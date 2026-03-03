Natalia Gadano: “El clima en el Congreso mejoró gracias a Patricia Bullrich”

Natalia Gadano, senadora nacional del frente Por Santa Cruz, aseguró que tras las elecciones de octubre el Senado “cambió totalmente” y que el clima en el Congreso mejoró "gracias a Patricia Bullrich”. Al mismo tiempo, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), explicó por qué se retiró de la Asamblea Legislativa ante el discurso de Javier Milei y aseguró: "Fue un ambiente bastante agresivo".

Natalia Gadano es política y dirigente social. Se desempeña como senadora nacional por la provincia de Santa Cruz para el período 2023-2029. Pertenece al partido Por Santa Cruz, liderado por el gobernador Claudio Vidal. Fue jefa de PAMI zona norte de Santa Cruz en el período 2015-2019. Hasta la fecha ha presentado más de 30 proyectos propios en el Senado de la Nación. Recientemente se retiró del recinto durante el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, en protesta contra los agravios presidenciales.

¿Qué le pasó durante la Asamblea Legislativa? ¿Qué no pudo resistir?

No sé si es que no pude resistir, sino que no considero que sean las maneras en las que un presidente tenga que hablarle a la comunidad y a sus legisladores. Como no comparto esas formas de expresarse, preferí retirarme y dejarlo.

¿Algunos otros legisladores hicieron lo mismo que usted?

Creo que en general muchos de los legisladores que no somos del partido, pero sí acompañamos en algunas leyes o tratamos de ayudar a que el Presidente pueda gobernar, sí se sintieron molestos en general. Fue un ambiente bastante agresivo, no se entendía bien cuál era el mensaje que el Presidente quería llevar. Realmente era un momento que esperaba porque me parecía que se había hecho un gran trabajo en los últimos meses con las leyes que se habían presentado y cómo habían salido. Si bien nosotros desde nuestro bloque algunas leyes no acompañamos por decisión o por distintas posturas, me parecía que era el momento para que el Presidente pueda darle ese valor a los senadores y a los diputados que habían trabajado en conjunto con él, no siendo del mismo partido, y que habían logrado que salgan las leyes.

Entonces, realmente la situación tan agresiva, tan violenta, sin poder entender qué era lo que quería decir, y esta pelea constante con el kirchnerismo, que si lo hicieron mal, que si robaron, ya está. Creo que la gente ya no quiere escuchar más eso. La gente necesita que el país se levante, que se produzca y poder salir adelante en cuanto a lo económico. Quizás son discusiones que no se deben dar.

Quizás tenga más credenciales que muchos otros legisladores para poder explicarnos si estaba discutiendo con un fantasma. Si finalmente el kirchnerismo, al que él le generaba esos mensajes como destinatario, es un fantasma y no es en la realidad. ¿Cuál es la situación de la valoración del kirchnerismo en Santa Cruz, por ejemplo?

Actualmente han quedado solo tres intendentes. Nosotros recibimos una provincia destrozada por donde la miremos. Nos está costando mucho levantarla, con muchos empleados públicos, que eso también nos quita la posibilidad de poder iniciar obras porque claramente tenemos que cubrir salarios. Por supuesto que ellos siguen estando presentes, siguen siendo organizados. Eso es algo que no han perdido, por más que sean hoy menos, y justamente entorpecen constantemente el trabajo que venimos haciendo nosotros.

Pero la verdad es que yo en lo personal no me detengo mucho en lo que hicieron, en lo que dicen, en si me juzgan o no me juzgan. Creo que para muestra está la provincia como quedó. No tengo nada que discutir con ellos. Quisiera hacer todo lo contrario a lo que ellos hicieron. Así que la verdad es que en lo personal, y como senadora nacional que represento a mi provincia, no me detengo en el discurso de ellos ni mucho menos si me cuestionan algo o no.

¿Es correcto decir que el kirchnerismo hoy en la provincia en la que nació es una fuerza minoritaria?

Sí, eso es correcto. Han perdido mucha fuerza, eso es real.

Inclusive, podríamos decir que dentro del mismo Congreso al que se dirigía el Presidente también es una fuerza minoritaria.

Exacto. De hecho creo que eran alrededor de 10 legisladores con los que discutía el Presidente, o por lo menos hasta el momento en el que yo me retiré. Eran muy pocos los diputados que estaban presentes del kirchnerismo. Me parece que se le dio una identidad o un lugar que no se merecían. Hoy ya no representan.

¿Lo hace a propósito? ¿Busca recrear esa antinomia peleando con un fantasma porque le resulta más fácil que con alguien creando una oposición de verdad?

Sí, creo que sí. Creo que es la manera más simple que tiene él de buscar un enemigo. Me parece que hoy no tiene sentido, o por lo menos yo no le veo el sentido de con quién discute, con quién pelea. Me parece que se puede hablar, se puede discutir con otros bloques que están dispuestos a discutir justamente y hacer un país grande en otros términos. Creo que por ahí esta era la manera más rápida o más vulgar que él encontró para sostener ese personaje con el cual llegó a ser presidente.

Otro tema interesante es que, a la distancia, desde Buenos Aires no se tiene muy claro qué representa el partido por el cual usted es senadora. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la fuerza principal del gobernador Vidal?

Nosotros en realidad somos un frente, que es Por Santa Cruz. Es un frente donde está el partido del gobernador, que es SER; el partido Moveré, que es un partido de una localidad importante de zona norte; una parte de la UCR porque en su momento se fraccionó; y yo, que ingresé por el lado del PRO. Este frente es el que hoy gobierna la provincia de Santa Cruz.

