Las cámaras inmobiliarias dejaron trascender que entregarán un petitorio para exigir al Congreso la urgente modificación de la ley vigente. En concreto, se buscará impulsar el cambio de los dos artículos más polémicos de la actual norma que regula los contratos de locación y tienen impacto en todo el mercado inmobiliario, con efecto negativo para ambas partes, propietarios e inquilinos.

Lo cierto es que se volvió una odisea cada día más compleja para los inquilinos poder encontrar propiedades en alquiler para vivienda, principalmente es casi imposible en el caso de los departamentos. En CABA y otras ciudades del país, las pocas unidades que ingresan al mercado desaparecen porque se alquilan en menos de 24 horas.

En este contexto, varias cámaras del sector inmobiliario están definiendo un texto que se estaría presentando en las próximas horas, para que ingrese por mesa de entrada del Congreso antes del fin de semana. Uno de los fundamentos del petitorio argumenta que la situación actual es “también producto de una mala ley hecha sin consultar a los especialistas y profesionales martilleros”.

Un borrador del petitorio

En este sentido, está circulando un borrador de dicho petitorio, en el que los firmantes exigen el pronto tratamiento de la norma vigente y la modificación para que los contratos de alquiler vuelvan a celebrarse por el plazo de dos años, en lugar de tres. A su vez, se pedirá que los ajustes se pacten libremente por voluntad y acuerdo de las partes: ya sean actualizaciones semestrales, cuatrimestrales o trimestrales, según acuerden y mientras los niveles de inflación se acomoden a la baja.

Por su parte, el presidente de CAPRA, destacó que “ni hace falta firmar nada. Desde el primer día que se comenzó la vigencia de la ley, en julio del 2020, estamos pidiendo la modificación. Incluso hemos presentado el año pasado tres proyectos de ley para modificarla. “Estas cuestiones ahora son evidentemente de neto corte electoralista, porque nuestros diputados y senadores tuvieron todo el año pasado y parte de este año para tratar la modificación de la ley. Es realmente deleznable esto, pero por supuesto que siempre acompañamos todas estas cuestiones”, agregó Enrique Abatti.

Abatti señaló: “Fundamentalmente hay que modificar los artículos, el referido al plazo mínimo legal, y bajarlo de tres años a dos años, como era antes en el Código Civil y Comercial A su vez, el referente al precio y volver al sistema anterior, con libertad entre las partes para fijar el precio y las oportunidades de la modificación del mismo cada seis meses por acuerdo de partes”.

“Más nafta al fuego”: el impacto negativo del petitorio

Asimismo, el presidente de CAPRA advirtió sobre el impacto de la presentación: “En realidad genera algo absolutamente negativo, porque los propietarios, en su mayoría no entienden mucho de lo que es el trámite legislativo, por lo cual están retirando de la oferta los inmuebles esperando a que el 23 se vaya a modificar la ley. No es así. El 23, si hay mucha suerte y se logran los votos necesarios, el diputado puede aprobar el proyecto de modificación, pero tendría solo media sanción. Después faltará el Senado. Hasta el año que viene no habrá ninguna novedad”.

“Mientras tanto es como echar más nafta al fuego, porque la gente retira los inmuebles de la oferta agravando más aún la situación. Realmente nuestros legisladores tendrían que haberse ocupado de esto el año pasado”.

Expectativas falsas de cambio

En ese sentido, el Presidente de CAPRA señaló que la propuesta para el urgente tratamiento en Diputados denota también oportunismo político. Esto trajo una falsa expectativa en el mercado locativo de vivienda, sobre todo para los propietarios quienes piensan que el día 23 de agosto se les van a solucionar todos sus problemas, y no es así”.

De hecho, el abogado especialista ahondó que en el mejor de los casos se lograra aprobar el proyecto de modificación, simplemente sería media sanción. Luego faltaría el tratamiento en el Senado, a la vez que está la facultad presidencial del veto total o parcial de la ley, por lo cual hay un camino muy largo por recorrer”

Abatti señaló que “el problema es que esto produjo un efecto negativo en la oferta, porque muchos propietarios que tal vez no entiendan cómo funciona un trámite legislativo, retiraron sus inmuebles de la oferta locativa de vivienda a la espera de la modificación de la ley, pensando que será inmediata y no es así. Entonces esto es como haberle arrojado nafta al fuego, se acrecienta el problema todavía por la irresponsabilidad de nuestros legisladores”.

Prórrogas ante la “incertidumbre”, como alternativa

El especialista en Derecho Inmobiliario, destacó que “en estos días están venciendo muchos contratos que se suscribieron hace tres años. Entonces los propietarios, en lugar de renovar esos contratos, prefieren la prórroga. Con la otra alternativa que es prorrogar el contrato, ya no habría obligación de pactar la renovación por tres años, sino que implica la continuación del mismo contrato por el plazo que libremente pacten las partes”.

Por consiguiente, “en general lo que se está haciendo es prorrogar los contratos por seis meses, porque al prorrogarlo se aplica un nuevo precio obviamente. Luego si las partes se ponen de acuerdo se prorrogará nuevamente, con otro precio. En cambio quien renueva por un año tiene el precio congelado y el contrato planchado por ese plazo, entonces por eso se están haciendo las prórrogas, incluso por menores plazos, cuatro y hasta tres meses”.

Ni renovar, ni prorrogar por mucho tiempo

De este modo, los propietarios prorrogan buscando resguardarse contra la inflación, sin que implique retener por mucho tiempo la propiedad. La desventaja de las prórrogas tiene efecto en los inquilinos, que carecen de seguridad y estabilidad de tener un lugar donde vivir durante dos o tres años, con el riesgo de tener que salir a la búsqueda cada vez que se vence la prórroga pactada.

JL