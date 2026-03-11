Mónica Frade: "Los legisladores se deberían haber levantado cuando Milei los atacó en el Congreso"

“Los legisladores se deberían haber levantado cuando Milei los atacó en el Congreso”, afirmó la diputada nacional Mónica Frade, integrante de la Coalición Cívica, al cuestionar el comportamiento durante la Asamblea Legislativa y advertir sobre lo que considera el "deterioro" institucional del país. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la dirigente también llamó a construir una "alianza parlamentaria" y afirmó que el presidente Javier Milei actúa como “instrumento” de Estados Unidos.

Mónica Frade es una abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con especialización en derecho al trabajo. Es diputada de la Nación por Buenos Aires desde el año 2019. Integra el bloque de la Coalición Cívica y el interbloque Unidos.

Quería reflexionar con usted sobre el pasado y el futuro. Estamos camino a que desaparezcan directamente partidos que representan una mirada democrática y progresista. ¿En 2027 la Coalición Cívica va a tener representación en el Congreso? ¿Corre riesgo de no tenerla? El radicalismo está en una situación donde ya cuesta decir si es un partido o no.

Me parece que estamos asistiendo a un tiempo de reformateo de los espacios políticos. Creo que hemos quedado todos muy atomizados. Era un proceso que ya venía y que se precipitó con este Gobierno, que ha colocado a todos los sectores políticos un poco. En ese reformateo está lejos de desaparecer una socialdemocracia. Es más, creo que ese es el camino, no solo por un tema ideológico, sino porque creo en la moderación, en el alejarnos de esos polos que creo que tan mal le hacen al país. A lo mejor así se aplaca un poco el pragmatismo, que creo que es lo que nos está faltando. Me parece que la clase política argentina debería desacelerar ese pragmatismo que nos conduce solo a lo electoral y comenzar a discutir un diseño de nación, un diseño de país. Contrariamente a lo que pareciera, me parece que es el momento, es un momento de mucho desafío para todos nosotros.

No pudiera tener un deseo más compartido. Mi pregunta es cómo: el 60% de la población rechaza las políticas del gobierno, pero la oposición no logra construir una alternativa. ¿Cómo se imagina esa nueva socialdemocracia que tiene que surgir?

Yo me la imagino y estoy dispuesta a trabajar para eso. Me parece que en este desafío que tenemos que construir una transversalidad y es muy interesante. Recién lo escuchaba a José Glinski, un colega en la Cámara, que no tiene nada que ver con mi sector político y, sin embargo, coincido 100% con la mayoría de las cosas que ha planteado. Me parece que nosotros tenemos que buscar esos denominadores comunes entre personas que tenemos una idea común de un presente y un futuro. Por supuesto, siempre los liderazgos vienen después, y siempre surgen, pero me parece que debemos partir de una discusión profunda de cuáles son los lineamientos que nosotros vemos como los más favorables para sacar a la Argentina adelante, que desde mi punto de vista no son los actuales.

Miguel Ángel Pichetto plantea perdonarse desde el peronismo. ¿Se parece en algo al Pacto de la Moncloa, de tratar de buscar la construcción de una especie de reconciliación de todas aquellas fuerzas que no comparten las sillas de Milei?

Lo que está haciendo Miguel es recomponer el espacio peronista. Quizá él también esté pensando en que estemos mirando lo mismo, con preocupación, porque estamos queriendo ver una salida a todo esto. Yo creo que debemos caminar a una especie de Pacto de la Moncloa. En esto de los perdones o en esto de los límites de esa transversalidad, tenemos que ser claros en que tienen que existir. Es decir, yo no acuerdo ningún perdón con los genocidas, y la verdad que no tengo ganas de reconciliarme con los que se han robado el erario, porque me parece que tenemos que tratar de construir algo que sea un poco más ejemplificador. Si no, vamos a incurrir en los mismos problemas. Pero yo creo que es posible, por supuesto que, si no, no militaría, incluso no estaría en la Cámara de Diputados.

