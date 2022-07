Marta Cohen y la séptima ola de covid: "El virus no se hizo más letal pero sí más contagioso"

La médica patóloga, Mirta Cohen, dialogó en Modo Fontevecchia, por Radio Perfil FM 101.9 y Net TV, y expresó que "el 70% de los países desarrollados que eran los que más testeaban, ya no testean". Por otro lado, afirmó que "la gripe es una endemia" y, por último, explicó que "el virus no se hizo más letal pero sí más contagioso".

Hace 40 grados en Londres, inimaginable.

Si, exactamente. Lo normal aquí es 25 grados. En la Argentina parecerá que es poco, pero acá si es mucho, imaginate que hace 40 grados.

El cambio climático está haciendo lo suyo.

Estoy escribiendo un artículo sobre todo en lo que afecta el cambio climático para nuevas pandemias, ya que esto genera un estímulo para el cambio de hábitat de las especies y el desarrollo de las mismas.

Yendo a la existente. ¿Se está atravesando la séptima ola de covid? ¿Hubo 300 mil casos?

Si. Es impresionante la cantidad de casos. El número de muertos aumentó, eran 500 por semana y ahora ese número trepó hasta los 690 en el mismo período de tiempo. No son los 2.000 que tuvimos en algún momento, pero ya pasamos los dos años de pandemia y seis meses de todo esto. El número de internados está por los 300 mil y contando.

Se disminuyeron las cantidad de testeos en todo el mundo. Según un artículo, el 70% de los países desarrollados que eran los que más testeaban, ya no testean. Seguramente haya más de 300 mil casos. En fines de junio, 1 de cada 25 personas tuvo covid en el Reino Unido, incluyéndome. Con la nueva variante, Centaurus, se van a incrementar, va a ser prevalente y habrá un nuevo pico que ahora es por BA-4 o BA-5. A partir de septiembre será por la nueva variante.

¿Cómo ves que eso rebote en la Argentina de alguna forma parecida?

Todo llega. Vivimos en un mundo interconectado. Esta es una sub-variante porque es segunda generación de Omicron, es descendiente de la BA-5. Surgió en India y ya está en otros 15 países. Los casos aumentaron tanto aquí como en Estados Unidos, y se proyecta que en septiembre esta nueva variante genere un nuevo pico.

¿Septiembre por el comienzo del otoño?

Claro. Lo bueno es que hay dos nuevas vacunas que se están probando que son la de Moderna o la de Pfizer, las cuales están en fase dos y cubrirían a Omicron. Lo que diferencia a la Centaurus es que tiene 45 mutaciones, de las cuales hay 15 nuevas y dos son preocupantes que hacen que el virus pueda evadir los anticuerpos neutralizantes.

Entonces, una persona que tuvo Omicron se puede contagiar con esta, lo mismo que una persona que está vacunada, pero con una más desarrollada que espero que se la den a todo el mundo porque el virus cambió sustancialmente.

En Argentina se publicó un artículo en el que se diferencia la mortalidad de las personas que tienen dos y tres dosis de la vacuna. La mayoría de las personas está con tres y algunos casos con cuatro. Eso en el rango de un año y medio, ¿cómo sigue a partir de ahora? ¿Todos los años una dosis de refuerzo? ¿Cómo te imaginás el escenario a futuro?

Hay un virólogo de Seattle, que se llama Jesse D Bloom a quien sigo mucho porque estudia la evolución viral. Antes de la pandemia, lo hizo con el SARS-CoV-2 y llegó a la conclusión, en sus modelos, que la evolución del virus va iba a necesitar cambiar las vacunas cada dos años. Eso pasa con la de la gripe porque el virus evolucionada y hay que adaptarlas cada dos años

En primer lugar, la pandemia no acabó y el virus no se hizo más letal pero sí más contagioso. Antes muchas personas, sobre todo enfocándose en los chicos, no se contagiaban y ahora sí. Hay dos cuestiones acá, una que es que siga mutando y podría haber una más letal, por ahora no. Nadie puede predecir cuando termina esta pandemia. ¿Qué debemos hacer? Vacunar a las personas. África no está vacunada y el Sudeste Asiático tampoco.

¿Qué va a pasar cuando se termine? Se dice que este SARS-CoV-2 será el quinto coronavirus endémico y que va a haber que vacunarse una vez por año y lo deberán hacer las personas que se aplican la vacuna de la gripe, es decir, las personas más grandes, las que tienen vulnerabilidad. Lo más sensible es que, cuando surja la nueva y que esté modificada, la cual se espera para septiembre, se la den a todas las personas.

En esa diferencia que tienen los científicos entre endemia y pandemia. Todos conocemos que se acaba de contagiar y hay algunos que manifestaron cierta decepción porque se fueron a hacer el test y no les dio positivo, por lo que determinaron que la gripe era más fuerte que el covid. ¿Cuál termina siendo la diferencia entre los dos?

La gripe mata 17 mil personas por año en el Reino Unido, se divide entre personas grandes y niños. ¿Quiénes se mueren de covid? Esa es la diferencia. Porque fue variando y no es solo un cuadro respiratorio, sino que también puede afectar y causar un trastorno neurológico. Por ejemplo, ACV que se dan por el covid por afectar a los vasos sanguíneos, al contrario de la gripe que no afecta a éstos. El coronavirus puede generar infartos cerebrales, de corazón, trastornos a largo plazo como el covid prolongado con problemas cognitivos, respiratorios, entre otros.

Es decir, creo que en este momento el covid es más peligroso que la gripe. Por año, de gripe mueren menos que de covid, pero sí uno piensa en la gripe española no, esta causó 40 millones de fallecidos. La gripe es una endemia, era pandemia pero dejó de serlo en 1918. Ojalá el SARS-CoV-2 se convierta en una endemia, va a haber muertes anuales, sí, pero no va a tener esta brutalidad que tiene ahora.

