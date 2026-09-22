Martín Cabrales: ”Me gustaría que el País tuviera continuidad de una política, hoy parece que es Milei”

Martín Cabrales, empresario y referente de la industria alimenticia, analizó el presente de la producción argentina, el impacto de la apertura de las importaciones y los desafíos que enfrentan las PYMES. En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), destacó la necesidad de generar condiciones de competitividad y defendió el rol de la industria y del sector privado como motores de la generación de empleo.

Cabrales también repasó su experiencia durante los años 90, comparó aquella etapa con el presente y explicó cómo evolucionaron tanto su empresa como los hábitos de consumo. Además, habló sobre su relación con distintos gobiernos, la producción de café en Tucumán y Salta, su mirada sobre Javier Milei y Axel Kicillof, y planteó su expectativa de que la Argentina pueda sostener una política de continuidad en el tiempo.

Martín Cabrales es un abogado y empresario de la industria alimenticia. Pertenece a la tercera generación al frente de la compañía familiar Cabrales Ex Sociedad Anónima, marca líder en el país en la importación, tostado y distribución de cafés, vinos y en la producción de tés y otras infusiones. Bajo su dirección, la firma comenzó a impulsar un hito histórico: las primeras pruebas y convenios para desarrollar la producción local de café en el norte argentino. Es vicepresidente de la Cámara Argentina del Café de la COPAL. En el año 2018 recibió el prestigioso premio Konex de Platino como el mejor empresario de PYME de la década. También ha sido distinguido de manera consecutiva dentro de los 100 líderes con mejor reputación corporativa en Argentina por el ranking Merco.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y felicitaciones también, Martín, por la mención de honor Presidente Julio Argentino Roca. Y ahí, en tu discurso, destacaste la importancia de la producción, del trabajo, un tema que hoy la industria... Este último trimestre cayó 1,3 respecto del trimestre anterior. Está en una cifra casi de dos dígitos de caída sobre hace dos años. Vos sos un activo dirigente del sector. Así que me gustaría primero un balance de cómo ves la situación de la industria en general, de las PYMES en particular y, de alguna manera, a través tuyo, un termómetro de la economía.

Buen día, gracias. Bueno, es difícil hablar de la industria en general porque es muy heterogénea la industria. Entonces, según dónde te pares, es cómo ves la foto del día. Yo tengo mucha confianza, mucha esperanza en cuanto a lo que es industria nacional porque, como acabas de decir cuando me dieron el premio en el Senado, yo creo que no hay un país sin industria, sin desarrollo, sin valor agregado, porque la industria, el sector privado en general, es el que tiene que dar trabajo, es el dador trabajo natural. Y hoy Argentina justamente una de las carencias grandes que tiene es la falta de trabajo. Pero hay también que ver la película entera. Hoy podés ver la foto y sí, la foto en cierta forma angustia en algunos sectores, sobre todo mencionaste las PYMES, en algunas PYMES o en muchas PYMES, pero hay que ver de dónde venimos y también a dónde vamos. Por eso creo yo que el papel del industrial, el papel del comerciante chico, del hacedor, es fundamental en el futuro, en el desarrollo, en el bien común de todos los argentinos.

Y entonces, como decías, es muy diversa porque no hay solo una industria, es una suma de industrias. Los datos que nos damos son el promedio de las que suben y las que bajan. Ahora son muchas más las que bajan que las que suben para que el promedio sea negativo.

Exactamente. Y matemáticamente es así. Entonces, por eso te dije, hay que ver de dónde venimos y a dónde vamos. Yo creo que a futuro, si se dan las condiciones, es decir, yo creo que Argentina, el marco en el cual tenemos que ser extremadamente competitivos, y es la realidad, hay que competir con el mundo, si se dan las condiciones Argentina puede tener una industria muy competitiva porque ya es un país que tiene un entramado industrial a lo largo y a lo ancho del país muy fuerte, con economías regionales muy marcadas. En el rubro nuestro, en el sector alimentación, somos extremadamente competitivos. Lo que pasa es que tenés una historia que continúa, es decir, falta mucho todavía por hacer para mejorar eso.

