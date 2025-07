La senadora que se levantó de la sesión cree que Villarruel podría haber cometido un delito presidiéndola

Carmen Álvarez Rivero analizó el escándalo institucional tras la última sesión en el Senado reclamó que fue "una sesión nula de punta a punta". En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), la senadora del PRO por Córdoba sostuvo que “no se respetó ninguna regla del Congreso” y cuestionó el rol de la vicepresidenta Victoria Villaruel: “A mí me resultó desconcertante, no le entendí para nada”.

Carmen Álvarez Rivero es senadora nacional del PRO por Córdoba y preside la comisión de Trabajo y Seguridad de la Cámara Alta.

Me gustaría que comparta con nuestra audiencia, que no todo el mundo estuvo viendo este jueves en Diputados TV, por qué usted solicitó la nulidad de la sesión, cómo se sintió en ese momento y nos haga una especie de crónica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo primero que le digo es que yo soy del PRO. Yo no soy de La Libertad Avanza. Yo soy una senadora del PRO, del PRO Córdoba, que está casi desintegrado. Así que está bien que ustedes sospechen algo, pero sigo acá. Sigo acá, al pie del cañón. Yo creo que estamos en un momento crítico.

Perdón, senadora. Yo, si la memoria no me falla, porque estoy leyendo, dije: "Carmen Álvarez Rivero, senadora nacional de la provincia de Córdoba, en el bloque del Frente PRO. Preside la comisión..

Pero no importa. Después dijo algo de La Libertad Avanza. Entonces, bueno, por las dudas lo aclaro nada más. No es para pelearlo, sino para dejarlo en claro...

O sea, usted está cerca de —si no entiendo mal— de Patricia Bullrich. Es lo que yo dije, ¿es correcto?

Eso sí, sí. Yo he trabajado muy cerca de Patricia Bullrich. Ahora Patricia no está en el PRO, pero yo sí. Eso es lo que le digo. De todas maneras, estamos en un momento bisagra de la Argentina, que es: si a Javier Milei le va bien, tenemos una nueva Argentina con orden fiscal, sin inflación, con todas las libertades a pleno. Y si no, chocamos y vuelve el kirchnerismo. Y en el medio, yo creo que no hay nada. Por eso, lo que vimos ayer (por el jueves) fue un atropello del kirchnerismo y los Lousteau, que están dando la vida porque tienen a su líder presa y, en las próximas elecciones, pueden quedar afuera todos. Yo creo que va a haber más presos, inclusive, pero quedan afuera todos. Eso, sin duda, es lo que ha marcado, porque ayer no se respetó ninguna regla del Congreso.

Los tres senadores por Córdoba votaron en contra de la creación de una comisión investigadora por el caso $Libra

Obviamente, yo digo: los corruptos no se manejan con las reglas de las carmelitas descalzas. Son capaces de llevarse puestas todas las instituciones, todas las reglas. Y le digo: esto es un modus que ya lo hemos visto, y no es fácil de salir de esas trampas. Por ejemplo, Lousteau se jugó en el 2008. Nos puso, lo que se llaman las 125. Se dio esa pelea, nos puso las retenciones y, hasta el día de hoy, esa regla tramposa nos ha encerrado a la región centro y no hemos podido escapar. Le digo, nos ha empobrecido a Córdoba, a Santa Fe, a Entre Ríos, a provincia de Buenos Aires, y no hemos podido zafar. Por eso es tan importante entender que acá lo que está en juego no es los 20.000 pesos que le dieron a los jubilados. No es esa la discusión. Es kirchnerismo o antikirchnerismo.

Ayúdeme a entenderla, porque Frigerio es del PRO también. Entonces, me gustaría...

...no importa. Yo le digo: si quiere hablamos de... inclusive le puedo conversar con el economista que estaba ahí. Yo creo que lo que han hecho los gobernadores es un papelón, porque los gobernadores piden que se distribuya... Yo voy mucho más allá para pedirle al Poder Ejecutivo: yo le pedí desde que entré que elimine todos los fondos fiduciarios, porque son cajas políticas sin transparencia, que esquivan el presupuesto, que no tienen control, que se distribuyen de manera arbitraria y, obviamente, no llegan a las provincias.

No llegan los ATN, obviamente sucede eso. Eso fue una ley: permitieron que el Ministerio del Interior maneje un fondo fiduciario, que es más o menos el 1% de la masa coparticipable, que va a parar a ese fondo fiduciario de los ATN. Y es atribución, como todos los fondos fiduciarios, que se haga un manejo arbitrario de eso. Yo les digo a los gobernadores: ¿quieren corregirlo? Eliminen el fondo. Porque inclusive, si no eliminamos el fondo, a la Nación le queda ese 52% y, por ejemplo, Córdoba, de ese otro 48%, nos llega el 8, con suerte. El 8% con suerte. El 8% del 48. Así que eso, la verdad, es un papelón. Si hubieran eliminado el fondo, la masa coparticipable automáticamente tendría 1% más que repartir.

Entonces déjeme avanzar en las cuestiones de fondo...

