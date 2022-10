Lautaro Martínez, el argentino destacado en la jornada de Champions League

El máximo certamen a nivel clubes encara su recta final en Fase de Grupos y en una fecha un tanto torcida para los argentinos, el Toro Martínez se llevó todos los flashes por su gol y asistencia en el empate 3-3 del Inter frente al Barcelona.

En la antesala de la Copa del Mundo, cada partido es de suma importancia y con mucha carga en varios sentidos para los futbolistas argentinos. Por una parte, en la naturaleza del deportista está dar el máximo y desafiar sus límites para obtener un resultado.

Al mismo tiempo, para contrarrestar esa forma de desenvolverse, el miedo a alguna lesión o inconveniente siempre aparece en la cabeza, y es por eso que levantar un poco el pie del acelerador suena coherente. Así es el andar de los argentinos en el fútbol europeo que exige y mucho. Para aquellos que juegan Champions League el objetivo es doble.

Preocupación en el PSG por la lesión de Lionel Messi

El individual para poder destacarse y confirmar su lugar en la lista de convocados y luego aparece el plano grupal, teniendo la intención de que sus equipos tengan una buena performance en el máximo certamen a nivel clubes.

La cuarta fecha de la Fase de Grupos de la Champions tuvo de todo un poco para los futbolistas argentinos con el destacado de Lautaro Martínez que fue uno de los encargados de sacarle una sonrisa a Lionel Scaloni por su gran nivel en el partido ante el Barcelona.

El ex Racing no solo aportó un lindo tanto, a pura potencia y justeza para ponerla contra el palo, fiel a su estilo, sino que también asistió con un pase quirúrgico en otro de los tantos en el empate 3-3 del Inter ante el Barcelona en el Camp Nou. Si bien repartieron puntos, el conjunto de Milán se fue con una sonrisa de España porque se posicionó segundo de su grupo con 7 puntos, detrás de los 12 del Bayern, dejando al Barcelona en la cuerda floja con 4.

En cuanto a los demás argentinos que vieron acción en una nueva jornada de Champions League, Cristián “Cuti” Romero fue titular en el triunfo 3-1 del Tottenham sobre el Eintracht Frankfurt. Julián Álvarez fue titular, por primera vez en UCL, con el Manchester City en el empate sin goles ante el Copenhague. Mismo resultado para el Atlético Madrid ante el Brujas con la presencia de Nahuel Molina y Ángel Correa desde el arranque y el ingreso de Rodrigo De Paul en el complemento.

¿Qué ex DT de la Selección Argentina debutó en esta jornada?

En otro empate, en este caso 1-1, entre el Sevilla y Borussia Dortmund, en su retorno al banco de suplente, Jorge Sampaoli paró en el once inicial a Erik Lamela, Marcos Acuña y a Gonzalo Montiel, algo que es una buena noticia porque el ex River no venía sumando minutos. Alejandro “Papu” Gómez no sumó minutos para los sevillanos.

En el Parque de los Príncipes, el PSG y Benfica repartieron puntos en la igualdad 1-1. Desde el banco Lionel Messi vio el partido de sus compañeros, recuperándose de una molestia en su gemelo derecho. Por parte del equipo luso, Nicolás Otamendi y Enzo Fernández fueron titulares. En cuanto al ex River, sumó otra gran presentación y sigue sumando puntos en la consideración de Scaloni. Por último, en un partido para el olvido, Leandro Paredes y Ángel Di María fueron titulares en la dura derrota 2-0 de la Juventus ante el Maccabi Haifa en Israel. Sumado a eso, el rosarino abandonó el campo de juego por lesión y estará alejado de las canchas por tres semanas.

