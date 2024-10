Jorge D'Onofrio: "Este paro no afecta al Presidente, sino a la gente que tiene que trabajar"

En el marco del paro de transportes ayer y la mesa de negociación para evitar el paro de colectivos hoy, el ministro bonaerense Jorge D´Onofrio señaló que se llegó un acuerdo para evitar el cese de actividades, aunque el Gobierno nacional buscaba que el paro se realice para deslegitimar a los sindicalistas. Contó que, que más allá de que el conflicto no esté resuelto, se acordaron mejoras salariales. "El problema de fondo es que está subestimado el costo de operación del sistema de transportes", expresó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Alejandro Gomel: ¿Qué le dejó esta semana? ¿Cómo analiza el paro con lo que pasó ayer y al acuerdo que finalmente llegó la UTA con el Gobierno?

Desde la provincia lo veníamos siguiendo muy de cerca. Había una inercia que nos llevaba indefectiblemente al paro de actividades, por eso, ayer a la mañana convocamos a las cinco cámaras y al gremio a La Plata a ver de qué manera podíamos contribuir para encontrar posiciones.

Gracias a la buena voluntad y al entendimiento se pudo llegar a un acuerdo para levantar el paro, lo cual no significa que hoy esté resuelto el conflicto porque si bien los empresarios acordaron las mejoras salariales, falta resolver la cuestión de fondo que es que la Secretaría de Transporte resuelva actualizar la estructura de costos para que los empresarios tengan las herramientas para poder pagar. Si no vamos a llegar al día cuatro, no van a poder pagar o no van a poder pagar aguinaldos y el conflicto va a seguir vigente.

AG: ¿Quién pone la plata sería?

En realidad es un poco más profundo que eso. La plata está claro quién la pone, la mitad la pone la provincia de Buenos Aires, otra gran parte el Estado Nacional y una parte más chiquita la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá el problema de fondo es que está subestimado el costo de operación del sistema de transportes. ¿Qué significa la estructura de costos? Es lo que vale operar el sistema, o sea cuánto debería valer el boleto. Hoy esa estimación ronda alrededor de los $900, $371 lo paga el usuario con su boleto y el resto es compensación. Ese número está atrasado, y depende quién lo evalúe, está entre $1200 y $1400. Faltando casi un tercio del costo de operaciones, evidentemente el sistema está resentido, los empresarios no pueden pagar sueldos, no pueden renovar unidades, les cuesta mucho mantener el sistema sin restricciones, con lo cual sí o sí hay que actualizarlo. ¿Cómo se actualiza? Primero se sincera cuánto es lo que vale la operación del sistema y después cómo se financia, si se aumenta la tarifa, si se aumentan las compensaciones o un mix de ambas.

AG: El Gobierno mira, por un lado, esto, y por el otro, qué hacer con el boleto, porque están preocupado por la inflación también...

Esa es la especulación del Gobierno nacional. Si aumenta la tarifa, te gana el IPC, si aumenta la compensación, o sea, aumentan los subsidios, obviamente, políticamente no es su discurso aumentar subsidios, y atenta contra lo que ellos señalan como el equilibrio fiscal. Entonces estamos inflando con gas un globo arriba de una hornalla.

CM: Qué metáfora la que está describiendo, porque por lo que interpreto lo que parece ahora una especie de impasse en el conflicto parece que va a recrudecer dentro de poco tiempo.

La convocatoria fue porque esto lo tendría que haber hecho el Gobierno Nacional, convocar a las partes a una mesa para resolver. Nosotros, por el convenio que tenemos, hemos cedido al Estado nacional, justamente, la atribución de fijar tarifas y establecer estructura de costos, porque imagínese el caos que sería si cada una de las tres jurisdicciones lo hiciera por separado.

Estaríamos con tres sistemas de pagos diferentes, con tres tipos de tarifas diferentes, con unidades que entran y salen de nuestras jurisdicciones. Entonces, como la Secretaría de Transporte se lavaba las manos y no iba a las conciliaciones a Trabajo, en Trabajo la gente se ponía de acuerdo, pero también se preguntaban quién ponía la plata. Entonces se daban vueltas para ver a Economía y a Transporte, y nadie aparecía, por lo que yo evalúo que buscaban que haya un paro el día de hoy.

