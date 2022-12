El abogado y dirigente político, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que "lo que ocurre es que hay una degradación en la calidad de la representación". Por otro lado, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que antes se necesitaba trayectoria para llegar a la Cámara de Diputados y actualmente no. Las críticas a Cecilia Moreau.

En contexto de lo que sucedió en el Congreso, recuerdo que Alberto Pierri pudo ser elegido como presidente de la Cámara de Diputados por unanimidad durante más de una década y ahora no duran ni un año.

Antes había un marco de respeto y reciprocidad. En el caso puntual de Alberto, fue once veces consecutivas votado por unanimidad porque en el ejercicio de su función valoraba la palabra y tenía compromisos que asumía en el marco constitucional. Más allá del partido al cual respondiese, siempre hizo valer la entidad de Diputados y la importancia del Congreso.

Es una figura destacable y que debería ser imitada por cualquiera que ejerza ese lugar, que requiere de vocación y respeto por los acuerdos.

Lo que pasó es que la presidenta se había comprometido para elegir a los representantes ante el Consejo de la Magistratura y lo rompió por alguna orden o instrucción que recibió, y esto provocó una lesión enorme a su liderazgo. Cecilia Moreau carece de la confianza de todos los sectores políticos. Pierri se mantuvo tanto tiempo porque tenía el valor del respeto institucional y el mismo que le tenían los opositores.

Lo que ocurre es que hay una degradación en la calidad de la representación. Antes para llegar a la Cámara tenías que tener una trayectoria. Yo había sido concejal, intendente y dos veces legislador de Río Negro, es decir, había pasado por la carrera pública desde la base misma. En un momento determinado fui representante de la provincia como candidato a diputado y luego también tres veces como senador.

No quiero desmerecer ni ofender a nadie, pero en la trama de la decadencia y el proceso de deterioro profundo de las instituciones aparece que, indudablemente, gente que no está a la altura del lugar que ocupa y que no conoce el respeto.

Mientras yo fui presidente del bloque, no se podía tomar mate de bombilla en el Senado, que puede ser una pavada para muchos, pero para mi no. La estética y la imagen, el ir bien vestido hace una representación, no se puede ir con camperones, vaqueros o zapatillas, es el Congreso Nacional. Para que te respeten, te tenés que hacerte respetar.

Lamentablemente, fuimos perdiendo calidad en la representación política que es uno de los problemas que tiene el país. El segundo es el mal gobierno de Alberto Fernández que pone en crisis todo el sistema de gobernabilidad y la creencia en el sistema de partidos. También le pega a la oposición.

Le va a costar mucho al oficialismo reconstruir la autoridad y el liderazgo de Moreau en la presidencia de la Cámara Baja porque vulneró las reglas de la convivencia y de los acuerdos ya suscriptos por todos los bloques y retornó en una decisión que ya se había plasmado frente al Consejo de la Magistratura.

La eligieron por sus cualidades políticas, no por una cuestión de género. Claramente se la tiene que tratar con respeto, pero éste es de ida y vuelta, por eso Pierri duró 11 años, que es uno de los hechos más sobresalientes del periodo de los '90, donde había un nivel de representación y calidad política elevada en Diputados.

