El presidente de la Asociación Argentina de Economía Política, Juan Carlos de Pablo, declaró que le gustaría escuchar una entrevista en la que se le pregunte a Milei sobre temas que tengan que ver con el mundo y no con la economía. “Sospecho que el Presidente de Argentina tiene información que ni vos ni yo tenemos referida al mundo”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos de Pablo es economista, doctor honoris causa de UCEMA, presidente de la Asociación Argentina de Economía Política y economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Además es director nacional de Política Tarifaria y de Importaciones del Ministerio de Economía de la Nación. Con una carrera de 50 años, es autor de numerosos libros y columnista económico en diversos medios.

En nuestra anterior entrevista dijiste que es posible que en poco tiempo volvamos a viajar a Miami, como se hacía en la década de los 90. Habías comenzado a decirnos que es posible que venga el "deme dos". ¿Finalmente una política económica que beneficie la posibilidad de consumos externos no es en contra de la industria, finalmente del empleo y más tarde o más temprano queda una burbuja de atraso cambiario que termina explotando y siendo negativa?

Lo que dije tenía que ver con ilustrar lo que es la modificación violenta por el agresivo del dólar. Hace tres meses Buenos Aires estaba inundada de uruguayos y Mendoza de chilenos, pero ahora empieza a ocurrir lo contrario y, si seguimos así, como Argentina es el reino de la exageración, puede pasar que los argentinos volvamos a Miami a decir "deme dos".

Argentina se ha vuelto medianamente creíble, dados los fondos financieros que, en vez de salir, entran, y ocurre esto con respecto al dólar. Estas son las situaciones en donde el Presidente no tiene apuro para mover el tipo de cambio. Está comprando reservas, se achica la brecha y el riesgo país, ¿por que haría un salto devaluatorio que además le va a salir mal? El problema es que cuando te volvés medianamente creíble empiezan a crecer los costos con respecto al dólar. Yo no hablaría ni de atraso cambiario ni de devaluación, porque todo eso sugiere que hay que hacer algo en el plano cambiario, y acá lo que se pone sobre el tapete son los elementos de costo argentino. Tenés al intendente de una municipalidad que dice que la Provincia mandó menos plata porque la Nación hizo lo mismo con la Provincia, entonces ponen un impuesto o esas cosas que hacen. Lo mismo con un gobernador o con un sindicato, son elementos sobre los cuales el Poder Ejecutivo Nacional tiene muy poco para hacer. Esto, en esas condiciones, empieza a comprometer a parte de la producción local.

El ministro de Economía Luis Caputo.

Tenemos décadas de conversaciones y amor epistémico, nos gusta el conocimiento y a veces eso mismo nos puede llevar a alejarnos de cierta realidad que se mueve en otros carriles. ¿Puede ser que haya un conflicto de interés en que el ministro de Economía sea a la vez un famoso trader que haya hecho mucho dinero y que lo que está generando es una enorme ganancia a quienes compran bonos de la misma forma que sucedió en el 2017? ¿Es posible que lo que esté sucediendo es que en realidad hay un gran negocio en manos de Luis Caputo?

No tengo información específica para poner eso en el plano de la especulación causal, no lo sé. Tenes que tener a alguien que sepa de esto. Yo no tengo nada que ver con el sistema financiero, si me pones a mí rompo todo. Vivo a dos cuadras del Hospital Fernández, si me pones a mí como director del Hospital, mientras aprendo como funciona mueren un par de personas. No tengo datos, lo que digo es que tenés que poner a alguien que sepa en el sector. Inevitablemente tiene conexiones y cosas por el estilo, de ahí en más entrás en el nivel de especulación que quieras.

¿El ministro de Economía tiene que ser financiero o Finanzas debería ser una Secretaría dentro del Ministerio? ¿Debería entender de la macro y de la micro?

Todo el mundo tiene especialidades, él sabe más de bonos y ese tipo de cosas. Dentro de eso, parecería que se está involucrando bien dentro de lo que es el Ministerio de Economía. Es un tema de formación de él y de cómo está trabajando el equipo. Además tiene que entender que forma parte de un Gobierno.

