Juan Rattenbach: “La base que anuncia ahora Milei debería haberse inaugurado en 2025”

La Causa Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y geopolítica argentina. La cadena nacional de Javier Milei y los anuncios vinculados con la soberanía en el Atlántico Sur abrieron nuevos interrogantes sobre el rumbo del Gobierno en una cuestión que atraviesa la historia argentina y que, para Juan Rattenbach, debe ser analizada desde una perspectiva estratégica.

Abogado, docente universitario y nieto del teniente general Benjamín Rattenbach, el militar que encabezó la histórica comisión que evaluó las responsabilidades de la guerra de 1982, Rattenbach analizó el discurso presidencial y las medidas anunciadas en diálogo con Jorge Fontevecchia. En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), repasó el giro que observa en el Gobierno, la situación de la Base Naval Integrada en Ushuaia y el impacto que podría tener la cooperación entre Chile y la administración británica de Malvinas.

Juan Rattenbach es abogado, docente universitario y uno de los analistas más lúcidos de su generación en materia de soberanía geopolítica del Atlántico Sur y la Causa Malvinas. Obtuvo una maestría en Economía Aplicada en la Universidad Torcuato Di Tella y es nieto del teniente general Benjamín Rattenbach, el militar que lideró la histórica comisión que evaluó las responsabilidades de la guerra en 1982.

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Jorge Fontevecchia lo saluda. Un gusto volver a hablar con usted. Estábamos interesados en tratar de imaginar, a través suyo, qué diría su abuelo si hubiera podido ver ayer la cadena oficial del presidente.

¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buena pregunta. ¿Qué hubiera pensado mi abuelo? Yo creo que él, de alguna manera, lo que vislumbraba era siempre pensar estratégicamente con Malvinas, y cuáles son los medios más idóneos para cumplir con ese objetivo de nuestra patria, que es recuperar el ejercicio pleno de la soberanía en Malvinas. Creo que él hubiera analizado todo en clave de eso. Y un poco, humildemente, lo que intentamos hacer en este siglo XXI es tratar de analizar en la misma clave tanto la cadena nacional como las medidas anunciadas ayer a la noche.

¿Y cuál es su opinión?

Por un lado, haciendo una interpretación personal, veo un giro de parte del Gobierno, enmarcado en un fenómeno más macro: por un lado, lo que fue el partido de Argentina-Inglaterra el 15 de julio, con la bandera de Malvinas que enarbolaron nuestros jugadores; y el segundo punto de inflexión, quizás más interno, que fue lo del 6 de agosto en el Congreso de la Nación, donde un proyecto que proponía o alentaba la extranjerización de la tierra en la Argentina terminó como terminó, fracasando en términos parlamentarios. Lo que vemos ahora es un gobierno que quizás está reinterpretando la realidad y, de alguna manera, avanzó con la cadena nacional de ayer en una tónica y en un espíritu haciendo eje en lo nacional, en la soberanía y en la patria, algo que a quienes venimos siguiendo al presidente desde antes de que sea presidente nos llama poderosamente la atención, incluso por su marco teórico de origen. Eso por un lado. Por otro lado están las medidas concretas que se anunciaron. La número uno es la sanción a las empresas —que ya lo conversamos la otra vez— que están avanzando de forma ilegal con el petróleo de Malvinas. El propio residente lo citó: es una ley efectivamente del año 2011, que se ha ejecutado de forma periódica en la medida en que se fueron sumando empresas a este proyecto de explotación de hidrocarburos. Rockhopper ya estaba catalogada dentro de la Cancillería argentina, lo mismo que Navitas Petroleum. Quizás, a lo sumo, la novedad sea enviar al Congreso de la Nación una propuesta para aumentar las sanciones a estas empresas, pero es una estructura jurídica ya existente. El segundo tema es la Base Naval Integrada en Ushuaia, que me parece un tema fundamental y crítico para la Argentina. Argentina no puede no tener esa base naval integrada en Ushuaia. Es un proyecto que fue anunciado para 2021, cuya piedra fundamental se emplazó en 2022 y cuyo financiamiento de esa obra iba a estar cofinanciada por el Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF). Ante el contexto del cambio de gobierno, el FONDEF nominalmente sigue existiendo, pero se ha paralizado y, consecuentemente, se ha ralentizado de forma muy significativa esta obra de la base naval integrada en lo que va del Gobierno: 2024, 2025 y estos nueve meses del 2026. Me pregunto si, a esta altura del partido, el presidente no podría haber hecho una cadena nacional en Tierra del Fuego anunciando directamente su inauguración.

