Julio Zamora: “Hay una alianza entre el kirchnerismo y Massa para impedir la renovación peronista”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó la conducción actual de su espacio y advirtió que el peronismo hoy "carece de un horizonte de expectativas" para ofrecerle a la sociedad. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190),aseguró que existe "una alianza entre el kirchnerismo y el sector del Frente Renovador para horadar muy fuerte las posibilidades que incipientemente tenía el gobernador Kicillof", una disputa que "no va a alcanzar una síntesis" constructiva. En ese sentido, apuntó contra la falta de autocrítica tras el último gobierno nacional, señalando puntualmente las irregularidades con las SIRA, "hubo hechos incompatibles con la ética pública", sentenció, y adelantó que evalúa alternativas electorales: "Tenemos todas las opciones como para presentarnos con un partido propio".

Julio Zamora es abogado especializado en derecho laboral por la Universidad de Buenos Aires y político que se desempeña como intendente del municipio de Tigre. Ejerce la intendencia de forma continua desde diciembre de 2013, inicialmente de manera interina y luego electo en 2015, reelecto en 2019 y 2023. Previamente fue delegado regional en Tigre del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Además, en ANSES ejerció como gerente de administración y técnica entre 2004 y 2005.

Fundamentalmente sobre las versiones que lo asocian a usted a un pacto con La Libertad Avanza, que puede ser candidato en 2027 de La Libertad Avanza. Me gustaría que nos contara cuánto de eso es cierto.

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Hay que ver el origen de las versiones. El origen de esas versiones, obviamente está en mis contendientes del Frente Renovador, y están relacionadas con una votación de la rendición de cuentas que se hizo en el Concejo Deliberante de Tigre, donde algunos concejales que adscriben a La Libertad Avanza votaron a favor de la rendición de cuentas y otros, principalmente los oficialistas, votaron junto con el Frente Renovador.

Hay un concejal del frente de La Libertad Avanza que sé que está en el bloque del Frente Renovador. Así que esas cuestiones que tienen que ver con ataques o tratar de descentrarme de mi posición política, que he mantenido durante toda mi vida, que es ligada al peronismo, son fake news que vivo constantemente con mis contendientes de los últimos años.

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Lo que dicen es que su municipio fue el único dirigido por el peronismo que logró la aprobación de rendición de cuentas por parte de La Libertad Avanza. Independientemente que no sea cierto eso que dicen. ¿Cómo lo logró?

Nosotros tenemos, en primer lugar, los ediles del Concejo Deliberante son vecinos de Tigre, y la verdad es que uno logra la aprobación de la rendición de cuentas cuando tiene las cuentas en condiciones. Usted fíjese que no hay ninguna objeción por parte de quienes votaron en contra con respecto a cómo nosotros manejamos los recursos públicos. En estos momentos estamos realizando un hospital de 14,000 m², dos teatros municipales, estamos realizando polideportivos, todo con recursos municipales.

Y eso habla de una gestión sana, una gestión que ha durante estos años, se ha mantenido y ha permitido un crecimiento ostensible de todas las políticas públicas de Tigre, porque no solo son obras, sino también acciones que tienen que ver con el cuidado de los sectores más vulnerables: los niños, las mujeres, los sectores que necesitan un plato de comida en la mesa todos los días. Muchas políticas que van en el sentido de mi origen político, de privilegiar un Estado presente, un Estado con fuerza, un Estado que no abandone a los sectores más vulnerables.

Pitágoras decía que para hacer una línea hacían falta dos puntos. O sea, colocarse en la línea del tiempo será colocarnos en el punto origen, en el punto actual y poder trazar una proyección hacia un futuro. ¿Cuál es su destino, no solo su origen?

Desde el punto de vista político es que el análisis que nosotros pretendemos hacer tiene que ver con un presente que actualmente, sobre todo para la oposición pero también para el oficialismo, carece de un horizonte de expectativas, un horizonte predictivo que le pueda dar a la ciudadanía un futuro. Y entonces estamos en una época donde se produce un quiebre en lo que se refiere a las expectativas, que el bloque dominante de la que actualmente tiene el manejo del Estado, puede generar a futuro.

Hay en la gente una subjetividad que realmente la pone en un momento en donde no sabe qué va a pasar en el futuro y, entonces, los partidos políticos tampoco tienen un futuro para mostrarle a la comunidad. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros junto con algunos dirigentes, es tratar de imaginar esa fuerza que tenemos que tener para ofrecerle a la ciudadanía un horizonte mejor. Hoy hay un tiempo muerto en la política en donde el partido tradicional, que es el Partido Justicialista, que tendría que monopolizar y estar al frente de esa oposición y ese relevo de poder, no le está ofreciendo a la ciudadanía una oferta considerable.

