es esa previsibilidad que los argentinos no somos capaces de dar.

Cuando veo la coalición de Gobierno que hay hoy en día en el Frente de Todos, claramente cuando fueron las elecciones del 2019 no tenía una agenda de trabajo, no dijo "pensamos diferente, Cristina una cosa, Massa y Alberto otra. Nos vamos a poner de acuerdo en cinco cosas, este es nuestro programa de gobierno y todo lo demás, que no estamos de acuerdo lo vamos a dejar de lado". No lo hicieron, y creo que JxC tampoco está haciendo eso.

Los argentinos tienen que tener un ancla para aceptar los cambios duros que necesitamos y ésta tiene que ser la previsibilidad. Tienen que pensar y saber que el esfuerzo que hagan llevará en cinco o diez años a una Argentina diferente, y esa es la única forma.

No es que el mundo es malo con nosotros y por eso no podemos tener las políticas que tienen Uruguay, Chile, Brasil, Colombia o Perú , sino que hay un tema de historia y es lo que principalmente preocupa a los inversores.

Y lo que creo que el gobierno siguiente tendrá que encarar y decir "vamos a hacer todo esto, pero cuando estemos en una situación de debilidad política, porque las reformas serán dolorosas".

Luego, cómo harán políticamente para mantenerse, ser fuertes, lograr consensos y que no estemos nuevamente en una situación de un gobierno como fue el de Macri los últimos dos años, donde la corría de atrás, o el de De la Rúa, cuando se fue Chacho Álvarez, que siempre fue corriéndola de atrás. De eso se trata y ese es el gran desafío que tiene el próximo gobierno.

¿Podrías explicarle a la audiencia qué es el Global Forex Exchange?

FX es el trading de divisas globales. Cuando comencé a trabajar en Wall Street, en 1986, había muy pocas divisas que se operaban en el mercado global. Esto quiere decir que durante las 24 horas del día uno operar con el yen, el francosuizo, la libra esterlina, el dólar, deutsche mark, las otras eran secundarias.

Posteriormente, ese mercado se fue ampliando, empezaron a haber nuevos instrumentos y se empezaron a operar todas las monedas, incluso las latinoamericanas. Esa es la parte simple de la explicación, después hay un montón de derivados que surgen del trading de divisas, etc.

La parte de mercados emergentes era todo el trading de bonos. Por eso la veo, más cuando analizo y hablo de Argentina, como alguien que estuvo del otro lado, que era una persona que tenía que decidir acá, invertir allá y también como un observador político, porque mamé la política de chico. Entonces, observo Argentina desde siempre.

El vínculo con su padre

Viste que los hijos nos parecemos o nos oponemos a los padres, en algunas cosas somos idénticos y en otras diferentes. ¿Cuál es tu relación, en ese punto, con tu padre de la mirada económica?

Mi padre era una persona bastante pragmática.

¿Por quién votaría tu padre hoy? ¿Por Bullrich o Larreta?

Creo que Jacobo Timerman votaría por Larreta, porque era muy amigo del padre.

¿Qué pensaría de Sergio Massa?

Estuve leyendo algunos reportajes que le hicieron cuando volvió al país en el '84, y era bastante antiperonista, esa es la realidad. Tal vez, fue un poco por los últimos años de gobierno de Isabelita, que fueron tan traumáticos para todos los que vivimos en Argentina, y lo que fue también el inicio de la democracia. Mi padre era muy alfoncinista, también mi madre. Por eso no creo que mi padre votase por el peronismo.

La mirada inversora de los precandidatos a presidente

Para los inversores, ya no tu padre, ¿qué es mejor? ¿Que gane Larreta, Bullrich o Massa?

Un par me lo definieron de esta manera. Creo que si gana Bullrich, según lo que me dicen muchos, es "la Argentina es un trade", que quiere decir seguramente suba pero luego hay que tener un poco de cuidado por lo que pueda pasar en términos de la ejecución.