Se trataba de un paro que no iba a afectar ni al Presidente, ni al ministro de Economía, ni al secretario de Transporte, iba a afectar a la gente que tenía que salir a trabajar, a estudiar o a hacer las cosas que tiene que hacer todos los días.

CM: ¿Usted dice que la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Moggeta, ha estado especulando para que hubieran agravantes y se produjera el paro?

Se lo voy a resumir con una sola acción. Citaron al Secretario General de la UTA para ayer a las 17, incluso todas las informaciones de los medios decían que iba a ser el último esfuerzo. Esa reunión se la suspendieron a Fernández para el día 6 de noviembre.

AG: ¿Hay alguna otra intención que ustedes vean en el Gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con la estructura del transporte? Por un lado, está claro, las privatizaciones en cuanto a lo que tiene que ver con los trenes, y ya lo planteó claramente el Gobierno nacional empezando por el Belgrano cargas. ¿Hay también alguna intención de cambio en lo que tenga que ver con la estructura y cómo se maneja el transporte de colectivos?

Hoy los operadores y las unidades son privadas, con lo cual, lo único que tiene injerencia el Estado es en fijar la tarifa y compensar. Lo único que se me ocurre es que se desentiendan totalmente del tema y que la tarifa quede liberada, pero evidentemente eso es una de las consecuencias que no quieren asumir, que es que impacte una tarifa desorbitada en el IPC.

AG: Se lo pregunto porque, hablaba con algunos representantes de compañías, más bien chicas, el temor que tienen es que se vaya a una mayor concentración en pocas empresas del servicio y del negocio de los colectivos.

Eso viene pasando. Los grupos más grandes se van comiendo a los más chicos. Lo veo a diario en la provincia de Buenos Aires, pero a parte, los empresarios denuncian que no solamente son tentados, sino también hostigados para vender sus líneas.

CM: ¿De dónde vienen esas presiones?

Le voy a dar un solo ejemplo: A un empresario, de una empresa chiquita, le estacionaron durante 30 días una grúa de esas para colectivos, gigante, en la puerta de la casa de quien quería adquirirla.

AG: Pero esos son métodos cuasi mafiosos…

Pero si los empresarios no son los que se defienden y hacen la denuncia... Yo por los comentarios no puedo hacer nada. Pero uno ve el accionar de algunos, que no son la mayoría.

La provincia de Buenos Aires está compuesta por muchísimas líneas y muchísimas empresas que son empresarios del transporte. En otros casos hay empresarios que tienen empresas de transporte, que es una cosa diferente.

CM: Usted es un dirigente del Frente Renovador, el Frente Renovador es un socio importante del peronismo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. En este momento, ¿qué escenario están analizando en el marco de la interna del peronismo? Un gobernador, Axel Kicillof, que dijo en Ensenada que con el único que quiere pelear es con Javier Milei, y parece que toma distancia de la judicialización de la interna por la presidencia del partido. En ese contexto, parece que el Frente Renovador está en otra frecuencia, tratando de que no empeore la pelea, pero viendo el escenario electoral del año que viene, ¿qué evaluación hacen desde el Frente Renovador? ¿Cómo van a intervenir en esta interna?

Esto lo voy a contestar a título personal. Yo creo que lo más a trasmano que puede haber es una interna por la conducción del partido. Recordemos que el partido lo venía conduciendo hasta hace poco Alberto Fernández, que era la nada misma. Entonces me parece que poner el carro delante del caballo, ponernos a discutir candidaturas y carguitos, cuando lo que tenemos que definir a ciencia cierta es, primero cómo nos hacemos cargo de los errores de los cuatro años anteriores, qué es lo que le vamos a proponer a la gente y cómo vamos a salir, a criterio nuestro, de este desastre que está dejando este Gobierno. Me parece que ese debate se tiene que dar antes de dirimir estos espacios.

Pero además, me parece totalmente a contramano incluso judicializarlo o hasta ir a una interna, porque me parece que nos va a acompañar la gente en eso. La gente hoy está queriendo contención y un mínimo de esperanza.

Mucha gente quiere que a este gobierno le vaya bien. Nosotros creemos que no hay forma de que le vaya bien, pero tampoco hacemos nada para que le vaya mal. Sino, fijense los esfuerzos que hemos hecho nosotros para que no haya paro el día de hoy.

