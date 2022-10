Las repercusiones de los incidentes en el partido de Gimnasia-Boca

Antes de que comience a rodar la pelota en el Estadio Florencio Sola, en el duelo entre Banfield y Gimnasia (LP), los jugadores del Lobo pisaron el verde césped con una remera totalmente negra con un mensaje mostrando el repudio por la violencia policial. "No fueron incidentes. Fue represión. Fuerza pueblo tripero. Siempre fuertes, siempre unidos", decía en las camisetas de los jugadores triperos, en muestra de apoyo con su gente, que sufrió y mucho en el partido entre el Lobo y Boca, y que fue suspendido a los nueve minutos de que este allá comenzado.

Los once titulares elegidos por Néstor “Pipo” Gorosito fueron los responsables de llevar ese mensaje de repudio a lo sucedido, teniendo el apoyo incondicional del club en esta postura de responsabilizar a la policía del fallecimiento de César Regueiro, varios otros hinchas heridos, con uno de ellos con riesgo de perder la vista, junto con lo sucedido con un camarógrafo de TyC Sports que recibió tres balazos de goma.

La Policía planea renunciar a los servicios en la cancha: ¿Peligran los partidos?

Con el nudo en la garganta, el equipo de Gorosito tuvo que afrontar el partido ante Banfield. Para la buena fortuna, en el plano futbolístico, el Lobo se llevó los tres puntos con goles de Ramírez y Alemán, para seguir metido arriba y soñar con la clasificación a Copa Libertadores. "Lo que pasó el otro día fue muy feo. Es muy reciente. Hay chicos que todavía están con la cabeza en eso, tuvimos que venir y ganar por nuestras familias y la gente que la pasó mal. El gol es para la familia de Regueiro y todas las familias de Gimnasia que la pasaron mal", argumentó Ramírez, autor de uno de los goles triperos.

Quien tomó la palabra post victoria ante Banfield fue Pipo Gorosito. Siguiendo la línea de Ramírez, el DT platense inició la conferencia de prensa que este triunfo fue trabajado y dedicado pura y exclusivamente para la familia de Regueiro y todo el pueblo tripero luego de los incidentes en el partido ante Boca. Argumentando que tanto a él, como al plantel les costó preparar el partido ante Banfield por los hechos de represión, Gorosito no dejó pasar la oportunidad para dar su veredicto.

"Gracias a Dios por lo bien que se portaron no hubo mayores pérdidas de personas. Por lo bien que se portaron. Haber cerrado la puerta fue una locura. Parecía que estaba todo armado para hacer quilombo" afirmó el entrenador. A su vez, para mostrar apoyo hacia la gente, le pidió que el hincha vuelva a la cancha a hacer de un partido una fiesta, como tiene que ser siempre.

Otro testimonio cercano a lo sucedido entre los fanáticos y la policía fue Nahuel Falcón, el ex oficial que le disparó al camarógrafo de TyC Sports. En sus breves declaraciones, Falcón aseguró que no apuntó adrede al trabajador de prensa, justificándose que de que aplicó el protocolo antitumulto. Además, sostuvo que no tenía la intención de herir a nadie y que, en el caso de hacerlo, al disparar, las zonas de impacto no generarían heridas de gravedad. “Decidí disparar para evitar mayores disturbios”, confesó el ex oficial, a lo que el camarógrafo respondió: “El policía me vio y me disparó”.

El mundo del fútbol pide justicia por el hincha del Lobo asesinado

Con el apoyo de un vídeo que muestra a Falcón pasa su arma por encima de una valla y se prepara para efectuar los disparos, el oficial fue separado, junto con Juan Manuel Gorbarán, jefe del operativo de sus cargos por decisión del gobierno provincial, sumada a la posterior detención por parte de la Justicia mientras continua la investigación de lo sucedido.

Respecto a cómo continua la agenda de Gimnasia (LP), por la importancia de los partidos que se le avecinan, desde el club quieren reclamar por una aclaración de lo sucedido además de la habilitación de su estadio. El estadio de Gimnasia fue clausurado por la Aprevide, pero su dirigencia lucha para que sea habilitado para el partido del próximo miércoles, ante San Lorenzo, por la fecha 25 de la Liga Profesional. También, para que el público pueda estar presente en la reanudación del match ante Boca, programado para el 19 de octubre, aun sin sede.