Y si gana Larreta o Massa me parece más una inversión, algo que tal vez a largo plazo tenga más chances.

Patricia es una incertidumbre, pero ella misma lo dice cuando hablar de un gran cambio. Cuando vos hacés grandes cambios en tu vida, empresa o país tiene riesgos.

Estabas afuera, pero ayer emitimos por Net TV y Radio Perfil el reportaje a Juan Grabois que le hice le viernes, donde él decía que para el Círculo Rojo la primera opción era Larreta y si no Massa, no Bullrich, porque no saben lo que pueda hacer. ¿Coincidís con esa perspectiva?

Sí, los inversores son diferentes de la gente que está afuera porque no todos están invertidos en Argentina, no todos pueden salirse rápidamente de un activo argentino si hubiera una situación de dificultad, porque son inversores financieros.

Creo que cuando Patricia plantea los grandes cambios y transformaciones, dejar atrás un modelo crea expectativas dispares y también la chance de que eso no funcione, porque para los inversores la previsibilidad es una de las cuestiones más importantes.

De igual forma, estamos en campaña y yo miro las americanas y realmente se dicen de todo en los debates. Y luego gana uno, se van alineando, van haciendo compromisos. Por eso Ronald Reagan puso a su contrincante, en las primarias, como su vicepresidente, lo mismo que creo que hizo Barack Obama con Joe Biden, porque buscan cierto consenso una vez que se gana la elección.

Patricia, en el caso de que gane, deberá buscar ciertos consensos y decir "estos son nuestras cinco políticas que creo que podemos acordar con una gran mayoría en el Congreso", y eso le daría esperanza tanto a los argentinos como a los inversores porque se necesitan cinco o diez años.

Vos mencionaste Maastricht, que fue el gran acuerdo europeo para llegar al euro, y éste fue un éxito. Muchos pensaban que no lo sería, pero tardaron 10 años. Quiere decir que se dieron cuenta que para formar una moneda en común los países tenían que cambiar costumbres que no eran fáciles de cambiar, por lo que Grecia tuvo que parecerse más a Alemania e Italia también.

En ese momento, no se hablaba tanto de Grecia, sino de Italia, España y Portugal, los cuales se se tuvieron que acoplar al modelo alemán. Y los alemanes le dieron 10 años y la gente estaba de acuerdo con eso. Necesitamos un ancla.

Claudio Mardones (CM): Aprovechando que llegó hace poco al país. Hace aproximadamente una semana, Juan Napoli, precandidato de Javier Milei, también arribaba del exterior, le preguntamos sobre la situación y una de las cosas que nos dijo fue que "lo mejor que nos podría pasar es que no hubiera PASO".

Esa perspectiva fue antes de que se ordenara un poco la interna del panperonismo y de la figura de la fórmula Massa-Rossi. ¿Cómo están viendo ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué perspectivas tienen respecto a las PASO en Argentina y al desenlace especialmente cuando surgen muchos interrogantes por el rol de Milei?

El rol de Milei, hoy en día, no es algo que vaya a preocupar. Fue un fenómeno que creó susto por la forma que tiene de expresar sus políticas y, además, porque los cambios que propone son radicales, sin aparato.

Lo estamos viendo en las internas, que no está logrando los objetivos que él quiere. Pero yo creo que hoy en día todo lo que tenga que ver con la política es lo que realmente domina la agenda financiera. Nadie está mirando los números: si Argentina tiene este tipo de reservas, si son negativas o positivas.

La gente está esperando que se llegue a un acuerdo con el FMI y pasar estos meses con cierta tranquilidad, mientras los argentinos deciden a su presidente y está bien que sea así. Este gobierno no tiene la posibilidad a largo plazo, ni tampoco tenemos la tradición de empezar un plan y que lo continúe un próximo gobierno.

Que el Fondo deje que con tranquilidad se llegue a ese momento, que en los próximos años sean años de un nuevo programa, eso es lo que creo que puede pasar.