Porque no hay una autocrítica. Lo hemos dicho. El caso más resonante es el de las SIRA. Tuvimos funcionarios que realmente no estuvieron a la altura de las circunstancias, fueron malos gestores y pasaron cuatro elefantes por encima y no vieron lo que estaba pasando, o realmente hubo hechos incompatibles con la ética pública, eso realmente es lo que se tiene que dar a debate dentro del peronismo. Cómo repensamos un Estado mucho más sano, un Estado en donde no pasen estas cosas que pasaron y pareciera que no hay una posibilidad de poder discutirlas. Y entonces es muy difícil ofrecerle a la ciudadanía una predicción mejor si en el pasado reciente hemos cometido errores que no somos capaces de discutirlos.

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Todo indica que va a haber desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo también de que se van a poner de acuerdo varios gobernadores para que la sociedad no tenga que votar cuatro, cinco o seis elecciones todas las semanas en distintas provincias, sino que por lo menos 10 provincias se pongan de acuerdo para el adelantamiento de las elecciones, no sé, mayo por ahí. O sea, no le queda mucho tiempo en este futuro incierto que usted plantea. ¿Cómo imagina el peronismo en ese futuro?

Imagino un peronismo que no va a alcanzar una síntesis. La verdad es que lo que vemos en las declaraciones de algunos funcionarios... usted recién estaba hablando con Aníbal Fernández, y este quiebre que se da entre Cristina libre o no hablar del tema, es un quiebre que realmente obtura las posibilidades de una renovación auténtica en el peronismo. Lo que veo es una división en ese sentido.

Nosotros venimos conversando con dirigentes, pero también a tenor de los antecedentes que tenemos de nuestra participación en el peronismo en el 23, en el 25 y en las elecciones internas del Partido Justicialista que quisimos participar, ya sabemos que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, tenemos todas las alternativas como para presentarnos con un partido propio, un partido que pueda de alguna manera acumular todo lo que hicimos nosotros en Tigre este en estos últimos años.

¿Cómo ve al peronismo en la provincia y a nivel nacional?

Veo una falta de liderazgos. Realmente nosotros pensábamos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires había tenido un tímido intento de generar ese liderazgo. Tuvo momentos propicios para eso, tanto en las elecciones de septiembre como octubre, como en las elecciones del Partido Justicialista, pero no hizo uso de ese liderazgo, no ejerció ese liderazgo como corresponde. Y hoy tenemos una ausencia de un liderazgo fuerte dentro del espacio.

Como decía Freud, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Usted se refirió varias veces a Massa tácita y explícitamente a lo largo de este reportaje: cuando se refirió a las SIRA, que era un área que le tocaba en la responsabilidad al ministro de Economía cuando él ejercía ese cargo, y se refirió a que algunos de los concejales de Tigre que eran de La Libertad Avanza está con el Frente Renovador. Me gustaría que nos hiciera una prospectiva de cuál cree usted que debería ser el rol de Massa, si debe tener algún rol, o cuál cree que debería ser el futuro de Massa y por qué quedó ahí tan astillada la relación con Sergio Massa, siendo ambos de Tigre.

No, es una relación astillada. Las diferencias que puedo tener yo con el exministro de Economía de Alberto Fernández, que es Sergio Massa, son políticas. Hay una imposibilidad de mi parte de poder participar en la vida interna del Partido Justicialista a partir de la impronta de otro partido, que es el Frente Renovador, que me impide tener esa vida interna que tienen todos los partidos políticos. Eso es culpa de Massa, no es culpa de la dirigencia del Partido Justicialista que permite esas cosas.

Así que en lo personal, no tengo ningún problema con Sergio, lo aprecio. Es una persona que creo que tiene muchos muchos valores. Creo que en el último gobierno se han cometido errores sustanciales, y que no son explicados, que es lo peor. Cuando hablé de las SIRA no hablé solamente de Massa, sino de todos los funcionarios que estuvieron con responsabilidades en ese manejo.

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Usted cuando decía "nuestros opositores dentro del municipio" es la gente de Massa, concretamente en Tigre.

Nosotros tenemos una oposición que está formada por el Frente Renovador hoy, monopolizando el espacio de Unión por la Patria, y también con La Libertad Avanza. Esos son nuestros dos contendientes al día de hoy en el municipio de Tigre, o sea, son los dos sectores que tenemos opositores.

¿Usted cree que el peronismo no va a ganar las elecciones el año próximo y que, por lo tanto, Milei va a ser reelecto, y en el fondo ese es su malestar, para decirlo de alguna manera?

Si tengo un malestar que tiene que ver con la imposibilidad, la impotencia que tiene la dirigencia política de poder dar vuelta una página de muchas frustraciones y poder constituirse en una fuerza política de recambio. Esa es mi frustración.

¿El kirchnerismo sería esa vuelta de página que no se puede dar?

Sí, por supuesto. Yo creo que hay una alianza entre el kirchnerismo y el sector del Frente Renovador para horadar muy fuerte las posibilidades que incipientemente tenía el gobernador Kicillof. Creo que esa disputa no está saldada y que no va a alcanzar una síntesis. Y si la alcanza no va a servir para para gobernar. Se puede ganar, pero gobernar es muy difícil.

RM