Luciano Fusaro: “Si el boleto de colectivo valiera lo que cuesta mover a un pasajero en el AMBA sería de $2100”

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, afirmó que “el transporte todavía no está normalizado del todo” y advirtió que el sistema funciona con menos unidades que semanas atrás. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), aseguró que “si nosotros sinceráramos el costo de la actividad y pusiéramos un boleto que cubra lo que realmente cuesta mover un usuario en el AMBA, estamos hablando de 2.100 pesos”, y remarcó que la situación actual responde a “una tormenta perfecta” entre el atraso en subsidios y el fuerte aumento del gasoil.

Luciano Fusaro es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, cargo que asumió formalmente en abril de 2024, tras haberse desempeñado previamente como vicepresidente de la entidad. Es una de las voces principales del sector empresarial en el conflicto de transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires.

¿Cómo está el servicio hoy?¿El transporte está funcionando? ¿Se regularizó?

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El transporte todavía no está normalizado del todo. Perdón, tengamos en cuenta que hace un mes había 15.500 vehículos en la calle. La semana pasada, en los peores días en que veíamos gente de la parada, había 12.000 colectivos. Hay una merma de más de 3.500 colectivos y hoy, en estos días, están circulando 14.000 vehículos en la zona del AMBA, con lo cual estamos mejor que la semana pasada, pero todavía no recuperamos los niveles de hace un mes.

Recordemos que esto ocurre por dos causas principalmente. En primer lugar, hay un atraso en el pago de las compensaciones o subsidios, que todavía son dos tercios de los ingresos de las empresas. Hay una deuda que una parte se está acreditando en el día de hoy: 50.000 millones de pesos, que es una deuda del mes de febrero. Y hay otra deuda correspondiente a enero, febrero y marzo, que son subsidios por atributo social, o sea, descuentos adicionales que se hacen a los jubilados y luego el Estado lo reintegra, que la Nación le está debiendo a las líneas provinciales. Eso todavía no tenemos fecha de cobro.

Gracias a que parte de esa deuda se empieza a cobrar esta semana es que las frecuencias lograron mejorar respecto a la semana anterior, pero el tema de fondo, que es el impacto que tuvo la guerra del Medio Oriente en el precio de la gasolina, todavía no está resuelto. Porque recordemos que esto es un sistema regulado: es el Estado el que calcula y determina el nivel de dinero que se necesita entre tarifa y subsidios.

Y cuando hizo estas cuentas, el precio del gasoil estaba en 1.740 pesos, cuando hoy está cerca de 2.100 pesos, y hasta algunas petroleras lo cotizan a 2.400. Ese enorme desfasaje en lo que es el segundo insumo, luego de la mano de obra, para una empresa de transporte, hace imposible brindar la totalidad de la frecuencia. Sumado a que se había generado este atraso en el pago de subsidios

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¿Cuál es, desde el punto de vista empresarial, el precio ideal en Capital y Gran Buenos Aires del boleto? Porque se habla siempre de las provincias, que es más barato, pero también es cierto que en pocas provincias la gente viaja con tres o cuatro servicios para llegar a su trabajo. ¿Cuál cree usted que sería un número cercano que pudiera dar respuesta al servicio?

Tengamos en cuenta, en primer lugar, que en el AMBA tenemos el boleto de colectivos más barato de Sudamérica: 700 pesos. Cuando Argentina es uno de los países que tiene el precio del gasoil más caro, con lo cual ahí hay una brecha que explica también todo el problema que significan los subsidios, las tarifas atrasadas.

Si nosotros sinceráramos el costo de la actividad y, pusiéramos un boleto de colectivo que cubra los costos de lo que hoy realmente cuesta mover un usuario en el AMBA, consiguiendo el gasoil y todo eso, estamos hablando de 2.100 pesos. Ese es el costo de mover un usuario en el AMBA: 2.100 pesos.

O sea, hoy lamentablemente es un escenario complejo, porque los costos se disparan, no está el poder adquisitivo y el Estado está en un ajuste fiscal. Entonces ahí tenemos que resolver la cuestión de fondo, que es lo que vamos a hacer en las próximas semanas con las autoridades, saber de qué manera se genera un mecanismo para que eso sea posible.

LT