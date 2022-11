Juan Pablo Arenaza, legislador porteño, marcó las diferencias existentes en la coalición opositora. "No creo que la mayoría de las personas que sigan a Juntos por el Cambio estén de acuerdo con lo que dijo Migliore", indicó sobre la defensa de la funcionaria hacia Hebe de Bonafini. "Es difícil dialogar con gente que dice que colaboramos para matar a Cristina Kirchner", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Tu intercambio en Twitter con la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad activó una nueva guerra dentro de Juntos por el Cambio, especialmente dentro del PRO?

Tenemos que acostumbrarnos a tener ideas distintas en varios temas y eso es parte de la democracia interna de los partidos, y más dentro de una coalición. Al respecto de la muerte de Hebe de Bonafini tenía una mirada diferente que la ministra María Migliore.

En tu tuit decís que Hebe de Bonafini "podría haberse convertido en un símbolo de unión, pero decidió ser una persona llena de odio y de violencia". Esto fue una respuesta al elogio que la ministra había hecho por ese red social. ¿No pasaría, en este caso, de ser un deseo personal a ser meramente una controversia?

Hay que marcar las diferencias. Nosotros representamos valores y no creo que la mayoría de personas que sigan a Juntos por el Cambio estén de acuerdo con el tuit de Migliore.

Sólo representé un sector de la sociedad que no cree que Hebe haya sido un símbolo de unión en la Argentina. Una causa no te habita a decir cualquier barbaridad ni desparramar odio y violencia. Hebe de Bonafini despreció y actuó con violencia sobre nuestro partido. Hasta dijo que hay que usar las pistolas Taser en los hijos de varios integrantes del PRO.

Las críticas que vos marcás que tuvo Hebe de Bonafini para Juntos por el Cambio también las tuvo contras los medios de comunicación. Pero eso no quita que me sienta identificado con la ministra Migliore y que una cosa no quita la otra: Hebe contribuyó a poner en agenda el tema de los Derechos Humanos y al mismo tiempo puede ser criticable en otros aspectos.

No le saco mérito al origen de su lucha, sino que cuestiono en lo que se convirtió, que fue lo mismo que lo que muchas veces criticó. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia que no se comportaron como ella: Nelson Mandela, con su lucha contra el racismo, se convirtió en una persona de unión.

Hebe de Bonafini

He trabajado con María Migliore y hemos estado de acuerdo en muchas cosas y en otras no. Y está bien que sea así.

¿Qué pensás acerca de que el Papa haya dicho que "a una mujer que le tiraron al mar dos hijos, yo le permito todo y la acompaño en su dolor"?¿No es válido ese planteo?

Es válido desde la visión de un líder espiritual, alguien que representa a los católicos en el mundo. Yo no soy el Papa. No creo en eso de poner la otra mejilla ni nada semejante.

El diálogo como opción selectiva

¿Vos creés que en el próximo gobierno de Juntos por el Cambio no hay que tratar de acercar a la oposición y poner la otra mejilla cuando uno está en el poder?

Depende qué posición. Es difícil dialogar con gente que dice que colaboramos para matar Cristina Kirchner o que nos quieren matar a nosotros. La regla básica es que las dos partes no se quieran liquidar mutuamente.

Vos elegiás a Mandela, pero no hacés eso.

Para que exista diálogo, como en los Juicios por la Verdad en Sudáfrica, una de las partes que habían violado los Derechos Humanos asumía su responsabilidad y les pedía perdón a sus víctimas, y recién ahí empezaba el resarcimiento. A eso me refiero.

En este caso, dialogo con personas que quieran hacer lo propio conmigo y que no crean que los quiero matar ni me quieran matar a mí. Si no es un diálogo desigual y vacío.

AO JL