“Lula va a ganar porque la derecha está dividida”

El politólogo y sociólogo brasileño Emir Sader aseguró que Lula da Silva “va a ganar porque la derecha está dividida” y afirmó que las encuestas lo muestran vencedor “de todos en primera y en segunda vuelta”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que la oposición no logra unificarse entre el bolsonarismo, el mercado y los gobernadores, y remarcó que “para Lula es mejor” enfrentar a un candidato identificado directamente con Bolsonaro que a figuras con mayor peso territorial, como el gobernador de São Paulo.

Emir Sader es un politólogo, sociólogo brasileño de origen libanés. Se graduó en Filosofía por la Universidad de São Paulo, donde obtuvo una maestría en Filosofía Política y un doctorado en Ciencias Políticas. En esta misma universidad trabajó como profesor hasta su jubilación, además de ser secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología.

Recién entrevistábamos a un académico de una universidad argentina que decía que el ataque de Estados Unidos a Venezuela representa y muestra el fracaso de Brasil como líder regional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero ¿en qué sentido? Es una locura decir eso. Usted sabe que las debilidades del gobierno de Venezuela, desde cuando asumió, 20 países de América Latina no reconocían la victoria. Entonces estaba fragilizado desde luego. Además, mucha gente dijo en internet, comparando la resistencia de Salvador Allende con la forma como Maduro se entregó. La diferencia de uno y de otro. Por Dios. por Dios.

¿Qué es lo que pasó en Venezuela a su juicio?

Brutal. Imperialismo del siglo XXI. Operación monstruosa de Estados Unidos. Se dan el derecho de desembarcar en un país y secuestrar al presidente de ese país y llevarlo para ser juzgado conforme a las leyes norteamericanas. Es monstruoso lo que ha hecho Estados Unidos. Ahora, hay que apoyar al gobierno de él. Lo que hace Brasil, por los demás, y otros países también, que es la manera de que el chavismo pueda sobrevivir.

Día 763: Más que a Maduro, Trump quiere a Lula fuera del poder

El hecho de que la mayoría de los países de Latinoamérica no aceptaron el resultado electoral en Venezuela de 2024, pero que pasaran casi dos años y continuara allí el mismo Maduro, ¿no implica un fracaso del derecho internacional? Entrevisté a un exdiputado venezolano que vivía en el exilio y él decía que se sentía desatendido por el derecho internacional. Incluso planteaba que hasta la Corte de La Haya había pedido la captura internacional de Netanyahu, de Putin, pero nunca había habido ninguna declaración respecto de Venezuela.

Hay que separar. Una cosa es hacer la crítica de la modalidad electoral en que él se erigió. Otra cosa es sumarse a los venezolanos que han salido; y esa mujer que ganó el Nobel, esa es otra cosa. Son gente de derecha, incluso, ella quiso regalar su Nobel a Donald Trump. Una es que se debilitó porque se eligió sin presentar las actas. Eso fue una fragilidad, pero los latinoamericanos, todos, incluso España también, de Europa, apoyan el gobierno de él, que el chavismo siga.

Cuénteme si ese ataque de Estados Unidos a Venezuela tiene algún efecto en las elecciones de este año en Brasil y si usted cree que Trump va a intentar intervenir en contra de Lula, como lo hizo en las elecciones últimas de Argentina, en octubre, en contra del peronismo y a favor de Milei.

No, Lula logró establecer buenas relaciones con Donald Trump personalmente. Incluso varias de las tarifas ya han retrocedido respecto a ello. Además, han reconocido al principal juez del Supremo como un personaje importante. Suspendieron las sanciones que tenían en contra de él. Yo creo que no. Incluso el presidente de Colombia quedó de reunirse con él. Porque preocupaba la manera como Trump está tratando al presidente de Colombia, una cosa brutal. Yo creo que necesita apoyo psicológico. Es absolutamente descompensado en lo psicológico Donald Trump. Y en eso compartimos también varios comportamientos extraños de parte de él. Dijo que él es presidente de Venezuela, que quería anexar a Canadá, que sea una estrella más en la bandera norteamericana. Es un psicópata absolutamente.