Esos son los límites, ¿no? Por un lado, los genocidas y, por otro lado, las personas condenadas por corrupción. ¿Permite reconstruir el peronismo o el peronismo está anclado en el tema de la defensa de aquellas personas que están acusadas por corrupción, condenadas por corrupción? El caso de Cristina Kirchner, para ser concreto. ¿Sin el peronismo no se puede construir esa otra alternativa de gobierno?

No, no creo que todo el peronismo esté en esa línea. Es más, creo que hay todo un debate. No voy a hablar de la interna del peronismo.

Podríamos decir más que la interna del peronismo, de todo el campo político que representa el 65% de la gente que no está de acuerdo con el Gobierno, que no está articulado y, por lo tanto, no puede plantear una alternativa que además es necesaria. La democracia necesita siempre que haya alternativa.

Por supuesto, pero lo peor que nos puede pasar es tener alternativas, sobre todo en un momento con ciertas características. En lo personal creo que esta necesidad de hurgar en una alternativa transversal tiene que ver con la preocupación y las alertas que a mí me despierta este tiempo presente.

Dentro del espectro peronista están quienes siguen reivindicando la libertad de una persona que ha tenido todos sus mecanismos para defenderse en todas las instancias judiciales y que ha sido condenada. Me parece que eso es un error porque me parece que eso alimenta mucho el éxito del Gobierno. Pero sí hay otro sector muy importante que ve incluso con preocupación eso y que creo que es muy importante que podamos iniciar un diálogo en esta mirada a futuro. Yo hablo de una barrera democrática. Me parece que los que creemos en la institucionalidad, en la República, en la división de poderes y en la supremacía de la Constitución, tenemos el desafío de generar una barrera democrática.

El peronismo, por su capilaridad nacional, porque todavía no pasó por el proceso de insignificancia que desgraciadamente pasó el radicalismo, del cual la Coalición Cívica es un anticipador de la indicación de que eso estaba pasando. ¿El peronismo no queda atado a Cristina Kirchner? ¿Cuál es su opinión del futuro del peronismo?

Yo no comparo los fenómenos del radicalismo y el peronismo. Me parece que el radicalismo tiene una atomización que no sé si va a poder recomponerla. Yo en el peronismo confío en esa capacidad que tiene de recomposición. Tienen apetito de poder, lo tienen muy desarrollado y me parece que esa es la vacuna que tienen para seguir adelante y poder consensuar ciertas cosas. Pero me parece que este tiempo de crisis de todos los partidos es una buena oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad.

Me alegra escucharla.

Sí, pero lo creo, y creo que hay muchos que estamos dispuestos a trabajar para eso. Yo he hablado con algunos de comenzar por una alianza parlamentaria. Nosotros necesitamos construir una alianza hoy parlamentaria. Necesitamos elevar la calidad del Congreso, las discusiones del Congreso, y necesitamos revitalizarlo porque el deterioro que se está viendo en uno de los poderes que son fundamentales, sobre todo para el control. Algo tenemos que hacer los que queremos los que queremos un Congreso de calidad, y vamos a trabajar para eso. Me parece que de ahí pueden surgir cosas.

¿Cómo ve al presidente? ¿Cómo ve a La Libertad Avanza?

Al presidente trato de no verlo. Me parece una persona que desafía todo el tiempo la institucionalidad. Me parece que esa disrupción que él tiene está socavando las bases institucionales y la democracia. Yo estos días recordaba mucho al estado de excepción de Agamben, porque me parece que estamos transitando por momentos en serias dificultades. Nosotros también, en la visión que tenemos del Presidente y en la anuencia que le ponemos al Presidente, y esto lo vimos en la Asamblea Legislativa. En mi visión, los que queremos cuidar el Congreso no deberíamos haber asistido a un espectáculo de esas características.

¿Pero lo sabían a priori?