¿Y qué proporción tiene cada uno? ¿Esto que hicieron en Santa Cruz es extrapolable a 2027? El gobernador tiene historia sindical, casualmente el tema del petróleo, con orígenes peronistas. ¿Se podría imaginar una extrapolación de fuerzas peronistas no kirchneristas, radicales y el PRO?

Sí, es lo que hoy igual se mantiene y también en lo que se está trabajando y lo que se está fortaleciendo: ese sector del peronismo junto con el PRO y radicales, que lo que quieren es una Santa Cruz mejor, sacarla adelante. Y por supuesto que no vuelva más el kirchnerismo. Nosotros ya sabemos lo que pasa si ellos regresan. Entonces claramente es lo que estamos defendiendo. Por supuesto que cuesta y es mucho trabajo porque la realidad es que las inversiones demoran en llegar. La provincia tarda en generar producción. Justo estamos atravesando todo un conflicto con YPF. El objetivo es poder mantener estas fuerzas unidas para llegar a 2027.

¿Qué leyes sí votaron y qué leyes no votaron?

Votamos reforma penal y no votamos glaciares ni reforma laboral.

¿Por qué?

Lo que nos pasa con las leyes cuando vienen con un popurrí de temas, como la Ley Bases, es que cuando hay muchos temas no se termina de discutir ni debatir ninguno. Entonces, nos parece que una modernización laboral es necesaria porque la sociedad ha cambiado, pero no era la manera, con impositivo, gremial, laboral. Creo que pensábamos que teníamos más tiempo para debatir. Entonces esas tomas de decisiones rápidas a veces hacen que se nos pasen por alto artículos que puedan impactar directamente al trabajador. En general esa fue la negativa, porque después sí acompañamos algunos artículos que considerábamos que eran favorables.

Me gustaría dos visiones que desde la provincia de Santa Cruz tendrían que tener. ¿Qué pasa con los glaciares y el petróleo?

Glaciares está en la zona sur de la provincia, el petróleo en la zona norte. En ningún momento se cruzan. Entonces, si bien nosotros no apoyamos la Ley de Glaciares, sino resguardando también en cuanto a lo ambiental. Por ahí capaz que no nos iba a afectar directamente a Santa Cruz. De hecho, las leyes de Santa Cruz tienen un estándar superior al resto del país. Entonces tenemos manera de defenderlo, pero sí poníamos en riesgo algo que para nosotros es muy importante, que es justamente la naturaleza y glaciares, que es lo que nos caracteriza como provincia, el glaciar Perito Moreno. Entonces considerábamos que, al no tener una ley clara, no estábamos tan de acuerdo en acompañarla porque justamente no era clara.

El economista Artana Daniel marcaba que con la guerra en el Golfo hay millones de dólares por día más de exportaciones por el aumento del precio del barril de petróleo. Paralelamente había paradojas porque al mismo tiempo que hay enormes oportunidades con el shale en Vaca Muerta y con las exportaciones inclusive de gas y toda la conexión, en otras partes de la Patagonia en la actividad petrolera hay despidos y reducción de personal. ¿Cuál es la perspectiva respecto de Santa Cruz, del petróleo en particular?

Nosotros actualmente están comenzando a trabajar las nuevas empresas, y también con estos últimos años en los que YPF estuvo trabajando en Santa Cruz, que prácticamente no trabajaba, sostenía pozos. Creo que va a haber un tiempo muerto hasta que este traspaso se genere y esos pozos comiencen de nuevo a producir, también en la exploración de nuevos pozos, que es un poco también lo que estamos trabajando nosotros, buscar la manera de que tengamos más exploración para poder abrir nuevos pozos. Pero sí, claramente hoy Santa Cruz no está dentro de ese mapa que me estás planteando. Nosotros hoy estamos en un momento estático.

Santa Cruz era una de las más ricas en regalías petroleras, que fue lo que le permitió a Néstor Kirchner construir ese fondo que había llevado al exterior en momentos previos a la salida de la convertibilidad. ¿Qué pasó?

Los abusos y los excesos. Creo que eso fue lo que nos pasó. Hubo abuso del petróleo, de YPF y superamos la cantidad de empleados. Todo eso claramente llega un momento en que no se puede sostener más y eso es lo que estamos pagando ahora.

Usted mencionaba recién que cuando comenzó en diciembre de 2023 le sorprendió la vastedad de la primera Ley Bases. ¿Qué cambió de ese Senado que usted integró en diciembre de 2023 con este nuevo, después de las elecciones de octubre, con un triunfo de La Libertad Avanza y una mayor cantidad de representantes de La Libertad Avanza? ¿Cuál es el clima y cómo podría definirlo?

Cambió totalmente. No es el mismo Senado en el que comenzamos a trabajar nosotros. La Libertad Avanza (LLA) era nueva en el tema, y realmente hoy LLA un gran trabajo en equipo. Si bien LLA tiene un bloque importante, hace que todos seamos parte, a veces hasta sabiendo que por ahí uno no va a acompañar la ley por diferentes razones, pero genera ese ambiente de que todos somos parte y todos producimos las leyes y aportamos y debatimos antes de llegar a una comisión o a un recinto. Entonces creo que eso es muy importante porque te hace sentir que uno también es importante al momento de escribir una ley. Así que la verdad es que hoy te puedo decir que es un ambiente totalmente distinto y mucho mejor para trabajar.

¿Y cuánto de eso tiene que ver Patricia Bullrich?

Y creo que todo. El clima en el Congreso mejoró gracias a Patricia Bullrich. Por ahí lo que esperábamos era tener alguien con quien poder dialogar. Y creo que Patricia lo intentó, lo está intentando y lo logra.

