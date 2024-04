Omar De Marchi, ex vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, destacó la búsqueda de transparencia del gasto nacional e hizo foco en la reestatización del sistema previsional en 2007. "El gran problema fue la demagogia perversa del kirchnerismo que se choreó alrededor de 100.000 millones de pesos", acusó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, detalló el acercamiento al Gobierno que se produjo en la reunión de gobernadores del JxC.

Omar De Marchi es el secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil. Entre otras cosas, fue vicepresidente primero de la Cámara de Diputados.

Día 117: ¿La casta tiene dengue?

Alejandro Gomel: Hace algunos días tuvo un cruce con la actual vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por el tratamiento del dengue en la provincia. ¿Podría contarnos qué sucedió?

El tema de Mendoza es mucho más profundo, en esa provincia hay una pérdida de calidad institucional notable desde la era de Alfredo Cornejo. Sigue anclada a los viejos pergaminos que la hicieron ser una provincia fuertemente institucionalizada, con dirigencia participativa y dialoguista, pero eso se acabó.

Actualmente está silenciada o “comprada” grandes sectores de la oposición, hay una presencia peligrosa en los medios y tiene cooptados todos los organismos de control. Esa es la situación institucional de Mendoza. Lo digo porque hemos quedado como voces solitarias porque estamos preocupados.

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza: "Lo que propone Javier Milei lo hizo Alfredo Cornejo en 2015"

Por ejemplo, Formosa y Santiago del Estero no nacieron siendo feudos, se fueron gradualmente cercenando ciertas libertades, restringido derechos y avanzando sobre los ejes de control natural de las democracias, hasta que llega un momento que, sin darte cuenta, perdés lo valioso que tenías.

Los mendocinos tenemos la ventaja de tener buena prensa a nivel nacional, pero una cosa es venir de viaje y otra vivir acá, que es más complicado de lo que muchos imaginan. A este paso, sin una corrección rápida, Mendoza va camino a convertirse en un feudo. Si no fíjense lo que pasó en Jujuy hace poco: un gobierno que había llegado a liberar a Milagro Sala, pero alguien tuiteó algo inconveniente y estuvo 53 días preso. Cuando manejás las Justicia pasan esas cosas en las provincias.

Javier Milei desafía a los gobernadores en una semana clave para la Ley Bases y el DNU

Las repercusiones de la cumbre de los gobernadores de JxC

AG: Yendo al plano nacional, se llevó a cabo la reunión con varios gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio. ¿Se está cerca de un acuerdo?

Creo que estamos cerca de un acuerdo porque no hay demasiadas chances, a esta altura todos comprendemos que Argentina necesita cambios. Pero cambios reales, no maquillaje, no mover dos o tres cositas para aparentar modificaciones simulando que está todo bien, como se viene haciendo hace años.

Los gobernadores tienen el pulso directo en sus provincias y saben lo que la gente está reclamando. Se sabe que los cambios son complejos e implican dolor, lo estamos viendo ahora cuando se intenta transparentar los precios reales de la economía, en donde la gente lo sufre pero lo soporta porque saben que el camino es el cambio profundo. Y los gobernadores tienen que estar a la altura. Las modificaciones, entre otras cosas, implican gastar menos de lo que te ingresa y eso no está sucediendo en las provincias y en los municipios.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.

Claudio Mardones: Los gobernadores pasaron con un ojo en la actividad turística pero con otro en el decreto 280/2024, o sea, no sólo se cortó el fondo compensador para el transporte del Interior sino también el freno del envío de los fondos de Anses para las cajas jubilatorias de las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación. Este tema gravitó ayer en la reunión. ¿Cómo fue el planteo? ¿El Gobierno dijo que lo revisarán?¿Cuánto afecta esto a su vínculo con el Gobierno?

Lo cierto es que desde hace décadas vivimos con los municipios y provincias han manejado bien sus finanzas, incluso teniendo ahorros, mientras que la Nación está en una situación financiera desastrosa, pidiendo algún peso en el mundo para vivir el día a día. O sea, tenemos municipios ricos, provincias equilibradas y la Nación fundida.

Esto no se debe solo a buenas gestiones locales y provinciales, sino a que hay un sistema de gastos nacionales pervertido. El Gobierno actual está trabajando para transparentar y evaluar todos los gastos, asegurándose de que se utilicen de manera eficiente según las competencias de cada nivel de gobierno. Es fundamental que la Nación se enfoque en proyectos de infraestructura nacional y no se entrometa en cuestiones locales o provinciales, entre ellas previsionales. Esto puede generar resistencia, pero es necesario poner números sobre la mesa y resolverlo.

"A quejarse menos y a meter motosierra": el reto de José Luis Espert a los gobernadores por el ajuste

Las reformas del sistema provisional en la mira

CM: Venimos de semanas que han generado mucha zozobra porque las propuestas a las que se había arribado en el Congreso era que la aplicación del IPC para la jubilaciones se iba a concretar ahora pero se pospuso para junio. Y a esto se suma el freno de los fondos mensuales actualizados por inflación para las cajas jubilatorias. Hubo un intento, que implicó el involucramiento del radicalismo, que dejó sin quórum una sesión especial convocada por Hacemos Coalición Federal para actualizar la fórmula jubilatoria, pero lo cierto es que en ese contexto se complica la situación de los jubilados. Para los gobernadores no solamente está la preocupación de que se pueda depreciar las jubilaciones sino también lo que puede empeorar si finalmente los fondos que le vuelvan a mandar sean menores a lo que vienen recibiendo. ¿Va a haber alguna solución concreta con el tema de los fondos para las cajas jubilatorias no transferidas?

Es probable que surjan soluciones en el contexto de un acuerdo integral, como parte del Pacto de Mayo. Es importante comprender que cualquier medida puntual debe considerarse dentro del panorama más amplio del problema previsional en Argentina. El gasto en el sistema previsional representa el 65% del gasto total del país.

Segundo, cerca del 40% de las jubilaciones no son jubilaciones, son subsidios, porque implican personas que nunca aportaron, que no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, estoy diciendo simplemente que esto tiene que encontrar una solución de fondo el sistema..

El histórico aporte de los jubilados al superávit

Debemos abordar el problema de raíz, considerando la incorporación del sector privado al sistema de jubilaciones y rediscutiendo la base del sistema. El gran problema fue la demagogia perversa del kirchnerismo en el 2007, cuando reestatizaron el sistema con la excusa de que las comisiones que cobraban las AFJP eran altas, en lugar de bajarlas o debatirlas.

En aquel momento se usó la supuesta bondad del sistema público, pero en realidad condujo a un desbalance financiero significativo, se chorearon alrededor de 100.000 millones de pesos, que en ese momento equivalía a 30.000 millones de dólares, sin considerar el Fondo de Sustentabilidad y la extensa presencia estatal en diversas empresas. Es esencial reevaluar la base misma del sistema previsional y determinar el camino a seguir para abordar eficazmente esta cuestión en Argentina.

AO JL