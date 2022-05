Video | La puesta en escena de Jose Luis Espert para combatir el delito : "Cárcel o bala"

Las imágenes de dirigentes políticos de todo el mundo manipulando armas o practicando tiro en polígonos casi que no son algo novedoso. Lo hizo Jair Bolsonaro en Brasil, hace poco el ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión en Argentina y ahora se sumó José Luis Espert.

El diputado nacional de Avanza Libertad se mostró en las redes sociales practicando tiro en un polígono de Quilmes, al sur del Conurbano. A través de Twitter, el dirigente publicó un video en el que aparece con un rifle y protectores auditivos y visuales.

En los 37 segundos de duración se escucha el impacto de una decena de tiros en los objetivos, mientras alrededor lo acompañan dos hombres que parecen asombrados ante el desempeño del tirador.

Más allá de eso, el diputado y economista permanece concentrado en el visor del arma.

Después de la primera publicación, el integrante de la Cámara de Diputados también posó para una foto en la mesa de entradas del lugar al que fue a practicar. Le agradeció a la Asociación de Tiro de la ciudad mencionada con una foto en la que aparece firmando un libro de actas.

El llamativo mensaje y las reacciones

Más allá del video en el que se lo vio con un arma, algo que llamó la atención fue el texto con el que lo acompañó. "Cárcel o bala", escribió Espert.

Lógicamente, eso generó múltiples reacciones entre sus seguidores y la comunidad de la red social. "Esto no es política. Esto es basura", escribió una usuaria.

Cárcel… o bala pic.twitter.com/yFHVabpBmx — José Luis Espert (@jlespert) May 12, 2022

En el mismo sentido, otro se preguntó: "¿Esto queremos?, ¿un tipo que dice que quiere ser presidente y se filma con un arma? Populismo rancio de derecha".

"Repudio el posteo de @jlespert. Atrasa, no construye y arenga a violar los Derechos Humanos. Qué medidas va a tomar la dirigencia política en relación a las continuas declaraciones de odio de este diputado", escribió Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado y activista por los Derechos Humanos.

Pero lo cierto es que no todas fueron reacciones de rechazo. Es que también hubo quienes se prendieron al mensaje. "Espert 2023, mi presidente", posteó un usuario.

"Es joda, jajaja. ¿Espert? Un peaky blinder", escribió otra usuaria en relación a la manera en la que se lo ve vestido, con un jean y sobretodo, similar a los de la popular serie televisiva.

En tanto, un seguidor del economista le indicó que "cuando efectuás un disparo tenés que sacar el dedo del gatillo, profe". Fue el único comentario que Espert respondió: "No fue lo que me enseñaron los profes que me enseñaron hoy ahí que son a su vez los que dan tutoriales a la Policía y a las FFAA. Toda esa gente a mi alrededor eran instructores".

