Día 117: ¿La casta tiene dengue?

“Se liberó el precio de los combustibles, no hubo competencia; aumentó la medicina prepaga y no bajaron los precios; no hay repelentes y empieza a haber precios altísimos y cada vez más casos de dengue, entonces no se entiende cómo funciona el mercado si la gente finalmente no consigue el repelente. Hasta aquí, la idea del libre mercado no está dando resultados ni funcionado de la manera en la que lo plantea el Gobierno”, analizó Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 5 de abril del 2024.

Alejandro Gomel: El dengue es un tema que nos atraviesa a todos, que se ha llevado vidas y que alcanza, en la República Argentina, el peor pico de la epidemia.

Después de una semana corta y super intensa en Argentina, el presidente Javier Milei dio la sorpresa del alineamiento total e irrestricto con Estados Unidos y un viaje imprevisto hacia Ushuaia, donde se encontraba Laura Richardson, la jefa militar de Estados Unidos. Después de 6 horas de vuelo en un vuelo que dura 3 horas, Milei llegó a la provincia para mostrar un alineamiento total y absoluto con Estados Unidos.

Javier Milei: "Para defender la soberanía tenemos que reforzar nuestra alianza estratégica con Estados Unidos"

El dengue trae recuerdos de lo que fue el Covid-19, cuando todos tenemos algún conocido que tiene o tuvo dengue lo percibimos como algo instalado, y hoy en día, lamentablemente, parece ya estar instalado, convirtiéndose en una enfermedad que ya se llevó más de 100 vidas. Al dengue se le suman las políticas públicas que se llevan o no a cabo con respecto a la llegada de algún fenómeno relacionado a una enfermedad o epidemia que atraviesa a toda la Argentina. El ministro de Salud, Mario Russo, comenzó a tener apariciones públicas ante cierta presión sobre las medidas tomadas por el Ministerio para combatir la epidemia.

Hay una frase que dijo el ministro y que varios especialistas reiteran, sobre que si no hay mosquitos no hay dengue. La mejor forma de prevenir el dengue es a través del repelente, pero este desaparece, no hay manera de conseguirlo. Desde ese lugar, uno se pregunta cómo aparece o no el Estado para intentar ayudar o regular ante la necesidad de proteger a la gente.

Muertes por dengue: cuándo y por qué la enfermedad puede generar cuadros graves en personas jóvenes

Para seguir la línea ideológica del Gobierno, Mario Russo hizo referencia a que es la mano del mercado la que tiene que regular absolutamente todo. Hace pocos días, en Radio Continental, el ministro de Salud aseguró que respecto al repelente hay un problema de “oferta y demanda”. Además, explicó que hay algunos laboratorios de producciones provinciales estatales que están empezando a producir el repelente en mayor cantidad, un sector en el que el Gobierno nacional prefiere no intervenir, ni en la compra ni en la fabricación.

Ayer, salió una comunicación oficial en donde se flexibiliza lo que tiene que ver con los controles de la ANMAT para que puedan ingresar repelentes a la Argentina para poder abastecer al mercado interno en ese sentido. A su vez, en medio de una de las tradicionales conferencias de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró que el encargado de brindar información sobre el dengue es Russo, quien apareció ayer por la noche en el programa TN para efectivamente cumplir con la palabra de Adorni. “El Ministerio de Salud no es un supermercado para mandarle a los gobernadores, a los intendentes y a los ministros”, señaló Russo, lo cual encierra lo que piensa el Gobierno sobre la función que debe cumplir el Estado, que se basa en creer que es el libre mercado el que debe regular.

Comunicado de prensa.



Más información: https://t.co/4cJ9uQWbOT pic.twitter.com/BjGyIjgh1U — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) April 2, 2024

Se liberó el precio de los combustibles, no hubo competencia; aumentó la medicina prepaga y no bajaron los precios, no hay repelentes y empieza a haber precios altísimos, entonces no se entiende como funciona el mercado si la gente finalmente no consigue el repelente. Hasta aquí, la idea del libre mercado no está dando resultados ni funcionado de la manera en la que lo plantea el Gobierno.

En el mismo programa, Russo aseguró que lo “aprietan” los laboratorios, los medios y la casta. “Las decisiones que vamos a tomar en el área de salud tienen que ver con las evidencias científicas que tenemos”.

La relación con los gobernadores

El otro tema importante de esta semana, aunque parece casi una repetición de lo que sucedió ya varias veces en este Gobierno, es la reunión de los gobernadores con el Gobierno en Casa Rosada, en este caso los dirigentes de Juntos por el Cambio, que en total son 10 gobernadores, se reunieron con el ministro Guillermo Francos y con el Jefe de Gabinete, Nicolas Posse. Hubo distintas versiones sobre la reunión, por un lado el apoyo a la Ley Bases y por otro el no acuerdo con temas centrales como el impuesto a las ganancias.

Terminó la reunión con los gobernadores: el Gobierno subiría el piso de Ganancias

Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, aseguró que los gobernadores de JxC “van a acompañar la Ley en términos generales”, aunque remarcó que “hay diferentes miradas” en función del territorio que cada uno representa.

Por otro lado, el propio Pullaro fue quien aseguró a los medios que “no hay acuerdo” de ganancias, aunque a su vez, afirmó que se quiere incluir un tributo a los altos ingresos.

A su vez, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, hizo referencia en un medio televisivo a que en su propia provincia es muy “difícil” retrotraer ganancias a quienes ganan más de $1.200.000, ya que en esa zona del país no es un sueldo exorbitante. “No es lo mismo el impacto de ganancias en el Sur que en el Norte”, explicó Torres al respecto.

¿Cuándo termina la epidemia del dengue? Afirman que la cúspide de la curva todavía no llegó y piden reforzar los cuidados

El radical Martín Lousteau, en el medio Blender, hizo referencia a la figura de Javier Milei y a la idea de la médium que le enseñó a Karina Milei a comunicarse con los perros muertos del Presidente. Lousteau comentó el método que propuso la médium para terminar con los mosquitos, que se basa en comunicarse con estos y repetir: “vos no me piques y yo no te mato”. Sería genial hacer un acuerdo con el mosquito para que no nos pique, tal vez es la manera que encuentra el Gobierno para combatir el dengue.

VF DC JL