María Eugenia Vidal: "La inocencia se demuestra en Tribunales"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "no es la primera vez" que el Presidente "opina sobre causas judiciales". Por otro lado, declaró que "me gustaría ser presidenta, pero también dije que me gustaría ocupar el puesto que me toque" y, por último, aseveró que "la inocencia se demuestra en Tribunales".

Te pido una reflexión inicial de por qué creés que esa metáfora, mítica, de la leona imprime tanto.

No nació de mí esa mención. Siento honra al escuchar que me digan así porque sentí que la Provincia de Buenos Aires necesitaba convicción. La leona no solamente es alguien que pelea, sino que también cuida a sus cachorros. Me parece una discusión secundaria.

Si es importante aclarar, más allá del derecho a manifestar que todo argentino tiene y debe ser respetado, que los juicios no se ganan en las calles, sino que en los Tribunales. La inocencia se demuestra allí con pruebas concretas. Esa persona debe defenderse y refutar esas pruebas.

Está bien la visibilidad política que esto tiene y que sea la vicepresidenta, pero no por eso no deja de ser una ciudadana más y tiene que atravesar un procedimiento judicial como corresponde, con las garantías, pero también acatando todas las instancias judiciales. No importa cuánta gente haya en las calles, eso no acredita su inocencia.

Ayer un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentó un pedido de juicio político a Alberto Fernández. Sin embargo, Gerardo Morales y Facundo Manes no están de acuerdo. ¿Qué opinión tenés sobre esto?

El pedido se hizo entre 115 o 116 diputados incluyendo a los dos bloques radicales con expceción de Manes, con lo cual es una decisión mayoritaria de todos los partidos donde figura el PRO, la coalición cívica, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy. Todo el bloque de Juntos por el Cambio, por primera vez presentó de manera común el proyecto de juicio político.

¿Por qué? Porque no es la primera vez que opina sobre causas judiciales, pero esta vez en términos muy graves. Se violó el artículo 109 de la Constitución que limita las facultades del presidente para interferir en causas judiciales. Es algo que lo entendieron los jefes de todos los bloques, incluyendo el de Manes, aunque después él pueda tener sus razones para no firmar. No comparto su mirada.

¿Ese argumento no vale también para la vicepresidenta? ¿No se le tenía que pedir juicio político a ella por haber interferido en temas judiciales?

En este caso, lo hicimos siendo la vicepresidenta juzgada. Por lo tanto, su derecho a la defensa pública, sobre una causa que la compromete, me parece que es válido.

Hay decenas de juicios políticos pedidos a lo largo de los años. Entiendo que es algo más del orden de lo simbólico que desde lo concreto. ¿Cuántas posibilidades hay de que esto prospere?

Hay dos cuestiones. Primero que nunca sucedió en el interbloque de Juntos por el Cambio que se pida un juicio político. En las anteriores ocasiones fueron los diputados que lo hicieron de forma aislada y no con todos los jefes y otros diputados acompañando. Eso marca una diferencia.

"Pepín" Rodríguez Simón le responde a Cristina Kirchner: "No conocía a Luciani"

Claro. Buscaba y no encontraba, pero Lilita Carrió pidió el juicio político hacia Cristina en diciembre de 2020.

Si, por eso digo que muchas veces hay iniciativa de los diferentes legisladores de un partido y la diferencia es que ahora hubo un acuerdo de todos.

La segunda distinción, es que nunca un presidente había hecho una declaración de la gravedad con la que lo hizo Alberto cuando dijo que esperaba que no se suicidara como Nisman. Todo en un contexto en el que tenemos un fallo de primera instancia y de Cámara en el que se procesa a una persona como partícipe necesario de un homicidio en el caso de Nisman, cuando en ese momento estaba por denunciar a Cristina. Esas declaraciones nos parecen de una amenaza y avallasamiento contra la Justicia que antes no había sucedido.

¿Creés que va a prosperar o es simbólico lo del juicio político?

Será una decisión de la Comisión de Juicios Políticos que evalúa cada uno de los pedidos y si estos prosperan. Muchas veces se hace porque se tiene la convicción y es necesario.

¿Cómo te ves en el futuro y cuáles son los proyectos que tenés en mente?

Estoy trabajando mucho en el tema empleo. La generación de trabajo y de calidad son cuestiones pendientes. Hace 12 años que la Argentina no genera empleo formal en el sector privado. En esa cantidad de años creció un 44% el trabajo informal y 30% el cuentapropismo y no se acrecentó el formal.

El empleo formal en el sector privado tiene mejores salarios y estabilidad, y es la mejor manera de promover que aquel que necesita mejorar su ingreso y que desee ascender socialmente pueda hacerlo. Esto no está pasando hace varios gobiernos. Parte de este problema es la legislación que no se reforma desde 1975.

Tenemos miles de argentinos que trabajan en plataformas, apps y que definen su jornada laboral, cuando empiezan y se desvinculan de ellas. En segundo lugar, hay un problema de la industria del juicio: hay 300 mil expendientes acumulados por juicios sobre accidentes de trabajo y audiencias programadas para 2025. Además, hay conflictos por despidos e indemnización. Muchas pymes tienen el riesgo de perder todo su capital.

Mauricio Macri afirmó que "Alberto Fernández violentó la Constitución" y le respondió a Cristina

El tercer problema son las cargas laborales. Es uno de los países latinoamericanos que más carga impositiva tiene. Esto también conlleva una reforma educativa.

¿Cómo te imaginás en 2023?

Soy parte del PRO hace 20 años y tengo una muy buena relación con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que ya lanzaron su candidatura presidencial. Me gustaría ser presidenta, pero también dije que me gustaría ocupar el puesto que me toque. Lo importante es construir una generación que cambie el país. Espero que el PRO tome la mejor decisión de quién será el candidato, aunque hoy no debe ocuparse de eso. Hoy por hoy, no participo de discusiones estériles, sino que recorro Argentina y trabajo sobre lo que le preocupa a la gente día a día.

BL PAR