Durante todo el fin de semana leímos, en distintas columnas y análisis de editores, esta pregunta: ¿Patricia Bullrich arranca o no arranca con esta parte de la campaña?

El hombre que Bullrich eligió llevar en su boleta, y que resultó ganador en Provincia de Buenos Aires (en principio, ya que todavía no está resuelto el escrutinio definitivo) es Néstor Grindetti, que se impuso por recordemos una diferencia menos de veinte mil votos a Diego Santilli.

Esta pequeña diferencia, y la interna en sí, generó cierto resquemor por parte de Horacio Rodríguez Larreta y a sus seguidores, sobre todo a los jefes comunales aliados al larretismo. Esto generó que, hasta ahora, ninguno haya salido a apoyar explícitamente a Néstor Grindetti.

Diego Santilli todavía no hizo declaraciones al respecto de la elección. La famosa frase peronista: “el que gana lidera, el que pierde acompaña”, no estaría teniendo mucho eco en la coalición opositora, hasta tanto no se defina esta situación dentro de Juntos por el Cambio.

Grindetti tuvo un cálido recibimiento en La Plata por parte de los radicales, liderados por Maximiliano Abad, pero hace un rato, cuando hablábamos en este programa con Facundo Nejamkis, yo le preguntaba por esta diferencia de dos millones de votos que separan a Bullrich de Massa, sin contar los votos de Larreta, y sobre esta pequeña diferencia entre Santilli y Grindetti en PBA, planteándole que si Patricia Bullrich no logra obtener el apoyo explícito de los jefes comunales alineados al larretismo, entonces la situación se hace cada vez más compleja.

De algún modo, Juntos por el Cambio está esperando, por un lado, los focus group de un hombre que es una especie de alumno de Jaime Durán barba, Derek Hampton, que ilustrará sobre si la gente espera que Bullrich haga un discurso más “halcón” o más “paloma”, ya sea para captar al electorado de Horacio Rodríguez Larreta o para salir a pegarle todo el tiempo a Milei.

Mientras tanto, aquellos que jugaron para Horacio Rodríguez Larreta, mantienen un perfil bajo. El problema de Patricia Bullrich no es hoy retener lo que consiguió en la primera elección, sino, de algún modo, fidelizar el voto a Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio.

Los que perdieron su municipio, como el intendente de San Isidro, Posse, y aquellos que jugaron para Larreta, están esperando las directivas que deriven de este focus group que recién mencionamos, para saber si salen o no a darle el apoyo explícito al hombre que, para Patricia Bullrich, tuvo una muy buena gestión, y por ello era un buen nombre, al haber sido intendente en Lanús y estando hoy en Independiente, aunque con algunas críticas. Hablamos de Néstor Grindetti.

