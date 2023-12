Luciano Fusaro, el vicepresidente de AAETA, estimó de cuánto sería el aumento del transporte público. “Ayer el ministro Caputo dijo que va a reducir un tercio los subsidios. Si eso sucede, pasaremos del 90% actual al 60%, y eso implicaría una tarifa promedio de 400 pesos para el que paga hoy 40 pesos”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luciano Fusaro es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del transporte automotor.

Alejandro Gomel: Desde el día de ayer que se ven largas colas en las paradas de colectivos como resultado de la decisión de los empresarios del sector, en cuanto a empezar a espaciar las frecuencias como reclamo a un pago que le debe la Nación en concepto de subsidios. ¿Cuál es la situación hasta ahora? ¿Puede haber una solución para el asunto de los colectivos?

Las empresas de colectivos tenemos un impedimento, es importante aclararlo. Esto está lejos de ser una medida de fuerza, hay un impedimento real y fáctico, los operadores tenemos los ingresos congelados desde hace cuatro meses. Tenemos el mismo ingreso hace cuatro meses y la mayoría de nuestros costos se han duplicado, como el gasoil. Este es el motivo por el cual a las empresas se les hace imposible cumplir el 100% de los servicios. De hecho, la semana pasada, después de los fuertes aumentos del gasoil, ya había habido una merma en los servicios.

Sabíamos que esta semana iba a ser más difícil por cómo venía la inflación y el aumento de los repuestos que están dolarizados. En el día de ayer la merma fue del 30% aproximadamente, y hoy en la hora pico de la mañana el nivel del servicio fue solo el 50%. Las empresas están haciendo el máximo esfuerzo para brindar los servicios que puedan, pero si los ingresos siguen congelados y la inflación sigue viajando al 20% mensual, se va a hacer más difícil. Por eso tenemos mañana la reunión con el ministro Guillermo Ferraro, donde vamos a plantear este tema. En nuestro caso no fijamos la tarifa ni los subsidios pero estamos obligados a brindar este servicio porque es público. Para que esto sea posible, el Estado tiene que garantizar el cumplimiento del marco normativo. Si se cumpliese no habría ningún problema. El cálculo que hacemos desde los 400 pesos que percibimos hoy en día, entre tarifas y subsidios, con la inflación que hubo, es que ese valor se debería estar acercando a los 800 pesos.

AG: ¿Ustedes reciben 400 pesos por boleto de subsidio? El usuario paga entre 50 y 60 pesos y el resto serían 400 que ustedes reciben…

Claro, son 400 pesos que se dividen en 40 pesos promedio por pasajero y 360 pesos en subsidio. Son cálculos que se hicieron con la economía de septiembre.

AG: ¿Hay deudas o el reclamo es por el aumento?

La deuda está bastante al día, no es un problema de stock, sino de flujo. El stock de deuda se redujo pero el flujo está mal porque está calculado con valores de hace cuatro meses. El déficit que tenemos explica por qué las empresas no pueden dar todos los servicios.

AG: Si la respuesta del Gobierno es que “no hay plata” y no pueden subir subsidios, ¿el boleto de colectivo a cuánto debería ascender?

Primero hay que determinar el costo. Una vez que se determina el costo hay que determinar los subsidios y las tarifas. Hoy en día el costo se va a 800 pesos, el mes que viene estimamos saque serian 1000 pesos. Ayer el ministro Caputo dijo que va a reducir un tercio los subsidios, y si eso sucede, pasaremos del 90% actual al 60%. Eso implicaría una tarifa promedio de 400 pesos para el que paga hoy 40 pesos. La gente debería multiplicar por 10 lo que paga ahora, es un impacto enorme.

