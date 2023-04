Martín Balza: "Para dialogar con el Reino Unido, primero tenemos que dialogar entre nosotros"

El veterano de la guerra de Malvinas y ex Jefe del Estado Mayor Conjunto Martín Balza aseguró que las Fuerzas Armadas actuales respetan los valores de la democracia y es necesario fortalecerlas. "Hay que tener unas FFAA que tengan un mínimo estado para desalentar las amenazas", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), donde también evocó el aniversario de la guerra..

¿Qué hizo este 2 de abril?

Lo pasé casi todo el día en mi casa. A la mañana fui a desayunar con mi esposa por acá cerca.

Siempre se habló de los ciclos de la economía y la historia, como el caso de Malvinas y la crisis del 2002, ¿cuando mira hacia atrás encuentra en Malvinas un punto de inflexión en la historia argentina que tiene que ver con la democracia?

Coincido, fue un punto de inflexión. Lamentablemente, la derrota de Malvinas influyó, en un contexto psicosocial y económico totalmente adverso. Había, además, un desprestigio de nuestro país como consecuencia de la violación de los Derechos Humanos. De todas maneras, ese golpe cívico-militar ya era insostenible.

Después de 1955, en el Ejército, en el contexto de las Fuerzas Armadas, hubo un cambio respecto de lo anterior. En 1956, en Uspallata, pude apreciar lo que se había hecho en las FFAA en la primera mitad del siglo. Luego, en la segunda mitad, tuvimos un enemigo interno que era el comunismo. Después se agregó otro enemigo doméstico: el peronismo.

Por eso el Ejército se preparaba para un marco interno que contribuyó a desprofesionalizar.

1982, 2002, ¿2023, 2024, 2025?

Después del golpe militar, el intento de recuperar Malvinas fue un disparate, el error más grande desde el punto de vista político y militar.

Eso produjo un cambio que contribuyó al advenimiento de la democracia, en donde las Fuerzas Armadas han dado una muestra de respeto al poder civil y a las instituciones republicanas. Esto muchas veces no lo reconocen algunos políticos, aunque gran parte de la sociedad sí. Tuvimos que soportar seis golpes de esta índole en el último siglo. Ya lo superamos, por suerte.

Me duele escuchar algunas palabras acerca de las fuerzas armadas, porque muchos no separan a las fuerzas militares de hoy de la aventura de Galtieri con Malvinas, y estas son otras fuerzas.

Usted remarcaba la palabra “cívico”, ¿cuánta responsabilidad tuvieron los civiles en el golpe de 1976?

Mucha responsabilidad, en esa dictadura y en las anteriores.

Raúl Alfonsín, que tuvo que conducir la transición política más difícil, sostuvo que “todos los golpes de Estado han sido cívico-militares, por eso no podemos negar la responsabilidad del factor militar, ni tampoco la instigación ideológica y política de los sectores civiles”. Y fue así, tal cual.

Alberto Fernández recordó el último golpe militar y aprovechó para criticar a Mauricio Macri

En los golpes anteriores, cuando yo era teniente, muchos políticos iban a hablar con los jefes en los cuarteles. Y eso lo aprecié antes del derrocamiento de Arturo Frondizi y de Arturo Illa. O sea que fue sustancial la responsabilidad civil. Hay 800 adherentes a los principales partidos políticos que ocuparon cargos durante el proceso cívico-militar, después del golpe de 1976.

Claudio Mardones (CM): Santiago Cafiero formalizó la clausura del comunicado firmado en 2017, así se clausuró la posibilidad del vuelo que venía de San Pablo, hacía escala en Córdoba y llegaba hasta la base militar de Monte Apacible. ¿Cómo se puede reconstituir el vínculo con los habitantes de las islas y cuáles son las chances avanzar en una estrategia en torno a Malvinas y a los isleños a partir de ahora?

Yo no soy político ni politólogo, pero creo, sobre el tratado diplomático que mencionó, que Cafiero habrá tenido los elementos de juicio y asesoramiento que yo no tengo. Sin embargo, me hace preguntar si era necesario denunciar el tratado firmado y clausurarlo. Tal vez había que modificarlo pero no anularlo.

Con respeto a los isleños, ellos deben comprender que vamos a estar siempre a 400 kilómetros de distancia y no a 13 mil kilómetros como Londres. Pero, además, no somos enemigos de ellos. Hay dos patas que se tiene que sentar a negociar, Argentina y Gran Bretaña, pero 3500 isleños no son una pata más.

El falaz argumento de moda que usan los malvinenses para justificar la permanencia británica en Malvinas

Sin embargo, eso no tiene que significar agresiones. Tiene que haber un acercamiento respetuoso, escuchando sus intereses y ofrecer lo que podamos. No hay que seguir el camino de la agresión. Al respecto de los vuelos, no sé si era necesario cancelarlo.

Argentina debería construir una solidez política y económica ante el mundo, evidenciada en un disenso respetuoso. Para dialogar con el Reino Unido, primero tenemos que dialogar entre nosotros.

Un momento importante fue el alegato de José María Ruda ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Al año siguiente vino la resolución 2065 y no tuvo ni un voto negativo. Incluso el Reino Unido se abstuvo en lugar de votar en contra.

Desde ese momento, no hubo solidez en ningún aspecto, y esta cuestión de Estado es algo que debería ser consensuado, y para eso está nuestro Parlamento.

Malvinas: la falacia del pretendido autogobierno

Con todo esto llego a una reflexión: en muchos países, como en Estados Unidos, en la parte militar, el jefe del Estado Mayor está dos años con un presidente y otros dos con otro. De esta manera, quienes están conduciendo las FFAA no están sometidos a ninguna influencia política. Malvinas es una causa nacional, acá siempre cambia el Gobierno y cambia la política con Malvinas. No se puede así.

En este siglo, en las Fuerzas Armadas ha habido una desatención objetiva que se transforma en un estado de indefensión para los objetivos estratégicos que sólo ellos pueden custodiar.

"Menos del 10% del Ejército estuvo en Malvinas"

No se puede negociar si se renuncia a ser fuerte. O sea, hay que tener unas FFAA que tengan un mínimo estado para desalentar las amenazas. En Malvinas no se rindieron las Fuerzas Armadas sino la nación argentina, no hay que olvidar que el 7 de abril de 1982 concurrieron los presidentes de todos los partidos políticos a la jura de Mario Benjamín Menéndez, de quien no quiero hablar. Uno de los que no asistió fue Raúl Alfonsín. El que presidía esa jura era el ministro del Interior de esa sangrienta dictadura.

Pocos, pero hay: ¿Cuántos habitantes de Malvinas se definen como argentinos?

Otra cosa: menos del 10% del Ejército estuvo en Malvinas, no como dicen algunos diputados.

Al respecto de la Armada, se borró por decisión de Jorge Isaac Anaya, ni siquiera intentó disputar el espacio marítimo. La Fuerza Aérea, por su parte, tuvo un comportamiento profesional. Pero para tener una mínima posibilidad de éxito en una guerra insular hay que tener superioridad o dominio del mar o del aire en la zona. Y eso era totalmente británico. Vale recordar siempre que son los países los que hacen la guerra y son los políticos los que mandan pero no mueren en las mismas.

¿Quiere dejar un mensaje para la sociedad?

Les mando un fuerte abrazo a todos los Veteranos de Guerra pero con especial énfasis a los litoraleños. Nunca los voy a olvidar. Y les quiero pedir a todos los argentinos una oración por todos los caídos en Malvinas, argentinos y británicos también. Todos ellos siguen viviendo.

AO FM