Javier Milei llegó a Nueva York y podría encontrarse con Donald Trump durante el Escudo de las Américas

A ver si hay una cultura industrial que se construye a lo largo de generaciones y que no se borra porque en determinado momento se abra la importación y podríamos decir, el dólar esté subvaluado. Hay cosas que se construyen como cultura a lo largo de generaciones y que eso la Argentina tiene una demostración de haber sido el primer país latinoamericano con industria.

Por supuesto, y tiene un ADN industrial sumamente fuerte y somos muy competitivos. Y entonces yo creo, a mí no me asusta que me abran la importación, de hecho compito y he competido siempre con productos importados terminados. El tema es nivelar la cancha, llamarlo como quieras, condiciones de igualdad frente a otros países, pero en cuanto a competencia por apertura de importaciones, no veo que Argentina no pueda competir. Siempre y cuando se den las condiciones. Si vos tenés una carga fiscal altísima, tenés un costo laboral, tenés tema de costo logístico. Hoy es más caro mandar un camión de pronto a Córdoba que un container a España, es insólito. El costo de la energía, estamos en reuniones permanentes con el Gobierno. Ahora las PYMES, el tema de que les embargan las cuentas, bueno, hay que ver toda esta transición, todo este camino, que necesitamos sí o sí transitar hacia un país, hacia un modelo distinto, cómo se hace y con qué apoyo se hace, con qué estrategia.

¿Cuántos años llevás al frente de tu empresa?

La empresa tiene 85 años, yo estoy hace mucho menos y yo... No sé, estoy trabajando en Cabrales desde los 20 años. Pero no estuve al frente de Cabrales.

Pero atravesaste los años 90.

Sí, mucho.

¿Qué similitudes, qué oportunidades, qué amenazas se parecen o no con aquellos años?

A mí me gustaron mucho los 90. Es decir, yo rescato de cada época cosas positivas. En los 90 rescato muchísimo, sobre todo por la estabilidad monetaria, el uno a uno. No había una industria... Porque se habla de la importación. En los 90 nosotros, Cabrales, aprovechó ese período e importó muchos productos terminados. Pero no existía una industria tan desarrollada en ese sector, de pronto en el sector de alimentos. Después sí, nosotros tecnificamos mucho la fábrica, invertimos mucho en la producción. Entonces eso nos sirvió después para dar el paso y competir contra...

¿Fabricando?

Fabricando. Es decir, nosotros hacemos lo que no hace la Argentina. Nosotros importamos un commodity. Argentina es una exportadora de commodities. Nosotros importamos un commodity...

¿Qué es el café?

Lo descomoditizamos, le damos valor agregado, le ponemos marcas, lo vendemos en el mercado local. Y si podemos, y cada vez más, si Dios quiere, exportamos. Argentina hace el proceso contrario. A mí la década de los 90, como toda la... Te voy a decir la verdad, cada vez que yo he tenido oportunidad, lo que he hecho es invertir en fierros en la fábrica.

Decime, presentaba el locutor recién y hablaba de crear, producir café autóctono en el norte de la Argentina, imagino que hoy, con la importación, eso se debe dificultar.

No.

¿No?

No, porque es... Eso es por el cambio climático. Eso es por el cambio climático. De pronto ahora hay tierras en Tucumán y en Salta que son más aptas para producir café, para sembrar café. Y estamos haciendo pruebas. De hecho, ya hice... Hemos tomado la bebida, hemos hecho pruebas en laboratorio y da muy bien. Y hemos firmado un convenio con Jaldo, con el gobernador de Tucumán, para comprar las cosechas en Tucumán. Estamos viendo tierras para comprar. También Cabrales está en ese proceso, tanto en Salta como en Tucumán. Y sería como un café de especialidad, ahora que están de moda los cafés de especialidad. Sería un café como un Malbec argentino mendocino. Sería un café tucumano. No es que va a sustituir la importación de café crudo, pero va a contribuir también a que no salgan tantas divisas, para que haya un café argentino, para poder exportarlo. Sí, estamos viendo eso.

El Gobierno recibe a la UIA: los industriales reclaman medidas de alivio para pymes

Ahora, hablame específicamente de tu rubro. Los sectores alimenticios marcan caídas de consumo en términos físicos, desde la leche hasta no simplemente los supermercados, sino puntualmente incluso los fabricantes. ¿Cómo es el caso del café en particular?