Perdón. Déjeme decirle una cosa más. La coparticipación no funciona. La ley de coparticipación, que se creó para generar un desarrollo más equilibrado y parejo de las provincias, no funciona. Ha empobrecido las provincias que producen, sin desarrollar ni permitir que crezcan las provincias que producen. Entonces, ahí, si yo tengo 24-23 gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sentados pensando, yo no entiendo cómo no empezaron a hablar del tema que realmente es el que los cruza a ellos, que es la coparticipación.

Carmen Álvarez Rivero: "No me gustaría ser la única del PRO que apoye el veto presidencial"

Usted dijo: "No, acá la cuestión de fondo es kirchnerismo o este gobierno". Entonces, quería preguntarle —empecé por Frigerio, por el propio PRO, que no votó a favor del gobierno en esta sesión del Senado ayer, y del peronismo de Córdoba— o sea, ¿usted cree que no hay nada en el centro? ¿O sea el peronismo de Córdoba es parte del kirchnerismo?

Sí, obvio. El peronismo de Córdoba está metido. En el 2011, De la Sota le cedió la lista completa a Cristina Kirchner. Y le digo: yo no era senadora, pero el 21 de julio del 2021, el diputado Pablo Carro votó para que se reduzca el corte del bioetanol en una ley de biocombustibles. Lo que le digo es: acá el kirchnerismo está recontrametido en el peronismo cordobés y le hace daño a la provincia de Córdoba. Como le digo: son reglas tramposas. Y como son trampas, cuesta escapar. No es facilísimo.

Claudio Mardones: Quería preguntarle. Ayer usted fue una de las protagonistas en la sesión. ¿Qué la llevó, en su momento, a pedirle directamente a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que levantara la sesión, cuando eso fue leído como una violación del reglamento y, quizás, también como cometer un delito? ¿Usted lo pensó, lo evaluó, no era lo que esperaba? ¿Por qué lo hizo?

Esto no es una foto, esto es una película. Si la semana pasada se violaron las reglas de las comisiones y nos llevaron puestos por mayorías circunstanciales pero justamente las reglas, las reglas en un juego de mesa de niños o las reglas de una institución, son para garantizar el funcionamiento, y no para llevárselas puestas como sea. Bueno, durante las semanas pasadas se las llevaron puestas. De manera que lograron que funcionen atropelladamente, sin avisar, sin permitir que todos los senadores participen, sin convocar, cambiando el orden del día. Igual ayer se hizo, y en vez de tener el dictamen previo, como lo exige el reglamento, decidieron que ayer iban a decir lo que tenía dictamen. Y, por mayoría, lo dijeron. Como les digo: se llevan puestas las instituciones.

Papelón en el Senado: el oficialismo quiso frenar el debate y terminó perdiendo el control

CM: ¿No esperaban que la oposición pudiera llegar a ese punto?

Yo le digo: no se debatió nada de estas leyes. Nada. En el Senado, nada. Yo pedí que se aplique el artículo 140 del reglamento que dice: "Vuelva a comisión, lo trabajemos." Ayer los medios hablaban del costo de la empanada. Esa discusión se dio en Diputados. Nosotros no discutimos estos temas. No hubo discusión. Y, perdónenme, si eso no es llevarnos puestos, ¿qué es?

CM: Más que nada, senadora, porque además estaban todas las autoridades de la Cámara. Lo subrayaron varios colegas de su bancada. Estaba la vicepresidenta, estaba el secretario parlamentario, estaban todos presentes. Incluso Atauche quedó en una situación incómoda, porque muchos le decían: "Bueno, si usted considera que esta sesión no es válida, entonces, ¿por qué sigue aquí?"

Yo, personalmente aclaré que quería estar para aclarar ciertos temas. Porque no podemos permitir que los que se llevaron puesto el 82% móvil, los que destruyeron sucesivas veces el sistema previsional, vengan ahora a hacerse los paladines de los jubilados. Los jubilados han perdido en el kirchnerismo. Les han dado para que tengan, los han dejado en la indigencia. Ahora ellos van a decir cómo corregirlo. Yo les digo: ni uno solo de los senadores habló del PAMI, por ejemplo. Dígame si el PAMI no debería ser un servicio de excelencia al servicio de los jubilados. Y no lo está siendo.

Entonces, a su juicio, ¿la vicepresidenta Villarruel actuó incorrectamente?

La verdad que a mí me resultó desconcertante ayer. No le entendí. No le entendí para nada.

Pero, siguiendo su planteo de que la sesión debería ser nula, si ella se sienta a presidirla, ¿usted cree que entonces cometió un delito? ¿Se llevó adelante una sesión que era nula?

La verdad que usted sabe que soy maestra y analista de sistemas, así que no es mi área específica. Esto es un tema que seguro los constitucionalistas lo pueden ver así.

O sea, ¿usted duda, entonces, si fue una sesión válida o no?

Yo creo que fue una sesión nula de punta a punta. Porque tuvo la previa, varias previas, que ya eran nulas. Y llegaron y se expresaron todos los atropellos al reglamento posibles.

RM CP