En lo personal no fui porque no me imaginaba otra cosa. Recordemos que la primera vez habló de espaldas al Congreso, la segunda, más o menos, pero venía en los días precedentes insinuando que estas cosas podían pasar. Los legisladores se deberían haber levantado cuando Milei los atacó en el Congreso. Yo no sé cuál es el plan del Presidente. Yo más bien veo al Presidente como instrumento de algo que no se está decidiendo en la Argentina. Este alineamiento que él tiene casi en espejo, sin discusión alguna, con Estados Unidos, me parece que nos debe hacer reflexionar.

¿Instrumento de quién lo ve?

Creo que el mundo también se está reformateando. Hablábamos de la clase política acá, pero también creo que el mundo está debatiendo cómo va a quedar repartido. Estos días lo estamos viendo.

¿Es un instrumento de Donald Trump, dice usted?

Sí. Creo que nosotros tenemos una ubicación geopolítica muy importante y somos muy importantes en este caso para ciertas ambiciones que puede tener Estados Unidos, de la mano del actual presidente.

¿Qué afectaría si Trump pierde las elecciones ahora en nuestra primavera?

Yo creo que nos encontraríamos o nos toparíamos con la realidad de nuestra economía, de la macroeconomía y la micro de nuestro país.

¿Usted cree que va a afectar a la economía argentina?

Creo que puede afectar, pero que es bueno que nos encontremos con la verdad de lo que está pasando. Los asalariados, que son los que a mí me conmueven, que son los que sostienen la capacidad productiva de este país y de consumo, la están pasando realmente mal. Y toda la legislación que estamos votando sigue profundizando esos problemas. Digo, estamos, pero no la estoy votando. La reforma o modernización laboral, como le llaman ellos, que se acaba de votar y que hace unos días comenzó a estar en vigencia, no va a generar puestos de trabajo, va a suceder lo contrario. El tema de las pymes lo estamos viendo todos los días, pero además nosotros vemos. En Fate despidieron a 920 trabajadores, pero no son 920 porque ahí quedan sin trabajo otros tantos de las agencias de seguridad, de todas las tercerizadas que interactúan con ellos. Entonces el tema del desempleo es grave y lo que hemos hecho con la votación de la reforma laboral es la institucionalización de la pobreza de los trabajadores.

La lógica indicaría que sería muy difícil que la gente votase a alguien que le produce tanto deterioro, cuando por el contrario pareciera un Milei lo que se ve en la mayoría de los medios, triunfante y muy probable reelecto presidente. ¿No encuentra una disonancia cognitiva entre una cosa y la otra?

Hay una disonancia cognitiva.

¿Y cómo se la explica?

El pueblo argentino ha fugado, por supuesto, de la realidad para tratar de superar los gobiernos anteriores, que fueron realmente traumáticos para este país.

¿Pero 2027 no va a poder seguir siendo el argumento los malos gobiernos?

Por supuesto que no, y ahí tenemos que tener un rol, porque yo en realidad ya quiero analizar poco al Presidente y analizar más a nosotros, los opositores.

¿Por qué cree que, dada esa circunstancia de empobrecimiento de la mayoría de la población, la oposición no logra plantear una alternativa que luzca vencedora para 2027?

Hay mucho cálculo en la oposición. Hay mucho cálculo de cuál es la conveniencia de acercarse o alejarse del Presidente. Lo vemos claramente en los gobernadores, que cada vez más son rehenes de un presidente que es muchas veces impiadoso con ellos. Entonces mueve las fichas. Insisto en el desconcierto.

Es decir, hay un pragmatismo, se está calculando qué conviene más, hay discusión interna en los sectores políticos y creo que se va a reacomodar esa transversalidad política cuando se haga más franca cuál es la realidad de los argentinos de todos los días. En algún momento, sea porque Trump pierda las elecciones o porque las variables del presidente ya no pueda controlarlas, en esa franqueza que se va a dar a la clase política no le va a quedar más opción que la organización. Yo creo en la organización.

