Liga Profesional: ganaron River, San Lorenzo y Boca

“No dejaba de ser una situación particular para River su enfrentamiento ante Platense de ayer por la noche. Por un lado, 15 días atrás, el Millonario le llevaba a San Lorenzo ocho puntos de ventaja. Ayer, cuando salió a jugar contra el Calamar, el conjunto de Insua había reducido la diferencia a dos unidades”, explicaba Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Por otro lado, en el banco de suplentes de Platense, estaba, dirigiendo al conjunto de Vicente López, nada más y nada menos que Martín Palermo, verdugo eterno del conjunto millonario con la camiseta de Boca, y, en algún momento, también con la de Estudiantes.

Si había algo para agregar, River venía de perder contra Talleres de Córdoba. Sólo dos derrotas tenía a lo largo de todo el campeonato, ante Belgrano y el traspié contra Arsenal. El conjunto que dirige Martín Demichelis tenía que dar respuestas y reacción.

Si hacía falta otro detalle, pensando en una mínima rotación, sobre todo porque arriba va a estar jugando el jueves un partido definitivo para sus aspiraciones de la Copa Libertadores contra Sporting Cristal, había reservado, de los habituales titulares, a un defensor: González Pires, a un par de mediocampistas importantes, sobre todo Barco, y un delantero clave en este tiempo como Lucas Beltrán.

La alegría de Borja tras volver a convertir en el Monumental: "Lo anhelaba"

Lo concreto es que, en el arranque arriba, se puso ventaja muy rápidamente con un centro de Pablo Solaris desde la derecha y el gol de Miguel Ángel Borja. Cuarto gol del colombiano en el campeonato.

La relación entre los minutos jugados y los goles conseguidos en Borja dan un balance absolutamente superavitario.

Rápidamente, Platense empató y, en un segundo tiempo, Nacho Fernández terminó dándole a River una victoria muy importante, muy significativa.

Es fácil ganar jugando bien. Cuando un equipo no lo hace en su mejor rendimiento e, igualmente, obtiene una victoria, allí hay algo para reflexionar. No fue una buena actuación de River. No estuvo a la altura de lo que venía acostumbrando a sus hinchas y al público argentino en general. Fue un equipo impreciso, por momentos con un volumen de juego bastante espeso, muy plano.

River recuperó el territorio perdido y se impuso 2 a 1 ante Platense

Sin embargo, el gol de Nacho Fernández, en el arranque del complemento, le dio la victoria y, lo más importante para el conjunto millonario, otra vez los cinco puntos de distancia en relación con San Lorenzo.

Otros partidos de la fecha

El viernes por la noche, en La Paternal, Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors. Parecía, más que el Boca de Almirón, el Boca de Ibarra. Un equipo que no tuvo la pelota, que sufrió, que por momentos la pasó realmente mal. Pero cuando tuvo la oportunidad, si algo caracteriza a Boca, desde la jerarquía de sus nombres, es la contundencia.

Romero, por un lado, en varias oportunidades, había salvado la caída de su valla. La impericia de los delanteros de Argentinos Juniors hicieron el resto y, cuando el partido le quedaban apenas un par de minutos y se moría con un cero que parecía irreductible, centro de Advíncula de la izquierda, aparición de Merentiel, que había reemplazado a Benedetto, y boca ganó, otra vez, un partido de esos difíciles de explicar desde el juego que, en todo caso, se describen desde la contundencia.

Mario Pergolini confirmó su candidatura a la presidencia de Boca Juniors

Apenas faltaban un par de minutos, y Boca encontró la victoria con el gol del uruguayo Miguel Merentiel.

El que también ganó el fin de semana fue San Lorenzo, para mantenerse firme como escolta de River.

Dos penales, el primero un poco más polémico, que marcó Fernando Espinosa. Dos convertidos por Andrés Vombergar. De esta manera, el Ciclón superó a Instituto por 2 a 0 y sigue siendo como una enorme campaña del escolta de River en el torneo local.

San Lorenzo ganó con dos penales y le sigue metiendo presión a River

Desde septiembre del año pasado que San Lorenzo, no sólo no pierde en su cancha, sino que, además, no recibe ni un gol en su contra. Son números de asombro los que tiene el conjunto de Rubén Darío Insua. Verdaderamente, una campaña excepcional, en líneas generales, fundamentalmente a la hora de jugar en casa, haciendo valer el peso de la localía

El líder, River, se mantiene con 40 puntos, San Lorenzo tiene 35, Boca, lejos, tiene 24 puntos, pero, a partir de enhebrar algunos buenos resultados, ya se encuentra en la 10º ubicación del fútbol local.

FM JL