El café en particular, Argentina no es un gran consumidor de café. Internamente. Nosotros consumimos más o menos 45 millones de kilos al año. Es decir, que sería un kilo por habitante, contra países como los nórdicos, como Finlandia, que están 12, 13 kilos por habitante.

12 veces más.

Sí. El promedio mundial debe estar en 4 o 5 kilos. Es la bebida que más se consume después del agua. Es decir, que la región tampoco, salvo Brasil, que debe estar en 5 kilos, 6 kilos. La región, lo que sería Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, son países de bajo consumo. No solo tenés el mate, sino tenés todo lo que se ingiere a la mañana, los lácteos, porque hoy se desayuna muy distinto a cómo desayunábamos nosotros, que desayunabas café con leche, con pan y manteca, no sé. Ahora yo veo los desayunos con cereales, lácteos, huevo, palta. Es decir, todo lo que ingiera a la mañana compite, de alguna manera. Nosotros hemos hecho muchas asociaciones con La Serenísima, tenemos café líquido, capuchinos, tenemos de todo, justamente, para entrar en el desayuno, que es el 60% del consumo de café en ese momento.

¿Habías dicho 45.000?

45 millones de kilos te dije por año.

45 millones de kilos. ¿Es lo mismo en 2023 que en 2026?

Sí, más o menos es lo mismo, pero lo que han cambiado mucho son los hábitos de consumo. Cómo se consume, si se consume más en el hogar o fuera del hogar. Hay que saber leer muy bien al consumidor. El consumidor conoce mucho más, conoce mucho más. Entonces, de pronto, tenés que largar productos con mayor valor agregado, como pueden ser las cápsulas, y tenés que ver dónde se desarrolla el consumo. Hoy yo creo que el consumo en algunos sectores, sobre todo en el medio alto, se desarrolla más fuera del hogar que dentro del hogar.

O sea, concretamente, dentro del rubro alimenticio, vos sos una excepción. El café es una excepción.

Diría que ahí, porque si vos ves también en el rubro gastronómico, hay muchos gastronómicos que les va bien, varios restaurantes, confiterías. El 50% de mi venta va a ese sector, el otro 50% va dentro del hogar. Ahí vos ves, según el sexo, no se puede hablar en general, porque hay una caída de ventas también en lo que es confiterías, bares, restaurantes y también en la hotelería. Pero es según el nicho al cual apuntes y al cual lleves tu negocio. También tenés cadenas como YPF que crecen todos los días, es decir, que es impresionante el crecimiento que ha tenido. Entonces depende. Havanna es una cadena que, si bien ha tenido caída en algún momento de venta, también mantiene su volumen de venta de café.

¿Qué hace que vos seas PYME?

Yo sigo siendo PYME. Para mí el cuento de la PYME, la grande, la mediana, yo me creo todavía chico.

¿Y por qué?

Porque quiero crecer más.

¿Por qué?

Porque quiero crecer más, porque quiero seguir creciendo.

O sea, vos decís que si te percibís grande, te falta el incentivo.

Sí, sí.

¿Cuántos empleados tiene?

472, debe haber ahora.

¿Y ventas anuales?

Ventas anuales, 150 millones, más o menos.

¿De dólares?

Sí. Es una empresa familiar, de Mar del Plata, sigue estando ahí, seguimos los Cabrales. Si bien la empresa está totalmente profesionalizada, yo soy el más grande de la empresa, pero está totalmente profesionalizada. Ya está la cuarta generación, hay un protocolo familiar, hay un montón de filtros y de cambios; si no, las empresas familiares no subsisten. Me sigo percibiendo, me encanta ser empresario y ser industrial, no me gusta mucho la palabra hacedor o emprendedor, me gusta más industrial.

Me decías acá la producción recién, pero ¿y cómo? Si Buenos Aires, como bien, es percibida como una de las ciudades con más cafés, ¿cómo se consume menos café? ¿Hay una particularidad de Buenos Aires con el resto del país o cómo se explica eso?

Es que se consume café en las ciudades importantes, en las ciudades grandes. Tucumán también, como ciudad, consume mucho. Para mí es una rareza. Sí, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, después vos salís al resto, al interior, y ahí ves otros hábitos.

Conociste a Menem.

Sí, mucho.

Y conociste a Milei.

Sí.

¿Encontrás alguna reminiscencia de lo de hoy con los 90 y en la diferencia entre un líder y otro?

