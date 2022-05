La apertura de Modo Fontevecchia: la cortesía

Una nueva semana y otra emisión de Modo Fontevecchia, que giró en torno al concepto e idea de la cortesía, comenzó este lunes 9 de mayo por Radio Perfil (FM 101.9). En la apertura del programa, Jorge Fontevecchia plantea el tema de su editorial relacionándolo a la Edad Media y la cortesía "como un proceso civilizatorio para dominar nuestros impulsos violentos".

Una serie de audios de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el contexto de los ecos de su visita a la provincia del Chaco, así como la gira europea del presidente Alberto Fernández, abrieron el programa.

Cristina Kirchner hacía referencia, en el primer audio, a que el Poder Ejecutivo no debe pelear sino debatir ideas. “Elegí a una persona que hoy es Presidente y no representaba a ninguna persona del Frente Todos. Yo no decido las cosas por enojo o por poder, es más, fue una acción generosa que Alberto haya sido electo presidente", resumía Fernández de Kirchner, desde su viaje al noreste del país.

"Lo generoso es una nobleza heredada de los mayores, una posición secundaria al Presidente", subrayaba Fontevecchia mientras daba lugar a un nuevo audio de Cristina. "Siempre me asocian a las malas emociones: 'ella no habla, es mala'. Tengo muchos defectos pero nunca decido mis cosas a través de mis hormonas sino de mis neuronas”, resumía la ex presidenta, quien también expresó en su viaje al Chaco: "Que nadie se haga la víctima que acá las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo y no le pueden dar de comer a sus hijos. Hay que discutir cómo solucionar eso y no la boleta única”, sentenció.

Las principales frases que dejó Cristina Kirchner en su visita al Chaco

Según Fontevecchia, "convertir a Alberto Fernández en víctima podría engrandecerlo, tal como ocurrió con Macri cuando lo trataban de tonto", y amplió el concepto de "cortesía como un proceso civilizatorio de las ciudades y no una cuestión de Cortes". Por otro lado, habló del origen de la palabra "hipocresía": "viene de actor, actuar un personaje".

En esta apertura de Modo Fontevecchia además se trató la elección de Matías Kulfas como ministro de Producción y su libro (Los tres kirchnerismos: Una historia de la economía argentina, 2003-2015). "El Ministro escribió un libro contra nosotros", sostuvo CFK en su discurso en el Chaco. "¿Qué piensa Kulfas de la economía y acerca del Plan Productivo Argentino", se preguntó también Fontevecchia y, a continuación, emitió dos audios al respecto del titular de la cartera de Producción.

Luego le dio lugar a la palabra de Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en donde expresó que "tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner tienen la preocupación puesta en la redistribución de la riqueza".

"La discusión de fondo que debería llevar el kirchnerismo cristinista no es el qué sino el cómo: planes concretos para cambiar en la economía del país", subrayó el conductor del ciclo radial para luego dejar extractos de audios de Amado Boudou ("para invertir esta situación te tenés que pelear con los factores de poder", en referencia al accionar del ministro de Economía Martín Guzmán) y de Leopoldo Moureau: “Cristina siempre estuvo presente a la hora de cuidar los intereses de la gente. Ella sigue sosteniendo la credibilidad del sistema político de la Argentina: dice las cosas de frente y no da puñaladas por la espalda, genera esperanzas”, expresó.

De Mendiguren, sobre la interna del oficialismo: "No tenemos problema en los objetivos, sino en las prioridades y las formas"

"Convertir en virtud la cortesía", fue otro de los preceptos de Fontevecchia y lo amplió con un audio del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: "No necesito explicar de dónde vengo, yo no hice un contrato para callarme lo que no me gusta". Y acompañó con un mensaje del Presidente: "Pensemos en todo lo que hicimos en este tiempo, en la unidad, lo que podamos lograr: miremos al futuro, que nada nos desuna, trabajemos juntos”.

También en esta apertura se le dio lugar a la marquesa y política española Cayetana Álvarez de Toledo, una de las líderes del ala derecha del Partido Popular. “La izquierda en España goza de un plus de superioridad y legitimidad moral por sobre los conservadores. Doy una enorme batalla cultural contra lo identitario. El separatismo es la identidad de nuestro tiempo", expresó.

Fontevecchia cerró la apertura del programa con el tema Amor y paz del grupo de blues La Mississippi, para dar el puntapié a los contenidos de una nueva emisión de Modo Fontevecchia.

