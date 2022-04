Nelson Castro: "El Papa Francisco tiene todo el derecho de criticar a los malos periodistas, pero no de descalificar"

El periodista Nelson Castro habló con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) sobre la salud del Papa Francisco.

Queremos preguntarle por la salud del Papa y cómo lo vio la última vez que estuvo con él.

El Papa está con una inflamación ligamentaria en la rodilla, son afecciones crónicas que no tienen una solución inmediata. Es un ida y vuelta: un día está un poco mejor y al siguiente un poco peor. Él mismo dijo "los médicos me han dicho que esto necesita paciencia" y es lo que está marcando la realidad. Le dificulta la deambulación y es clave, junto con los antiinflamatorios, el reposo.

Uno está preocupado por la edad del Papa pero en este caso no tiene ninguna consecuencia sobre su salud, limita su movilidad pero no plantea ningún riesgo.

No, en absoluto, pero es molesto. El Papa tiene un problema de sobrepeso que no es determinante pero complica: con lo que representa movilizarse con un chaleco antibalas y el sobrepeso propio que él tiene. Al Papa le gusta comer y esto es una dificultad que se agrega al problema de la rodilla. Francisco no está feliz con tener que hacer reposo. Son problemas crónicos que no son de fácil solución, más en personas de su edad porque siempre hay un grado de artrosis que le agrega una complicación más.

¿Es posible que sean reparables, los problemas de rodilla del Papa, con una operación?

Hay que ver cuál es la patología. Él es reacio a operarse, pero es una posibilidad. El tema de la operación de colon llevó todo un tiempo hasta que él decidió hacerlo. No tuvo una ruptura de ligamentos sino una inflamación, son más difíciles de tratar porque no terminan de tener una solución quirúrgica clara.

¿Cómo está la salud del Papa en general, después de su operación de colon?

Está muy bien, es increíble la capacidad de recuperación que tuvo: fue fantástica y en muy poco tiempo. La operación de colon fue complicada, porque estuvo a punto de perforarse y ponía en riesgo su vida.

Hoy los divertículos se operan por procedimiento laparoscópico, pero él tenía una herida quirúrgica muy grande y un manoseo del intestino para tratar una infección muy severa. Por eso hubo que hacer una cirugía a abdomen abierto. Estas son más duras para el organismo.

En su libro La salud de los Papas, Francisco decía que a Argentina no iba a volver, que se iba a morir en Roma. ¿Sabe si sigue con esa idea o si lo ha repensado?

Él ratificó que va a morir en Roma. Había toda una especulación de que podía venir a la Argentina a pasar sus últimos días: esto no es así. Él dice que tiene la voluntad de venir, en agenda para este año no está y sería una sorpresa que el Papa viniera antes de que termine el proceso electoral en Argentina. El Papa no va a los países donde hay procesos electorales hasta que no terminan.

Un tema que generó controversia en el mundo del periodismo fue la palabra "coprofilia" (excitación sexual a través de las heces), refiriéndose a ciertas partes del periodismo, que aparece en una carta que le mandó al periodista Gustavo Sylvestre. El Papa le pidió que fuera una misiva privada pero el periodista igualmente la divulgó. Ese término ya lo había utilizado en otra oportunidad. ¿Cuál creés que es la visión del Papa del daño que hacen los malos periodistas?

El término no me gustó, menos utilizado por el Papa. El Papa tiene todo el derecho de criticar a los malos periodistas pero no a descalificar. No me parece un término propio para la investidura del Papa. La utilización de ese término denota un profundo desdén.

El término denota un profundo desdén por aquellos que aprovechan una profesión noble, como él dice, para actitudes innobles. ¿Vos percibiste que lo hiere especialmente la mala praxis del periodismo?

Hubo una parábola de transformación del Papa en su relación con los medios, en la primera conferencia que hace en el avión, cuando viaja a Río de Janeiro, dice que está poco acostumbrado a tratar con los medios y lo van a ver que es poco afecto a ello. Esto cambió, pero él es sensible y comprende la importancia de lo mediático. Le presta mucha atención aunque es un elemento que a él lo perturba.

Detecté la soledad del poder, el pontificado representa una soledad muy importante y difícil de manejar. El Papa comete errores de comunicación, sobre todo en Twitter, no hay una evaluación de lo que significa la palabra papal.