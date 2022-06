Julio Garro: "Los planes surgieron por necesidad y se quedaron por política"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 o Net TV), el Intendente de La Plata, Julio Garro, apuntó a los planes sociales y planteó la necesidad de que los intendentes se encarguen de ejecución para evitar el “clientelismo” y “achicar el déficit”: “Los planes surgieron por necesidad y se quedaron por política”, expresó.

Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo recorrieron La Plata. ¿Esto trunca los planes de competir por la gobernación de la provincia junto a Néstor Grindetti?

Estamos en un proceso de construcción. El kirchnerismo va a buscar guardarse o esconderse en la provincia de Buenos Aires. Eso nos genera un desafío y responsabilidad que es no sólo crecer para esta elección sino para gobernar una de las provincias con mayor déficit en nuestro país. Los cambios que tendremos que llevar adelante sin esa masa crítica de acompañamiento social y político, va a ser difícil si no construimos. No hay dudas de que al final estaremos todos unidos detrás de un candidato. Veo más grave lo que pasa en el gobierno. Son una coalición que tiene la responsabilidad de gobernar y manejar la economía y vemos peleas todos los días. Eso es más grave que la abundancia de candidaturas y proyectos de Juntos por el Cambio, eso es sano. Lo más importante es hacer los cambios necesarios que ganar la elección.

Tanto Martín Insaurralde como Grindetti sostienen que son los intendentes los que tienen que hacerse cargo de la administración de los planes sociales. ¿Qué opinas de esto?

Hay que hacer una diferenciación. No comparto lo que dice la vicepresidenta porque está dando una discusión de caja, de poder y recursos. Sí coincido en que los intendentes, hace mucho tiempo sostenemos la necesidad del debate de las autonomías municipales. Los intendentes pasamos a ser los de la educación, el empleo, la salud y la seguridad. No tengo dudas que esos planes tienen que tener un vencimiento y que el intendente tenga la responsabilidad de convertir esos planes en trabajo porque la nación y la provincia están lejos del territorio. Tenemos que poder capacitar, enseñar. El mayor problema que hay es conseguir empleo. Piden mano de obra y hay un 25% que no se puede conseguir que son los oficios como albañiles y herreros. Nosotros podemos capacitar y convertir esos planes en trabajo siempre y cuando tengan esos planes tengan un vencimiento. Porque sino pasan de nación al municipio, es lo mismo y nunca salimos de déficit.

"Cuál es el plan de Fernando Iglesias para terminar con los planes sociales, la mafia y el narcotráfico"

Ayer entrevistamos a Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, quien plantea un esquema de transformar los planes en trabajo con jornadas de 20hs semanales. ¿Compartís su idea?

Estamos de acuerdo con que los intendentes se hagan cargo y que tengan injerencia, no solo en los planes, sino también en la educación, la policía local, entre otras cosas. Hay que transformar los planes en trabajo pero esos planes en un momento se tienen que terminar. Una vez que el plan se transformó en trabajo se tiene que dar de baja y ayudar a achicar el déficit. Hay que reparar el agujero negro que tiene nuestro país que tiene hace 20 años. Los planes surgieron por necesidad y se quedaron por política, por el clientelismo, los punteros y para evitar presiones.

Nuria Am: La mayoría de los intendentes consideran que los planes tienen un tiempo. ¿Pero qué nos asegura que los intendentes no hagan de los planes una especie de pago que convierte a la persona que los recibe en rehén de ese partido político?

Por eso mismo, con una fecha de vencimiento esa pregunta se contesta sola. Porque ese poder dura poco, un año, un año y medio. Con un vencimiento no solo se transparenta el sistema sino que además, esa persona se siente dignificada y tendremos la responsabilidad de que una pyme o el municipio la absorba para el empleo.