¿Cuál va a ser el apoyo que va a contar el hijo de Bolsonaro en estas elecciones? ¿Cómo se imagina que va a evolucionar en la contienda electoral?

Lass encuestas: Lula gana de todos en primera y en segunda vuelta. Incluso porque la derecha está dividida. A los empresarios les gustaría el gobernador de São Paulo, Tarcisio. Exacto. De repente Bolsonaro lanzó a su hijo, que aparece como candidato de la derecha, que para Lula es mejor ese tipo que Tarcisio, que, bien o mal, es el gobernador de São Paulo, la provincia más fuerte de Brasil.

¿Cómo interpreta usted que la misma semana en la que Estados Unidos bombardea Venezuela sale finalmente aprobado el Acuerdo Unión Europea-Mercosur?

Es un porrazo a Donald Trump. Victoria del multilateralismo, victoria del Mercosur, victoria de Lula. Creo que sí, hay que conmemorar eso. Muchísimas victorias de Europa también. Europa se dio cuenta, Italia tuvo que ceder. Queda la resistencia siempre de los pequeños propietarios rurales franceses, que son la extrema derecha allá, pero aun así, liberado de la posición de Italia, propició esa victoria que el Mercosur tiene que conmemorar mucho. El tonto de Milei pasa a hacer elogios a eso cuando él dijo: “Quiero sacar a Argentina del Mercosur”. ¿Se acuerdan de eso? Y ahora viene casi como si fuera una victoria de él, es una caricatura de Donald Trump.

Confirman en Brasil que dejaron de proteger la Embajada Argentina en Caracas

Me dicen que en Brasil una parte importante de la prensa tradicional brasileña muestra siempre a Milei muy victorioso y es crítica de Lula.

La verdad es lo siguiente: el neoliberalismo fracasó en América Latina. No hay ningún país que pueda decir que anda bien con el neoliberalismo. Brasil y México, que andan bien, tienen políticas antiliberales. Entonces queda Milei. Entonces, los economistas neoliberales enarbolan el caso; una cosa es que gane la elección, que para nosotros es difícil comprender. Otra cosa es que, económica y socialmente, compare la situación de Argentina con la situación de Brasil y de México. No hay comparación. Ustedes lo saben. Económica y socialmente es un desastre en el medio de la Argentina, pero economistas de derecha en los medios de comunicación no tienen qué decir. ¿Ecuador anda bien?, ¿qué es lo que anda bien? No. Entonces toman el caso de Milei, valiéndose de una cierta ignorancia de lo que pasa exactamente en Argentina. Pero entre nosotros no hay ninguna viabilidad de eso que dice.

¿Cuál es la relación hoy entre los medios de comunicación más importantes y el presidente?

La cosa es que en Brasil anda muy bien, muy bien. Hasta el punto que esas victorias ahora de las películas brasileñas, el Globo de Oro, que es otra cosa importante para Brasil. Reconocieron el acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, no sé, siempre buscan una que otra cosita. A la derecha, de alguna manera, le incomoda que Lula se va a reelegir. Tratan de tener mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, para molestar. Tienen su candidato, claro, tienen que tener un candidato. Pero siempre los medios de comunicación son el partido de derecha en Brasil. Pero no pueden públicamente tratar mal a Lula. Siempre buscan una que otra cosita.

Pero no pueden tratar mal porque el país va muy bien: todos los índices económicos, crecimiento económico, la más baja inflación de la historia de Brasil, pleno empleo. No hay cómo hablar mal de eso. Porque les incomoda, a la derecha les incomoda el éxito de Lula. Porque hasta el tarifazo el prestigio público de Lula no era alto. No se entendía muy bien, pero después de eso Lula volvió a parecer como presidente que defiende a todos los brasileños, incluso a los empresarios, industriales y todo. Pasa a reconocerse a Lula defendiendo a Brasil contra los tarifazos. Fue un regalo que Trump le dio a Lula, así, sin darse cuenta.