AG: Es decir que si uno paga hoy 60 pesos, pasaría a pagar 600…

Exactamente, el que paga 60 pesos pasaría a 600 pesos y el jubilado que paga 25 pagaría 250 pesos. Hay que considerar las dos condiciones: la baja de subsidios y el aumento de la inflación. Como es un problema que se arregla con plata y el Estado no la tiene, y probablemente la población no pueda soportar una multiplicación por 10 en el cuadro tarifario, tenemos que juntarnos con la autoridades para pensar cómo cumplimos el contrato de explotación en estas condiciones tan precarias: está en juego la movilidad de 11 millones de personas por día. Es muy grande el problema. Por eso es importante que nos juntemos y lo resolvamos urgente, si no las imágenes que estamos viendo en estos días se van a multiplicar y van a ser permanentes.

Claudio Mardones: Viene un momento de negociación en donde se ponen sobre la mesa varias variables que ya estaban, especialmente el tema de la cantidad de recorridos, el impacto de inflación y la deuda de los subsidios que usted cuenta que se ha reducido. Están negociando con un gobierno que ya en campaña había planteado una reducción drástica de los subsidios al transporte público. Hay otro antecedente que deben estar analizando, que fue la negociación con el flamante secretario de Transporte, Franco Mogetta, especialmente de las empresas de transporte público del interior, en donde finalmente hubo una serie de transferencias a partir de lo que les debía. Si está planteando que un aumento de este tipo puede afectar la movilidad de 11 millones de personas en el área metropolitana, en el corto plazo, ¿cuál sería la salida para evitar un shock en los bolsillos, en la movilidad y en el humor de los pasajeros?

Una solución en lo inmediato sería aumentar los subsidios para cubrir el impacto de la inflación y que las empresas puedan seguir trabajando con los precios actuales de gasoil. Después están las soluciones de fondo, que no son de un día para el otro. Hay gente que viaja en el transporte público que no debería recibir ningún subsidio. Yo viajo en transporte público y tranquilamente podría pagar una tarifa. Hay otros que a lo mejor podrían pagar con la mitad de la tarifa subsidiada. A un jubilado se le podría subsidiar el 90%. Esa inteligencia en el uso de los datos es una solución pero no es rápida ni de un día para el otro.

Después hay cosas más de fondo, como el rediseño de la red de transporte, porque también hay que pensar que si nos vamos a un esquema de tarifas altas, probablemente se pierdan pasajeros, porque el que pueda moverse de otra forma lo va a hacer. Hay lugares del conurbano en donde faltan colectivos y hay que meter más porque hay asentamientos y déficit de transporte, porque la flota de colectivos está congelada y no se puede aumentar desde hace más de 10 años porque los subsidios están orientados a la oferta en vez de la demanda. Son temas que no se hacen de un día para el otro, por eso lo inmediato para no afectar el bolsillo de la gente es poner más subsidios, y si no querés afectar a las arcas públicas hay que poner más tarifas, y hay restricción por los dos lados.

Es difícil desarmar este rompecabezas, las autoridades que asumieron hace dos semanas se encuentran con esta bomba activada que viene desde hace mucho tiempo, que se agravó este año, y les toca resolverlo porque son los que están como reguladores y autoridad competente ahora. Por eso, es una carrera contrarreloj y en el medio está la gente, las empresas y los trabajadores. Estamos dispuestos al diálogo y a buscar soluciones, pero necesitamos que el proceso empiece ya, porque en él, mientras tanto, está en juego la continuidad y permanencia del segundo sistema de colectivos más grande del planeta.

AG: Usted dice que la reunión la tienen mañana. ¿Ve predisposición del Gobierno en las charlas previas?

El ministro Ferraro es una autoridad que asumió hace dos semanas. El ministro nos transmite que es un hecho local, es decir que las autoridades competentes naturales son PBA y CABA. El tema es que el marco normativo del AMBA a lo largo de todos estos años indica que la responsabilidad la han asumido las autoridades nacionales. Por eso, si bien a mediano o largo plazo esto puede ser transmitido a CABA o PBA, hoy la competencia la tenía el Ministerio de Transporte y ahora la tienen el ministro de Infraestructura y el secretario de Transporte. Hay que ver cómo se conjuga esta mirada de mediano y largo plazo con las competencias que tenemos hoy en día.