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Cuando se puso la piedra fundamental en 2021, ¿cuándo estaba previsto originalmente que estuviese inaugurada?

Hasta donde entiendo, no había un plazo de por medio. Recordemos que hubo muchos vaivenes económicos entre 2022 y 2023, y en 2024 también; por lo tanto, no tengo certeza de si había un plazo de ejecución. Lo que sí sabemos es que la partida presupuestaria del FONDEF se había creado para eso y que su ejecución bajó de forma significativa. Recordemos también que la obra pública en general en Tierra del Fuego es muy complicada, sobre todo cuando llega el invierno, y la empresa encargada de ejecutar esa obra de infraestructura era ni más ni menos que Tandanor. Sabemos muy bien que cada tanto sale alguna noticia no muy positiva sobre Tandanor: que si se privatiza, que si no se privatiza... Hay una ambivalencia al interior de la empresa. Si se privatiza la entidad que se iba a encargar de esa obra, sumado a lo del FONDEF, el resultado directo es que se ha ralentizado la obra en estos dos años y nueve meses. Creo que se podría haber acelerado ese proceso, que es lo que efectivamente, en teoría, se va a rever en términos presupuestarios, no sé si para fines de este año o por lo menos para el año que viene.

¿Qué significa que el mismo día en que el Presidente estuvo en Chile, ese país anunciara un acuerdo con la administración británica de las Malvinas para la utilización de puertos chilenos en el sur?

Bueno, eso fue un anuncio que hizo el alcalde de Punta Arenas, lo cual podríamos relativizarlo conforme a lo que fue el comunicado conjunto de Argentina y Chile publicado el día de ayer. Fue un comunicado muy importante, con sucesivos párrafos. Entre otros puntos, Chile pedía que Argentina ratifique verbalmente, una vez más, que el estrecho de Magallanes no le pertenece a la Argentina sino a Chile, conforme a los acuerdos de 1881 y 1984. Por el otro lado, Chile reafirmó nuevamente que reconoce la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y del Atlántico Sur. Por si fuera poco, y por eso es muy importante este comunicado, se agregaron dos párrafos más. En el siguiente párrafo se reafirmó el reconocimiento de los derechos de soberanía recíprocos en la Antártida. Este tema no es menor, porque se habla poco de la Antártida, y me parece una señal más que positiva que Argentina y Chile en 2026 den una señal al mundo de que en la Antártida va a primar la conjuntud sudamericana. El otro párrafo justamente tenía que ver con eso: que Chile se iba a comprometer —repito, esto es un comunicado conjunto— a no cooperar con la logística de aquellas empresas que están avanzando sobre los recursos naturales, apuntando sobre todo a la plataforma continental y al petróleo. Veremos qué prima: si el comunicado conjunto firmado entre el presidente Milei y el presidente Kast, o el anuncio que hizo el alcalde de Punta Arenas. En caso de efectuarse, este último sería muy perjudicial para la Argentina, porque abarataría los costos logísticos de la ocupación británica de Malvinas de forma muy significativa. Esperemos que haya quedado como un rumor o como un trascendido y que prime el comunicado conjunto que firmaron los presidentes.

Juan, muchísimas gracias. Un placer hablar con vos nuevamente. Seguiremos en contacto, dado que el tema de Malvinas ha ingresado a la agenda. Te mandamos un fuerte abrazo.

Abrazo grande.

LMM