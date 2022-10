Avanza la investigación por la represión en el partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima en La Plata, que el jueves por la noche terminó con un fallecido por un paro cardíaco. Tras la imputación del fiscal Martín Almirón y la validación del juez de Garantías Agustín Grispo, el comisario Juan Manuel Gorbarán, jefe del operativo, quedó detenido por estrago doloso seguido de muerte.



Además, se detuvo al principal Nahuel Falcón, autor de los tres disparos contra el camarógrafo Fernando Rivero, por lesiones calificadas por ser cometidas por un policía.





Según se informó a Télam, los efectivos fueron capturados en sus domicilios, en el marco de la causa caratulada “averiguación causales de muerte”, relacionada a los hechos sucedidos el jueves por la noche a minutos del inicio del partido entre los clubes de Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlético Boca Juniors, en el estadio ubicado en calle 60 y 118.





En tanto, el fiscal indicó que el fallecimiento de César "Lolo" Regueiro (57) se produjo por un paro cardíaco no traumático. El letrado manifestó que "la muerte de Regueiro fue producida por un mecanismo no violento y a consecuencia final de un paro cardiorespiratorio no traumático".



"Esto no quita responsabilidades de otro tipo, ni significa que la policía haya actuado bien, pero la causa de muerte fue el paro cardíaco", aclaró el letrado.

Fuente: Télam