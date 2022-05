Grabois cruzó a Kulfas por una medida "neo-menemista y absolutamente estúpida"

Los fuegos cruzados al interior del oficialismo se reavivaron este jueves luego de una extensa carta que Juan Grabois publicó en su cuenta de Facebook, en un contexto de máxima tensión tras los enfrentamientos de la Policía con las organizaciones sociales que se movilizaron en el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

El líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) centró sus críticas en uno de los funcionarios más resistidos por el "kirchnerismo duro": Matías Kulfas, uno de los ministros "de confianza" de Alberto Fernández.

Juan Grabois.

Grabois comenzó por aclarar que no tiene intención de "echar nafta al fuego" y que desea que "al gobierno le vaya bien", pero enseguida se refirió a "una mentalidad... no sé cómo decirlo... jodida, clasista y liviana, con su componente de crueldad. Hay algunas líneas que se van cruzando y nuestra base nos está reclamando con absoluta razón, acción y resultados, no palabras, proyectos de leyes que nunca salen y promesas que no se concretan. Nos piden, al menos, que no vayamos para atrás", denunció.

Grabois: "El genio de Kulfas habilitó la importación de basura norteamericana"

En el delicado contexto del reclamo de los cartoneros por el precio que se paga por el material reciclado, el dirigente social individualizó sus acusaciones en Matías Kulfas, dado que -según sus palabras- "el genio de Kulfas habilitó la importación de basura norteamericana y ahora de bobinas; le habíamos advertido con claridad los efectos devastadores en lo social, además de lo ambiental, que esto produce", se explayó.

Grabois: "Si bajan los precios del material, estos genios de la economía, obviamente no hay incentivo para juntarlos y terminan en los basurales a cielo abierto"

También criticó al ministro por "boicotear la Ley de Envases que él mismo firmó con una mano pero enterró con la otra" y le dedicó dos calificativos a su gestión: "neo-menemista y absolutamente estúpida"..

Grabois aprovechó para filtrar un pase de factura por declaraciones del ministro sobre los piqueteros, a quienes definió como un "sindicato de pobres": "Le pedimos Kulfas que se guarde sus frases socarronas y nos deje seguir siendo al menos un sindicato de pobres porque si Ud. sigue en esa senda va a ser un sindicato de indigentes", argumentó.

"Si Kulfas sigue en esa senda va a ser un sindicato de indigentes"

MATÍAS KULFAS

En franca oposición a la apertura de las importaciones por sus efectos inmediatos en los precios del mercado interno, Grabois expuso su línea de razonamiento: "Todos los precios suben, menos el de los materiales que le dan de comer 300.000 familias argentinas... porque el señorito abre las importaciones. Es joda", disparó el referente de UTEP.

Si bien al comienzo de la carta el dirigente aclaró que quiere que "al Gobierno le vaya bien", al mismo tiempo presionó por "resolver este tema porque la gente no se la va a bancar".

Aníbal Fernández: si el kirchnerismo busca "voltear" a Alberto Fernández "termina todo para el carajo"

En ese sentido, Grabois no se olvidó de Alberto Fernández, a quien le reclamó: "Hoy se lo pedimos al Sr. Presidente, a quien para el bien de los argentinos deseamos lo mejor. Señor Presidente: tierra, techo, trabajo, respeto a los de abajo. Ley de Envases, Ley de Humedales, Salario Universal, Tierra para quienes necesitan vivir y cosechar", solicitó.

"Es sorprendente cómo tanta gente que tuvo tanto poder tiene el tupé de echarle la culpa a las organizaciones sociales de la pobreza sin que su accionar haga otra cosa que aumentarla. Nosotros no vamos a ser la contención social de sus tropelías", expresó en el último párrafo de la publicación.

