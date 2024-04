Juan Carlos de Pablo: "Si seguimos así, los argentinos van a ir a Miami y va a volver el deme dos”

Juan Carlos de Pablo sostuvo que, si bien aumentó la credibilidad en el país, eso no se traduce en una mejora de otros aspectos económicos como el costo, aunque no culpa al Gobierno nacional por este desbarajuste. “El famoso costo argentino tiene que ver con intendente, gobernadores, gremios y jueces que descolocan la producción local frente a la importada”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos de Pablo es economista, doctor honoris causa de UCEMA, presidente de la Asociación Argentina de Economía Política y economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Además es director nacional de Política Tarifaria y de Importaciones del Ministerio de Economía de la Nación. Con una carrera de 50 años, es autor de numerosos libros y columnista económico en diversos medios.

En una entrevista, de Pablo sostuvo que, en poco tiempo, los argentinos volveremos a viajar a Miami como podían hacerlo algunos privilegiados en la década del '90.

Bueno, aclaremos bien lo de Miami. Las oscilaciones que tiene el poder adquisitivo del dólar acá en la Argentina, dice que hace tres meses Buenos Aires estaba inundada, lo digo simpáticamente, de uruguayos y Mendoza de mendocinos. Digo, si seguimos así, dentro de dos meses los argentinos volvemos a Miami y vuelve el "deme dos".

Me parece que es una buen metáfora. Yo hablaba con Lavagna y él planteaba que de tener éxito el programa económico que está llevando adelante va a tener, en repetición con los años '90, un encarecimiento en dólares de la Argentina y un abaratamiento de lo importado como de viajar al exterior, que más tarde o más temprano va a ser, según su perspectiva, nocivo a largo a plazo para la economía, pero que inicialmente le va a permitir al 30% que consume, sentir que puede viajar a Miami y comprar productos importados, pero que luego terminará aumentando el desempleo y reduciendo la economía. ¿Cuál es tu propia visión de esto que significa el peso sobrevaluado y el atraso del dólar que ya vivimos?

El atraso es un calificativo. Yo te digo lo que creo que está pasando, y ahí vamos a una preocupación que tengo muy en línea de lo que acabas de citar de Roberto.

Argentina está hoy con una, digamos así, mediana credibilidad. Argentina es un país de exageración. Cuando vos pasás de ser totalmente increíble a medianamente creíble, algunos flujos de capital que se iban, vuelven, y ocurre esto en materia de tipo de cambio.

Ponete en los pantalones de Bausili, presidente del Banco Central. Le dicen salga del cepo, haga esto, calmate, calmate. Estoy comprando reservas, está bajando la brecha, está bajando el riesgo del país, ¿qué apuro tengo? Es una toma de decisiones elemental en condiciones de incertidumbre.

Lo mismo que está enfrentando Jerome Powell, el presidente del FED, después de dos meses seguidos de 0,4% mensuales de tasa de inflación. ¿Te das cuenta que anualizado le da 5? Y dice, pará, ¿qué apuro tengo de bajar la tasa de interés?

Ahora, ¿dónde está mi preocupación? Esto descoloca la producción local frente a la importada, pero por razones que poco tienen que ver con el Gobierno nacional. Porque si tuviera que ver con eso, es cuestión de decirle al Presidente de la nación: señor, acá usted a través de este decreto, mire lo que hizo; y el tipo te lo revierte en 24 horas.

¿Qué es lo que está pasando acá? Que de repente el famoso costo argentino tiene que ver con intendentes que, como tienen menos recursos te ponen la tasa vial, gobernadores que como tienen menos recursos te mueven el inmobiliario, gremios que te ponen los camiones en la puerta de la planta, jueces que te liquidan las indemnizaciones por despido que no tienen nada que ver con la tasa de inflación. Todo eso, como digo, descoloca la producción local frente a la importada, genera lo que ya hemos visto varias veces, pero donde da la impresión de que el Poder Ejecutivo Nacional tiene poca inferencia directa. Entonces, hay un problema serio porque, digo, vos no ves ningún funcionario hoy desesperado por decir ¿qué hacemos con esto?

“En el Gobierno esperan que suba un poco el MEP y el CCL para no quedar caros en dólares”, aseguró un experto

Comenzaste a decir que coincidís con Lavagna respecto del abaratamiento del dólar y que la Argentina pasara a ser cara, y lo que significa eso.

Lo que hay que enfatizar, la preocupación por la naturaleza del problema. Digo, acá vos tenés un tema del costo argentino, que tiene mucho que ver con la respuesta que hace el intendente, la tasa vial o la que hace el ministro de Economía Provincial cuando los gobiernos nacionales cortan los víveres, o lo que hace determinado gremio, o lo que hace un juez. ¿A dónde voy? Materia que está lejos del accionar del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces vos le podes decir hoy al presidente, mire, presidente, se está descolocando la producción de dulce de batata en Moreno, y el tipo dice, ¿qué querés que haga?

Entonces, ¿a dónde voy? Este no es un tema que se solucione de la noche a la mañana, no hay ningún funcionario desesperado, y como bien decía Keynes, no hay nada peor que un mal aguantable, y por eso yo digo, acá hay un tema de, digamos, que tiene que ser de preocupación.

No tengo ningún problema con que se funda una empresa que se tiene que fundir, pero que una empresa se funda porque vos tenés una racha de credibilidad que no se soluciona ni con un salto devaluatorio, ni con un aflojamiento en materia, digamos, fiscal, es una barbaridad.

Esos mismos intendentes y jueces estaban antes y están ahora. ¿Qué pasa ahora para que Argentina vaya a ser cara?

Lo que pasa es que se volvió medianamente creíble, Jorge. Como votante no le creías, rajabas y hacías todo lo posible, comprabas dólares, no sé cuántas cosas más. Ahora es exactamente al revés. Acá no hay ninguna función de regulación del mercado cambiario.

