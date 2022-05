Néstor Grindetti: "Con Espert coincido en muchas cosas y con Milei no en su idea del no Estado"

El dirigente de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Explicó los motivos de su salida de la Mesa Nacional de la oposición y marcó su postura sobre la posible incorporación de Javier Milei y José Luis Espert al mismo espacio.

¿Qué pasó en tu relación con Mauricio Macri?

Con Macri no tuve ninguna diferencia. La charla de ayer se da cada tanto, nos conocemos desde hace mucho y trabajamos juntos en varias oportunidades. Salí de la mesa chica porque hay momentos donde la táctica indica que hay que hacer un cambio de actores. El problema es con la dirigencia nacional del PRO. Con Mauricio sabemos manejar la relación que tenemos, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, pero lo debatimos y queda ahí.

Trabajaste en Socma con Franco Macri y con Mauricio. ¿Cómo fue esa experiencia?

Mi carrera fue en el grupo Socma, donde entré como cadete y crecí profesionalmente. Nunca trabajé directamente con Franco, sí con Mauricio, antes de que pasara a Boca. Después fue un desarrollo profesional, siempre en la administración de las finanzas, hasta el 2001, donde me retiré y Mauricio Macri me convocó para asesorarlo en cuestiones económicas y me picó el bicho de la política.

Dijiste que tenías diferencias con la mesa nacional del PRO. ¿Cuáles son?

En la mesa nacional de PRO tenemos una organización, como todo espacio. Hay temas que trascienden a la provincia de Buenos Aires y se llevan al ámbito nacional. Existe una diferencia táctica con la gente que la conforma, como el caso de Mauricio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y gente de la Coalición Cívica y el radicalismo. Yo no estoy en esa mesa, pero tenemos distintas posturas para encarar el problema. Uno está acostumbrado y se da cuenta cuando la conformación de los negociadores se agota y hay que cambiarlos.

En la búsqueda por ampliar el espacio de Juntos por el Cambio, ¿quién se tiene que correr?

En términos estrictamente numéricos, si somos la misma cantidad que en el 2019, perdemos. Quise decir que tenemos que ir a buscar los votos que perdimos entre 2015 y 2019, y eso es ampliar el espectro para tratar de convencer a más personas de las que nos acompañaron en su momento

En ese sentido, ¿Milei si o no?

No me gusta hablar sobre las personas, pero sí podemos discutir ideas. Con Milei puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero no coincido en lo más grueso, que es el no Estado. Una sociedad no puede funcionar así, porque el Estado no es malo, hay malos administradores, que es otra cosa. Pero la ausencia del Banco Central o la falta de control se convierte en libertinaje y no en libertad. Ahí es donde no estoy de acuerdo con el espacio, pero no está bien centrarlo en una sola persona.

¿Estarías de acuerdo con Espert?

Con Espert estoy de acuerdo en muchas cosas, porque no plantea la ausencia del Estado. A veces escucho lo que plantea Milei y llega a un punto de supuesta libertad que se transforma en anarcocapitalista. Sin un Estado eficiente, que ordene el funcionamiento de la sociedad, las cosas no van a funcionar porque se va a transformar en la ley de la selva. El anarquismo no funcionó y no hay ninguna sociedad en el mundo que funcione sin Estado.

¿Qué vas a hacer después del 2023?

Vengo diciendo que no me voy a postular como intendente de Lanús. Voy a tener 69 años cuando termine mi gestión y estoy tranquilo para hacer lo que pueda. Veremos el lugar, porque siempre en política nos gusta subir un cambio. Pero la gente quiere que resolvamos los problemas, como la autonomía municipal, porque hay que descentralizar la gestión provincial. Tengo fuerza como para seguir estando en el lugar que me toque.