Es distinto. Es decir, pueden tener una concepción, es decir, creo que Milei reinvindica mucho a Menem, es más, lo dice, pero a título personal yo no lo conozco tanto al presidente Milei, lo he conocido mucho más al presidente Menem.

Luis Caputo salió a militar su plan ante los mercados, mientras el FMI audita y Milei busca otro guiño de Trump

Bueno, ya tuvo 10 años entonces.

Bueno, no sé. Milei no juega al golf, no tiene la relación de pronto personal que tenía Menem con los empresarios, o no sé. Como personas los veo totalmente distintos. De pronto pueden coincidir en política, pero no me parecen personalidades parecidas. Pero sí que políticamente, de pronto, la estabilidad de la moneda. Pero era un país también distinto, como te dije al principio, no existía la industria que existe hoy. Yo importaba productos que hoy no importaría: aceite de oliva. Yo era un importador de aceite de oliva. Hoy, de cerveza, fui el primero que trajo cerveza en lata. Hoy, ¿a quién se le ocurriría traer cerveza en lata? Está lleno de cerveza en lata. Aceite de oliva.

Yo voy a decir que el país se industrializó.

Muchísimo.

¿Y esa industrialización tuvo que ver con el kirchnerismo?

Tuvo que ver con el kirchnerismo. Creo que Néstor Kirchner, en la parte de Néstor Kirchner, hay una mayor industrialización. Creo que tiene que ver con el menemismo, tiene que ver con el menemismo porque hubo, a pesar de la crítica, hubo de parte de Menem la posibilidad de abrir, de conocer el mundo, de ver otras industrias. Yo aprendí muchísimo de Budweiser, representando a Budweiser en la Argentina. Eso me sirvió mucho. Y bueno, sí, y tuvo también que ver con parte del gobierno de Néstor Kirchner. Yo no estoy de acuerdo con las economías cerradas. Yo creo que las economías cerradas crían, de alguna manera, hijos sobreprotegidos y que después le abrís la puerta de la calle para que vayan a jugar y los pisa un auto. Es decir, yo creo que hay que competir, eso y que la economía tiene que ser abierta porque el mayor beneficiado es el consumidor y, en el consumidor, en la gente, es en lo que hay que pensar. Pero bueno, una apertura que de pronto con igualdad de condiciones en determinados parámetros.

¿Te molesta que el presidente insulte a algunos industriales?

Mirá, yo no estoy acostumbrado a esas formas. Es decir, no creo que insulte al industrial en general, pero de pronto... las formas no me parecen necesarias, no sé. Tampoco me meto en esa interna que no es mía, pero yo no haría, yo no insulto, no me va.

¿Quién te gustaría que sea presidente en 2027?

Yo por ahora hay dos candidatos nada más, por lo menos Kicillof y el presidente Milei. Bueno, me gustaría, no sé lo que me gustaría a mí, me gustaría que el país tenga la posibilidad de continuidad de una política, ¿quién la lleve a cabo? ¿Hoy por hoy pareciera que es Milei, no lo sé. Todavía a Kicillof lo conozco poco como candidato.

¿Y en el 23 votaste por Milei?

¿En el 23 voté por Milei? Sí, voté por Milei.

¿Y estás satisfecho?

Nunca estoy satisfecho. Yo creo que nadie está satisfecho. Es decir, es como preguntarme si estoy satisfecho con lo que hago. Es decir, puedo hacerlo mejor, puedo hacer mucho más. Creo que hay mucho para hacer en Argentina, creo que Argentina tiene un gran futuro. En realidad, no lo estamos viviendo, es el gran futuro en el presente. Creo que, como te dije, la foto no me parece tan buena, pero la película me parece mejor.

¿Sos optimista?

Totalmente, totalmente optimista y soy optimista con la industria porque considero que cualquiera que quiera llevar adelante la Argentina va a ser de la mano de la industria, del sector privado en general, industria, comercio, como lo llames.

Felicitaciones, Martín.

No, a vos sí, muchas gracias, porque tenemos una relación. Tengo que contar que, cuando empecé, una de las editoriales con las que trabajaba únicamente era con Perfil. Me acuerdo de Sechi, todavía, gerente comercial de aquella época, gran maestro y muy generoso.

Años 80. Martín Cabrales, muchísimas gracias, un gran placer.

Gracias.



LMM