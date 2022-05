La apertura de Modo Fontevecchia: las dos izquierdas K

Comenzó una nueva mañana en Modo Fontevecchia con transmisión en simultáneo por el canal Net TV así como por Radio Perfil (FM 101.9), en el que Jorge Fontevecchia reflexionó sobre la aparición de la Piedra de Rosetta en el Gobierno para entender qué separa al kirchnerismo del albertismo. "La Piedra de Rosetta permitió descifrar el lenguaje de los jeroglíficos. Es una piedra que pesaba más de una tonelada y se la usa como metáfora para decir 'eureka, encontré la clave para descubrir un enigma´", explicó el conductor.

Sobre el tema traído, Fontevecchia dio paso al primer audio de la mañana donde se escucha a Alicia Castro, ex embajadora ante el Reino Unido, quien expresó que el presidente "no entendió la naturaleza de un gobierno de coalición, que es atender a las partes". "En política no hay cuestiones personales. Se trata de que Alberto Fernández no tiene un rumbo, no tiene un plan, y dentro de esa ausencia, de planificación, de gestión y de comunicación ha elegido no gobernar con el kirchnerismo. No estoy revelando ningún secreto, el Frente está roto", dice la política diplomática.

En contraposición a la postura de Castro, se escuchó a Guillermo Moreno que pasó por los Modo Fontevecchia en la mañana del jueves. Allí expresó que Alberto Fernández "es profundamente socialdemócrata". "Siendo jefe de Gabinete, me dijo que de las 20 verdades del peronismo, como máximo quedaban 3. Me acuerdo que me levanté y me fui. Yo te diría que es una falta de respeto que sea presidente del Partido Justicialista. No le interesa la doctrina de este movimiento, él se considera un europeista. Y esa cabeza no resuelve los problemas de Hispanoamérica", sostuvo.

Al respecto, Jorge Fontevecchia explicó que, en tanto a esta idea de las categorías europeas, el psicoanalista Jorge Alemán -que es uno de los intelectuales más influyentes en el cristinismo- sostiene que "los movimientos de izquierda del siglo XXI latinoamericanos son parte del equivalente de la socialdemocracia europea".

En cuanto a la política internacional, una encuesta del instituto Datafolha de Brasil registró este jueves que el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, lleva 20 puntos delante del presidente Jair Bolsonaro, de cara a los comicios presidenciales de octubre próximo. Lo que llevó a reflexionar que "lo que puede pensar es en ganar en primera vuelta", dice Fontevecchia.

Esto refiere a la cifra del nordeste, donde Lula nació y donde la diferencia es de 62% a 17%, respecto al actual mandatario. En este sondeo del instituto Datafolha, se destaca el apoyo de los votantes entre 16 a 24 años de edad, con el 58%.

El gobierno con postura europeista

Retomando la postura europeista gubernamental de Alberto Fernández, "lo que podemos decir es que el Presidente viene de una línea progresista", continúa Fontevecchia. Acerca de esto, se escucharon dos audios sobre la postura del ahora ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien hizo su propia conclusión de las diferencias entre el progresismo y el peronismo, y entre el peronismo y el kirchnerismo.

"El peronismo es decisionista. La verdad es que la planificación urbana, las tomas de decisiones sobre la inversión pública deben ser ágiles, y ahí sentí la diferencia", comentaba Feletti en una entrevista a Jorge Fontevecchia y cerraba: "El kirchnerismo, a comparación del peronismo, es menos conservador".

Esto es definido por el conductor como los 4 pasos 'darwinianos': el progresismo tiene ideas de izquierda pero no es decisionista; el peronismo es decisionista de que el progresismo se quede en las ideas y en el marco de lo abstracto y teórico y no en la práctica. Y la diferencia entre el kirchnerismo y el peronismo es la audacia.

A continuación, se compartieron dos audios de una entrevista realizada en 2020 por Jorge Fontevecchia al presidente de la Nación Alberto Fernández, donde por primera vez él se reconoció como socialdemócrata. "Los peronistas me van a odiar por decir esto, pero creo que a esta altura de los acontecimientos el peronismo debería revisar su condición porque el peronismo es un partido totalmente democrático. El epicentro de todo su concepto es lo social, es la igualdad social, el desarrollo social, es aquello que Perón llamaba 'la sociedad con escala social ascendente', donde uno tenga 'Mi hijo el dotor' como decía la obra".

"Yo no sé cómo me hice peronista, pero el rol lo cumplió mi generación. Pero en verdad hablo como hablo porque mi pesar es, en muchas cosas, en la cultura hippie por ejemplo por el rol que ocupó el hippismo frente a la sociedad de consumo o a las reglas instituidas de una sociedad dominante. Entonces digo, sobre mí, ¿pesó Perón, pesó el Mayo Francés? Yo creo que soy un conjunto de todo. ¿Cuánto pesó en mí Alfosín? Mucho", decía el Presidente.