El futuro económico en Argentina

El Fondo Monetario Internacional prevé una inflación más a la baja, el REM estima un 180%, mientras que el FMI un 150% y una caída del Producto Bruto junto a un rebote el año próximo. ¿Cómo imaginas que se construiría? ¿Con una caída grande del consumo y un equilibrio muy positivo en actividades como la minería, la energía y las exportaciones?

El Fondo sobre nosotros no sabe más que nosotros, y nosotros sobre nosotros no sabemos nada. La burocracia del Fondo Monetario con frecuencia trimestral actualiza los pronósticos macroeconómicos de los países miembros. Por la aplicación de lo que se llama la ley de los grandes números, cuando haces pronósticos específicos algunas veces le pifias por excesos y otras por defectos, al único renglón de todas las tablas que publicaron que le doy pelota yo es al PBI mundial.

El Fondo dice que en 2023 el PBI del mundo creció 3%, este año otro 3% y el que viene otro 3%, hace 90 días había dicho exactamente eso: o el Fondo no sabe nada o de repente hay elementos de independencia frente a lo que está ocurriendo en el plano bélico estrictamente político y de lo que está haciendo del punto de vista económico. En 2008 ese número no era 3, era -3 y se reunían y se ponían a laburar. Los datos estadísticos a nivel de actividad llegan hasta febrero, hubo recesión en el último tiempo de Massa, diciembre, enero y febrero fueron pésimos, marzo tiene cosas puntuales y estuvo más equilibrado.

La subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La realidad es heterogénea, porque de repente en minería hay un panorama, en agro otro y en otros deben ser diferentes. Claro que si miras qué está pasando con tractores, autos o electrodomésticos, las caídas son fenomenales. Como las camisas, que en algún momento nos vamos a cansar de las que tenemos y nos vamos a encontrar todos comprando camisas, y ese día el de las camisas va a ver que la demanda se le multiplicó por tres. La demanda de mortadela, por decir cualquier cosa, sufrió mucho menos que la demanda de lavarropas.

Hoy, el actual Gobierno dice que lo único que puede hacer es bajarte los medios, los trámites e incitarte a usar la tuya, los dólares que tenés guardados. La mayoría de los dólares que tenemos son blancos, están fuera del sistema financiero pero están declarados. No es de empresario esperar demasiado que las cosas se aclaren.

¿Hay negocio si hay caída de consumo? ¿Cuál es el negocio del mercado interno que podes encontrarte si hay una caída de consumo?

Las oportunidades de negocios son cosas puntuales. Nosotros usamos las estadísticas para una ubicación general, el sentido del empresario es descubrir la oportunidad y mandarse.

Cerca del 80% de nuestro producto bruto es de consumo. ¿Crees que va a haber una recuperación en V? ¿La gente va a salir a "comprar camisas"?

La historia dice eso, esto de que bajó y se quedó abajo es la misma discusión que estuvo en el año después de la crisis en el 2008. Tampoco esperen que el Gobierno actúe en base a hacer algo con el consumo y vuelva a alguna versión del “plan platita”, porque eso no va a ocurrir. Milei sabe que si llega a aflojar en materia fiscal se convierte en lo que para los americanos era el "pato rengo" y no le creemos nada más.

El presidente Javier Milei.

Alejandro Gomel: Cuando se lo escucha a Milei hablar de usted se le nota mucho afecto, de hecho lo define como “profe”. ¿Cómo ve usted al Presidente en sus charlas? ¿Cómo lo ve como Presidente?

Lo veo laburando de presidente. Como él es economista de profesión, en las entrevistas le hablan de economía, pero a mí me gustaría que lo agarre un periodista y le haga hablar del mundo y de varias otras cosas. Lo veo laburando de presidente con el estilo que tiene, cada uno califica el estilo como le parece. Los estilos no cambian, a mí no me digas que para triunfar tengo que usar corbata porque estarías perdiendo el tiempo. El hombre es así, a algunos le gusta y a otros no, ya sabemos cómo es. Él va a cambiar dentro del estilo porque tiene la idea de remarcar sus responsabilidades ejecutivas, está laburando de presidente en un mundo muy complicado. Sospecho que el Presidente de Argentina tiene información que ni vos ni yo tenemos referida al mundo.

Hay un elemento que es muy valioso en tu caso: casi en la única cosa que coincidimos con Javier Milei es en llamarte “profe”. Muchísimas gracias por el tiempo que siempre nos das.

